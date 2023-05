NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 71.94 73.40 71.03 71.05 —.81 Jul 72.06 73.58 71.18 71.21 —.73 Aug 71.95 73.47 71.13 71.15 —.71 Sep 71.71 73.19 70.88 70.90 —.71 Oct 71.33 72.82 70.56 70.56 —.72 Nov 71.15 72.44 70.16 70.17 —.77 Dec 70.77 72.06 69.81 69.83 —.76 Jan 70.48 71.62 69.46 69.47 —.79 Feb 70.15 70.98 69.35 69.50 —.44 Mar 70.16 70.83 68.84 68.84 —.81 Apr 69.90 70.38 69.03 69.03 —.34 May 69.63 69.63 68.87 68.87 —.25 Jun 68.87 70.13 68.00 68.01 —.87 Jul 69.17 69.17 67.67 67.67 —.95 Aug 68.62 68.75 68.43 68.43 +.07 Sep 68.44 68.52 67.21 67.21 —.91 Dec 67.67 68.60 66.56 66.58 —.94 Jan 68.28 68.28 68.28 68.28 +1.01 May 65.75 65.75 65.75 65.75 —.68 Jun 66.21 66.74 65.71 65.71 —.54 Dec 65.17 65.97 64.13 64.13 —1.11 Jun 64.20 64.20 64.20 64.20 —.01 Dec 63.15 63.15 62.30 62.30 —1.04 Dec 61.99 62.05 61.51 61.51 —.16 Dec 60.01 60.01 60.01 60.01 —.14 Est. sales 468,933. Thu.'s sales 575,850 Thu.'s open int 1,842,615, up 8,241 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 240.94 244.81 235.50 235.82 —4.44 Jul 239.19 242.88 234.47 234.73 —3.81 Aug 238.56 242.34 234.38 234.66 —3.59 Sep 239.97 242.59 234.94 235.18 —3.46 Oct 239.76 242.51 235.44 235.50 —3.44 Nov 240.91 242.26 235.39 235.39 —3.37 Dec 239.82 241.93 234.84 234.95 —3.30 Jan 240.06 241.42 234.78 234.78 —3.23 Feb 239.35 240.37 234.80 234.80 —2.61 Mar 239.17 239.17 234.37 234.41 —1.83 Apr 232.23 232.23 232.23 232.23 —2.16 May 236.35 236.75 233.00 233.11 —.31 Jun 235.60 235.60 230.39 230.55 —2.18 Sep 234.88 234.88 234.88 234.88 +2.88 Oct 234.50 234.50 232.00 232.00 +.11 Nov 234.50 234.50 234.50 234.50 +2.81 Dec 233.95 234.30 229.18 229.24 —2.19 Est. sales 87,993. Thu.'s sales 117,780 Thu.'s open int 304,013, up 4,336 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.5751 2.6213 2.5600 2.5665 — 18 Jul 2.5116 2.5525 2.4860 2.4904 —145 Aug 2.4574 2.4917 2.4277 2.4315 —148 Sep 2.4034 2.4295 2.3673 2.3705 —152 Oct 2.2203 2.2395 2.1788 2.1799 —189 Nov 2.1609 2.1776 2.1182 2.1183 —206 Dec 2.1016 2.1365 2.0779 2.0786 —212 Jan 2.1209 2.1209 2.0697 2.0697 —164 Feb 2.1179 2.1179 2.0747 2.0747 —104 Mar 2.1266 2.1266 2.0773 2.0773 —167 Apr 2.2822 2.2822 2.2345 2.2345 —161 May 2.2580 2.2825 2.2393 2.2403 — 89 Jun 2.2500 2.2720 2.2290 2.2290 —101 Est. sales 123,867. Thu.'s sales 175,872 Thu.'s open int 312,838, up 1,843 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.615 2.685 2.557 2.585 — 7 Jul 2.735 2.816 2.682 2.707 — 8 Aug 2.803 2.885 2.759 2.774 — 13 Sep 2.789 2.864 2.743 2.751 — 19 Oct 2.859 2.942 2.823 2.831 — 18 Nov 3.266 3.327 3.224 3.232 — 32 Dec 3.704 3.768 3.671 3.680 — 40 Jan 3.972 4.021 3.922 3.925 — 55 Feb 3.880 3.928 3.834 3.836 — 53 Mar 3.577 3.624 3.530 3.534 — 47 Apr 3.240 3.281 3.200 3.205 — 36 May 3.220 3.262 3.185 3.190 — 33 Jun 3.343 3.375 3.304 3.314 — 34 Jul 3.464 3.487 3.416 3.429 — 32 Aug 3.501 3.522 3.462 3.464 — 36 Sep 3.471 3.488 3.432 3.436 — 31 Oct 3.550 3.577 3.515 3.517 — 35 Nov 3.909 3.928 3.900 3.900 — 10 Dec 4.370 4.370 4.345 4.361 +10 Jan 4.656 4.680 4.637 4.637 — 22 Feb 4.561 4.561 4.550 4.561 + 6 Mar 4.173 4.186 4.166 4.166 — 15 Apr 3.735 3.748 3.716 3.716 — 25 May 3.693 3.693 3.693 3.693 — 24 Jul 3.970 3.970 3.970 3.970 — 4 Oct 4.014 4.014 4.014 4.014 — 8 Apr 3.700 3.725 3.685 3.710 — 50 May 3.685 3.685 3.685 3.685 — 41 Dec 4.665 4.665 4.665 4.665 + 3 Mar 4.056 4.056 4.056 4.056 —162 Est. sales 399,940. Thu.'s sales 616,917 Thu.'s open int 1,381,763, up 15,703