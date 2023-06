La presidenta de Perú viajará en noviembre a EE.UU y gobernará de forma remota

Click to copy

Click to copy

LIMA (AP) — La presidenta peruana, Dina Bolaurte, viajará a Estados Unidos en noviembre para recibir el encargo de la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que en 2024 tendrá sede en Perú, informó el viernes el primer ministro Alberto Otárola. Durante su visita, gobernará de forma remota.

Boluarte no ha podido asistir hasta ahora a cumbres o reuniones en el extranjero, ya que carece de vicepresidente y la Constitución peruana no prevé a quién dejar el poder mientras el presidente está en el extranjero cuando no hay ‘número dos’. Ella era la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo antes de asumir el cargo de mandataria.

Pero el Parlamento peruano aprobó el miércoles una ley que permitirá a Boluarte poder viajar al extranjero y gobernar de forma remota.

“Por supuesto, la presidenta Boluarte irá personalmente a recoger este encargo”, dijo Otárola a la agencia estatal de noticias Andina, en alusión al traspaso de presidencia que hará Estados Unidos en la cumbre de líderes que se realizará en San Francisco en noviembre.

Los países integrantes de APEC son Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwan, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

En 2024, Perú será sede de la APEC por tercera vez luego de las citas de 2008 y 2016 realizadas en la capital peruana. A diferencia de las anteriores ediciones, Boluarte dijo en mayo que la cumbre de 2024 será en Cusco, la capital de los Incas y ubicada en los Andes del sur.

Los miembros de APEC representan a casi cuatro de cada 10 personas y casi la mitad del comercio mundial. Gran parte del trabajo de APEC es técnico y lo realizan altos funcionarios en temas como comercio, turismo, salud, alimentación, seguridad, pequeñas y medianas empresas y capacitación de la mujer.