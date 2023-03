NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. B2goldCpg 11,033,800 3.05 Tellurian 9,370,755 1.15 —.01 GeniusGrpn 4,786,787 2.28 +.21 DenisonMing 4,415,633 .55 NewGoldg 4,321,770 3.11 UraniumEng 4,280,020 1.64 AultAllnce 4,265,655 .09 +.01 eMagin 3,921,254 2.15 +.17 iShsIndiabt 3,605,558 37.44 SilvrcupMet 3,127,116 3.46 —.01 —————————