BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1044.60 —11.50 Jul 1062.10 1071.10 1046.70 1054.00 —11.50 Oct 1074.10 1076.30 1053.30 1060.50 —11.50 Jan 1082.10 1082.10 1064.60 1064.60 —12.00 Apr 1068.90 —12.00 Est. sales 24,454. Thu.'s sales 22,903 Thu.'s open int 61,662, up 1,274 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1493.00 +.70 May 1504.30 +.70 Jun 1513.50 1523.00 1473.50 1496.30 +.70 Sep 1507.50 1530.00 1493.00 1511.00 +1.30 Dec 1525.00 1528.00 1524.80 1524.80 —.20 Mar 1542.20 —.30 Jun 1553.40 —.30 Est. sales 2,002. Thu.'s sales 2,265 Thu.'s open int 12,395, up 122