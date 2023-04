BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1089.30 +.50 Jul 1099.90 1106.30 1077.00 1098.20 +.50 Oct 1108.70 1109.40 1083.20 1103.90 +.40 Jan 1110.80 1110.80 1090.00 1107.50 +.40 Apr 1111.90 +.40 Est. sales 20,146. Mon.'s sales 28,005 Mon.'s open int 70,925, up 645 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1477.60 —53.50 May 1488.90 —53.50 Jun 1537.00 1540.50 1465.00 1480.90 —53.50 Sep 1526.00 1526.50 1495.00 1499.40 —53.20 Dec 1520.50 1520.50 1513.00 1513.00 —51.50 Mar 1528.50 —51.50 Jun 1539.70 —51.50 Est. sales 3,056. Mon.'s sales 3,355 Mon.'s open int 11,978, up 234