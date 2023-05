Joven de 13 años intercambia fuego con policías en Florida

Click to copy

Click to copy

LAKELAND, Florida, EE.UU. (AP) — Un joven de 13 años intercambió fuego con la policía en una persecución en un vecindario residencial en el centro de Florida, hiriendo a un oficial y terminando en el hospital tras ser baleado también, informaron autoridades.

Un oficial fue alcanzado en el pie en el hecho ocurrido el miércoles en la noche en Lakeland, entre Tampa y Orlando, indicaron autoridades, añadiendo que el agente será dado de alta en los próximos días. Ningún otro agente fue lastimado.

Los policías estaban respondiendo a reportes de que alguien estaba disparado desde un auto en un parque. El oficial Jamie Smith escuchó los disparos cerca del parque el miércoles en la noche y se acercó justo cuando el tirador se montaba de nuevo en el vehículo, informó el jefe policial del condado Polk, Grady Judd. Añadió que Smith persiguió al vehículo brevemente hasta que salieron del auto el conductor de 19 años, el joven de 13 y otro joven de 14.

Smith vio al joven de 13 años corriendo por una acera al lado de un complejo residencial con un arma en la mano, afirmó Taylor. El joven se metió en el complejo residencial a pesar de la orden de alto. Cuando Smith dobló una esquina, el adolescente lo estaba esperando agachado y le disparó, dijo Taylor.

El oficial fue baleado en el pie izquierdo y devolvió el fuego, pero el joven huyó, indicó el jefe policial. Smith pidió refuerzos y siguió persiguiendo al joven. Lo perdió pero otros oficiales lo vieron tratándose de esconder entre unos arbustos. El joven trató de huir y se enfrascó en una balacera con los policías. Fue llevado al Tampa General Hospital con heridas en la pierna y abdomen, dijo Judd. Sigue en el hospital, custodiado por policías.

Los tres sospechosos enfrentan cargos de felonías. Los jóvenes de 13 y 14 años estaban en libertad vigilada tras ser arrestados en enero por hurto de automóvil y tenían una pistola robada en ese entonces, indicó Judd.

Las autoridades han pedido a la fiscalía enjuiciar al joven de 13 años como adulto. Por los momentos The Associated Press no lo está identificando debido a su edad.

“No le importa la vida, para nada. Cero”, expresó Judd, cuya agencia está investigando. “Puede que cronológicamente tenga la edad de 13 años, pero es un criminal empedernido dispuesto a enfrascarse en un tiroteo con policías”.