NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. NoDynMing 15,619,524 1.71 Tellurian 8,880,756 1.42 +.05 B2goldCpg 7,201,459 3.05 UraniumEng 6,556,810 1.64 Globalstar 5,842,878 1.21 AultAllnce 3,867,635 .09 —.00 MultiWaysn 3,388,137 2.01—5.83 UniqueFabr 3,340,544 .16 +.00 DenisonMing 3,186,514 .55 NewGoldg 3,168,490 3.11 —————————