Tabla de goleadores de la Copa Mundial
Cinco
Kylian Mbappé, Francia
Cuatro
Lionel Messi, Argentina
Tres
Cody Gakpo, Holanda
Olivier Giroud, Francia
Álvaro Morata, España
Gonçalo Ramos, Portugal
Marcus Rashford, Inglaterra
Richarlison, Brasil
Bukayo Saka, Inglaterra
Enner Valencia, Ecuador
Dos
Vincent Aboubakar, Camerún
Salem Aldawsari, Arabia Saudí
Julián Álvarez, Argentina
Giorgian De Arrascaeta, Uruguay
Ritsu Doan, Japón
Breel Embolo, Suiza
Bruno Fernandes, Portugal
Niclas Füllkrug, Alemania
Cho Geu-sung, Corea del Sur
Kai Havertz, Alemania
Mohammed Kudus, Ghana
Andrej Kramaric, Croacia
Rafael Leao, Portugal
Aleksandar Mitrovic, Serbia
Neymar, Brasil
Mehdi Taremi, Irán
Ferran Torres, España
Wout Weghorst, Holanda
Uno
Zakaria Aboukhlal, Marruecos
Saleh Alshehri, Arabia Saudí
Takuma Asano, Japón
Andrew Ayew, Ghana
Marco Asensio, España
Gareth Bale, Gales
Michy Batshuayi, Bélgica
Jude Bellingham, Inglaterra
Danny Blind, Holanda
Osman Bukari, Ghana
Moisés Caicedo, Ecuador
Casemiro, Brasil
Jean-Charles Castelletto, Camerún
Luis Chávez, México
Andreas Christensen, Dinamarca
Rouzbeh Cheshmi, Irán
Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún
Alphonso Davies, Canadá
Frenkie de Jong, Holanda
Memphis Depay, Holanda
Boulaye Dia, Senegal
Famara Diedhiou, Senegal
Bamba Dieng, Senegal
Mitchell Duke, Australia
Denzel Dumfries, Holanda
Youssef En-Nesyri, Marruecos
Gavi, España
Joao Félix, Portugal
Enzo Fernández, Argentina
Phil Foden, Inglaterra
Remo Freuler, Suiza
Keysher Fuller, Costa Rica
Serge Gnabry, Alemania
Craig Goodwin, Australia
Jack Grealish, Inglaterra
Raphael Guerreiro, Portugal
Hwang Hee-chan, Corea del Sur
Jordan Henderson, Inglaterra
Ricardo Horta, Portugal
Harry Kane, Inglaterra
Wahbi Khazri, Túnez
Davy Klaassen, Holanda
Kalidou Koulibaly, Senegal
Mathew Leckie, Australia
Robert Lewandowski, Polonia
Marko Livaja, Croacia
Alexis Mac Allister, Argentina
Daizen Maeda, Japón
Lovro Majer, Croacia
Henry Martín, México
Sergej Milinkovic-Savic, Serbia
Nahuel Molina, Argentina
Mohammed Muntari, Qatar
Lucas Paquetá, Brasil
Strahinja Pavlovic, Serbia
Pepe, Portugal
Ivan Perisic, Croacia
Bruno Petkovic, Croacia
Christian Pulisic, EEUU
Dani Olmo, España
Adrien Rabiot, Francia
Ramin Rezaeian, Irán
Cristiano Ronaldo, Portugal
Abdelhamid Sabiri, Marruecos
Paik Seung-ho, Japón
Xherdan Shaqiri, Suiza
Mohammed Salisu, Ghana
Ismaila Sarr, Senegal
Carlos Soler, España
Raheem Sterling, Inglaterra
Ao Tanaka, Japón
Yeltsin Tejeda, Costa Rica
Juan Vargas, Costa Rica
Dusan Vlahovic, Serbia
Vinicius, Brasil
Timothy Weah, EEUU
Haji Wright, EEUU
Kim Young-gwon, Corea del Sur
Hakim Ziyech, Marruecos
Piotr Zielinski, Polonia
En contra
Nayef Aguerd, Marruecos
Enzo Fernández, Argentina