NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 70.27 70.33 66.80 67.12 —3.05 Aug 70.42 70.49 66.96 67.29 —3.04 Sep 70.34 70.37 66.98 67.30 —2.97 Oct 70.08 70.11 66.83 67.16 —2.86 Nov 69.61 69.61 66.67 66.95 —2.76 Dec 69.48 69.48 66.36 66.72 —2.66 Jan 68.51 68.54 66.22 66.47 —2.58 Feb 68.59 68.59 65.90 66.22 —2.50 Mar 67.60 67.89 65.63 65.97 —2.43 Apr 67.42 67.46 65.41 65.73 —2.36 May 67.18 67.20 65.18 65.51 —2.29 Jun 67.42 67.42 64.90 65.29 —2.22 Jul 65.05 —2.16 Aug 64.81 —2.09 Sep 64.84 65.13 64.58 64.58 —2.04 Oct 64.38 —1.99 Nov 64.21 —1.93 Dec 65.80 65.82 63.62 64.03 —1.88 Jan 63.79 —1.83 Feb 64.00 64.00 63.03 63.56 —1.78 Mar 63.11 63.35 63.11 63.35 —1.73 Apr 63.15 —1.69 May 62.98 —1.65 Jun 64.27 64.27 62.41 62.82 —1.59 Jul 62.62 —1.54 Aug 62.43 —1.49 Sep 62.25 —1.46 Oct 62.09 —1.42 Nov 61.96 —1.38 Dec 63.01 63.07 61.44 61.83 —1.34 Jan 61.64 —1.29 Feb 61.43 —1.26 Mar 61.24 —1.23 Apr 61.08 —1.20 May 60.97 —1.14 Jun 60.75 60.81 60.50 60.81 —1.13 Jul 60.60 —1.12 Aug 60.32 —1.16 Sep 60.19 —1.12 Oct 60.08 —1.09 Nov 59.99 —1.01 Dec 60.01 60.10 59.59 59.92 —.97 Jan 59.75 —.93 Feb 59.46 —.93 Mar 59.34 —.90 Apr 59.24 —.88 May 59.12 —.86 Jun 58.95 —.84 Jul 58.75 —.82 Aug 58.61 —.79 Sep 58.48 —.77 Oct 58.36 —.75 Nov 58.27 —.72 Dec 58.26 58.26 57.82 58.18 —.70 Jan 58.00 —.68 Feb 57.81 —.66 Mar 57.64 —.64 Apr 57.49 —.62 May 57.36 —.60 Jun 57.25 —.58 Jul 57.08 —.56 Aug 56.94 —.54 Sep 56.83 —.52 Oct 56.72 —.50 Nov 56.61 —.48 Dec 56.50 —.46 Jan 56.36 —.45 Feb 56.18 —.44 Mar 56.06 —.43 Apr 55.90 —.42 May 55.72 —.41 Jun 55.61 —.40 Jul 55.48 —.39 Aug 55.34 —.38 Sep 55.17 —.37 Oct 55.06 —.36 Nov 54.97 —.35 Dec 55.00 55.00 54.88 54.88 —.34 Jan 54.72 —.33 Feb 54.50 —.32 Mar 54.36 —.31 Apr 54.22 —.30 May 54.10 —.29 Jun 53.99 —.29 Jul 53.85 —.28 Aug 53.70 —.27 Sep 53.60 —.26 Oct 53.49 —.25 Nov 53.39 —.24 Dec 53.25 53.29 53.25 53.29 —.23 Jan 53.09 —.22 Feb 52.90 —.21 Mar 52.78 —.20 Apr 52.63 —.19 May 52.51 —.18 Jun 52.36 —.17 Jul 52.27 —.15 Aug 52.15 —.14 Sep 52.05 —.13 Oct 51.93 —.12 Nov 51.77 —.11 Dec 52.03 52.03 51.70 51.70 —.10 Jan 51.54 —.10 Feb 51.45 —.10 Mar 51.35 —.10 Apr 51.26 —.10 May 51.16 —.10 Jun 51.03 —.10 Jul 50.93 —.10 Aug 50.82 —.10 Sep 50.70 —.10 Oct 50.59 —.10 Nov 50.47 —.10 Dec 50.32 —.10 Jan 50.18 —.10 Feb 50.09 —.10 Mar 49.98 —.10 Apr 49.88 —.10 May 49.81 —.10 Jun 49.73 —.10 Jul 49.63 —.10 Aug 49.54 —.10 Sep 49.47 —.10 Oct 49.39 —.10 Nov 49.29 —.10 Dec 49.20 —.10 Jan 49.13 —.10 Feb 49.07 —.10 Est. sales 1,010,364. Fri.'s sales 842,990 Fri.'s open int 1,897,548 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 236.07 236.07 229.70 230.91 —5.19 Aug 234.95 234.96 228.76 229.81 —5.57 Sep 235.17 235.17 228.91 229.90 —5.69 Oct 235.40 235.40 229.30 230.14 —5.75 Nov 233.36 233.78 229.09 229.76 —5.86 Dec 234.27 234.41 228.41 229.14 —5.92 Jan 232.52 232.98 228.38 228.94 —5.90 Feb 231.50 231.50 228.05 228.49 —5.91 Mar 231.02 231.02 226.88 227.40 —5.86 Apr 228.77 229.04 225.02 225.47 —5.75 May 226.27 226.52 223.63 224.19 —5.65 Jun 225.90 225.90 222.69 223.11 —5.60 Jul 223.15 223.15 222.67 222.67 —5.49 Aug 227.00 227.00 222.00 222.42 —5.35 Sep 227.00 227.00 222.29 222.29 —5.26 Oct 225.00 225.00 222.29 222.29 —5.20 Nov 222.14 —5.14 Dec 224.00 224.00 221.50 221.84 —5.10 Jan 223.41 223.41 221.65 221.65 —5.03 Feb 222.50 222.50 221.44 221.44 —4.94 Mar 220.49 —5.02 Apr 219.04 —4.92 May 218.44 —4.70 Jun 218.18 218.18 217.66 217.66 —4.63 Jul 217.81 —4.55 Aug 217.66 —4.47 Sep 217.50 —4.39 Oct 217.28 —4.31 Nov 216.62 —4.23 Dec 216.00 216.91 215.77 215.77 —3.84 Jan 216.44 —3.84 Feb 216.34 —3.84 Mar 215.92 —3.84 Apr 214.84 —3.84 May 213.60 —3.84 Jun 212.16 —3.84 Jul 212.45 —3.84 Aug 212.24 —3.84 Sep 211.78 —3.84 Oct 211.65 —3.84 Nov 211.00 —3.84 Dec 209.54 —3.84 Jan 210.23 —3.84 Est. sales 123,122. Fri.'s sales 103,293 Fri.'s open int 308,860, up 2,928 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.6014 2.6014 2.4756 2.4826 —1106 Aug 2.5013 2.5013 2.3901 2.3973 —963 Sep 2.4148 2.4148 2.3148 2.3229 —878 Oct 2.1949 2.1955 2.1138 2.1221 —796 Nov 2.0932 2.1037 2.0387 2.0459 —747 Dec 2.0607 2.0607 1.9960 2.0041 —696 Jan 2.0362 2.0362 1.9864 1.9920 —666 Feb 2.0123 2.0165 1.9901 1.9953 —652 Mar 2.0253 2.0253 2.0048 2.0066 —640 Apr 2.1908 2.1908 2.1707 2.1707 —611 May 2.1843 2.1843 2.1674 2.1674 —601 Jun 2.1713 2.1740 2.1504 2.1550 —588 Jul 2.1336 —575 Aug 2.1068 —552 Sep 2.0718 —527 Oct 1.9179 —506 Nov 1.8897 —486 Dec 1.9107 1.9107 1.8700 1.8714 —472 Jan 1.8578 —464 Feb 1.8587 —467 Mar 1.8706 —465 Apr 2.0449 —462 May 2.0562 —459 Jun 2.0552 —456 Jul 2.0396 —452 Aug 2.0165 —449 Sep 1.9729 —446 Oct 1.8380 —443 Nov 1.7992 —440 Dec 1.7729 —430 Jan 1.7537 —430 Feb 1.7587 —430 Mar 1.7759 —430 Apr 1.9584 —430 May 1.9764 —430 Jun 1.9715 —430 Jul 1.9582 —430 Aug 1.9384 —430 Sep 1.8984 —430 Oct 1.7676 —430 Nov 1.7318 —430 Dec 1.7052 —430 Jan 1.6851 —430 Est. sales 179,663. Fri.'s sales 181,558 Fri.'s open int 343,299, up 3,865 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.304 2.324 2.206 2.266 +12 Aug 2.380 2.401 2.282 2.336 + 5 Sep 2.391 2.406 2.292 2.348 +10 Oct 2.524 2.536 2.423 2.480 +10 Nov 2.995 2.996 2.900 2.953 +16 Dec 3.428 3.428 3.357 3.399 +12 Jan 3.696 3.697 3.621 3.658 + 3 Feb 3.622 3.622 3.562 3.598 + 2 Mar 3.361 3.361 3.291 3.333 + 3 Apr 3.054 3.054 2.997 3.039 — 2 May 3.021 3.035 2.990 3.027 — 4 Jun 3.131 3.141 3.102 3.135 — 3 Jul 3.245 3.252 3.221 3.247 — 5 Aug 3.288 3.289 3.270 3.288 — 8 Sep 3.241 3.259 3.237 3.259 — 6 Oct 3.351 3.351 3.317 3.339 — 9 Nov 3.707 3.721 3.704 3.713 — 9 Dec 4.158 4.160 4.140 4.155 — 11 Jan 4.460 4.461 4.434 4.452 — 13 Feb 4.333 4.341 4.333 4.338 — 9 Mar 3.937 3.945 3.937 3.942 — 2 Apr 3.502 3.505 3.501 3.501 — 7 May 3.469 3.483 3.469 3.478 — 6 Jun 3.600 3.600 3.592 3.592 — 13 Jul 3.713 — 17 Aug 3.770 3.770 3.753 3.753 — 17 Sep 3.702 — 15 Oct 3.762 3.771 3.762 3.771 — 13 Nov 4.071 — 13 Dec 4.436 4.436 4.423 4.423 — 13 Jan 4.675 4.676 4.675 4.676 — 3 Feb 4.476 — 3 Mar 4.026 — 3 Apr 3.490 3.540 3.490 3.540 — 3 May 3.490 3.497 3.490 3.497 — 3 Jun 3.573 — 3 Jul 3.683 — 3 Aug 3.695 — 3 Sep 3.650 — 3 Oct 3.734 3.735 3.734 3.735 — 3 Nov 4.033 4.033 4.030 4.030 — 3 Dec 4.395 — 3 Jan 4.612 — 3 Feb 4.409 — 3 Mar 3.957 — 3 Apr 3.436 — 3 May 3.411 — 3 Jun 3.516 — 3 Jul 3.621 — 3 Aug 3.655 — 3 Sep 3.637 — 3 Oct 3.739 — 3 Nov 4.073 — 3 Dec 4.463 — 3 Jan 4.639 — 3 Feb 4.452 — 3 Mar 4.004 — 3 Apr 3.474 — 3 May 3.430 — 3 Jun 3.503 — 3 Jul 3.581 — 3 Aug 3.605 — 3 Sep 3.604 — 3 Oct 3.704 — 3 Nov 4.018 — 3 Dec 4.405 — 3 Jan 4.604 — 3 Feb 4.414 — 3 Mar 3.964 — 3 Apr 3.409 — 3 May 3.364 — 3 Jun 3.441 — 3 Jul 3.526 — 3 Aug 3.552 — 3 Sep 3.556 — 3 Oct 3.636 — 3 Nov 3.991 — 3 Dec 4.410 — 3 Jan 4.640 — 3 Feb 4.440 — 3 Mar 3.980 — 3 Apr 3.430 — 3 May 3.408 — 3 Jun 3.468 — 3 Jul 3.538 — 3 Aug 3.578 — 3 Sep 3.593 — 3 Oct 3.639 — 3 Nov 3.959 — 3 Dec 4.369 — 3 Jan 4.579 — 3 Feb 4.409 — 3 Mar 4.009 — 3 Apr 3.510 — 3 May 3.488 — 3 Jun 3.523 — 3 Jul 3.563 — 3 Aug 3.603 — 3 Sep 3.618 — 3 Oct 3.688 — 3 Nov 4.008 — 3 Dec 4.388 — 3 Jan 4.604 — 3 Feb 4.434 — 3 Mar 4.034 — 3 Apr 3.589 — 3 May 3.567 — 3 Jun 3.602 — 3 Jul 3.642 — 3 Aug 3.682 — 3 Sep 3.697 — 3 Oct 3.743 — 3 Nov 3.948 — 3 Dec 4.348 — 3 Jan 4.583 — 3 Feb 4.423 — 3 Mar 4.073 — 3 Apr 3.743 — 3 May 3.721 — 3 Jun 3.756 — 3 Jul 3.796 — 3 Aug 3.836 — 3 Sep 3.851 — 3 Oct 3.897 — 3 Nov 4.072 — 3 Dec 4.472 — 3 Jan 4.697 — 3 Feb 4.537 — 3 Mar 4.262 — 3 Apr 3.932 — 3 May 3.910 — 3 Jun 3.945 — 3 Jul 3.985 — 3 Aug 4.025 — 3 Sep 4.040 — 3 Oct 4.086 — 3 Nov 4.236 — 3 Dec 4.486 — 3 Jan 4.686 — 3 Feb 4.621 — 3 Mar 4.521 — 3 Apr 4.191 — 3 May 4.169 — 3 Jun 4.204 — 3 Jul 4.244 — 3 Aug 4.284 — 3 Sep 4.299 — 3 Oct 4.345 — 3 Nov 4.417 — 3 Dec 4.572 — 3 Est. sales 342,295. Fri.'s sales 427,474 Fri.'s open int 1,349,624