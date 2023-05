NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 71.35 73.69 71.04 73.16 +1.82 Jul 71.27 73.56 70.96 73.07 +1.80 Aug 71.12 73.24 70.71 72.81 +1.78 Sep 70.84 72.78 70.33 72.42 +1.77 Oct 70.33 72.29 69.97 71.98 +1.75 Nov 69.80 71.80 69.44 71.54 +1.72 Dec 69.34 71.33 69.05 71.11 +1.68 Jan 69.35 70.81 69.35 70.69 +1.63 Feb 68.90 70.34 68.90 70.30 +1.59 Mar 68.48 70.02 68.48 69.95 +1.56 Apr 67.98 69.65 67.98 69.65 +1.55 May 68.25 69.44 68.25 69.37 +1.53 Jun 67.66 69.19 67.20 69.09 +1.49 Jul 68.79 +1.46 Aug 68.50 +1.44 Sep 68.17 68.22 68.17 68.22 +1.42 Oct 67.97 +1.40 Nov 67.74 +1.38 Dec 66.15 67.60 65.68 67.51 +1.35 Jan 67.22 +1.32 Feb 66.94 +1.30 Mar 66.68 +1.28 Apr 66.44 +1.26 May 66.24 +1.24 Jun 64.90 66.05 64.89 66.05 +1.22 Jul 65.83 +1.20 Aug 65.61 +1.19 Sep 65.41 +1.17 Oct 65.23 +1.14 Nov 65.09 +1.13 Dec 63.68 64.94 63.39 64.94 +1.11 Jan 64.72 +1.10 Feb 64.51 +1.09 Mar 64.31 +1.07 Apr 64.13 +1.05 May 63.96 +1.02 Jun 63.83 +1.01 Jul 63.67 +1.00 Aug 63.55 +1.00 Sep 63.42 +.99 Oct 63.30 +.98 Nov 63.14 +.96 Dec 62.10 62.96 61.91 62.96 +.94 Jan 62.73 +.93 Feb 62.52 +.92 Mar 62.38 +.91 Apr 62.27 +.90 May 62.15 +.89 Jun 62.02 +.88 Jul 61.85 +.87 Aug 61.70 +.86 Sep 61.56 +.85 Oct 61.46 +.84 Nov 61.41 +.83 Dec 61.33 +.82 Jan 61.17 +.82 Feb 60.99 +.81 Mar 60.85 +.81 Apr 60.72 +.81 May 60.62 +.80 Jun 60.51 +.80 Jul 60.40 +.80 Aug 60.28 +.79 Sep 60.21 +.79 Oct 60.12 +.79 Nov 60.01 +.78 Dec 59.97 +.78 Jan 59.84 +.78 Feb 59.68 +.78 Mar 59.56 +.78 Apr 59.45 +.78 May 59.27 +.78 Jun 59.17 +.78 Jul 59.08 +.78 Aug 58.94 +.78 Sep 58.80 +.78 Oct 58.74 +.78 Nov 58.67 +.78 Dec 58.63 +.78 Jan 58.45 +.78 Feb 58.27 +.78 Mar 58.12 +.78 Apr 58.01 +.78 May 57.92 +.78 Jun 57.84 +.78 Jul 57.71 +.78 Aug 57.58 +.78 Sep 57.44 +.78 Oct 57.38 +.78 Nov 57.32 +.78 Dec 57.25 +.78 Jan 57.07 +.78 Feb 56.91 +.78 Mar 56.80 +.78 Apr 56.68 +.78 May 56.58 +.78 Jun 56.46 +.78 Jul 56.39 +.78 Aug 56.29 +.78 Sep 56.21 +.78 Oct 56.11 +.78 Nov 55.98 +.78 Dec 55.87 +.78 Jan 55.71 +.78 Feb 55.62 +.78 Mar 55.52 +.78 Apr 55.43 +.78 May 55.33 +.78 Jun 55.20 +.78 Jul 55.10 +.78 Aug 54.99 +.78 Sep 54.87 +.78 Oct 54.76 +.78 Nov 54.64 +.78 Dec 54.49 +.78 Jan 54.35 +.78 Feb 54.26 +.78 Mar 54.15 +.78 Apr 54.05 +.78 May 53.98 +.78 Jun 53.90 +.78 Jul 53.80 +.78 Aug 53.71 +.78 Sep 53.64 +.78 Oct 53.56 +.78 Nov 53.46 +.78 Dec 53.37 +.78 Jan 53.30 +.78 Feb 53.24 +.78 Est. sales 601,584. Fri.'s sales 782,987 Fri.'s open int 1,885,972, up 4,243 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 231.47 238.45 231.47 237.77 +6.30 Jul 231.83 238.62 231.60 237.94 +6.05 Aug 232.62 239.11 232.62 238.49 +5.96 Sep 234.00 239.88 233.50 239.28 +5.94 Oct 237.66 240.41 237.35 239.94 +5.90 Nov 234.00 240.44 234.00 240.01 +5.83 Dec 234.45 240.15 234.45 239.65 +5.77 Jan 238.68 240.05 237.43 239.74 +5.67 Feb 238.49 239.63 236.69 239.55 +5.52 Mar 238.07 238.75 235.83 238.66 +5.37 Apr 235.55 237.05 234.81 236.95 +5.29 May 233.20 235.91 233.20 235.91 +5.25 Jun 233.72 235.28 232.25 235.05 +5.32 Jul 233.50 234.69 232.54 234.69 +5.36 Aug 232.50 234.34 232.50 234.34 +5.38 Sep 233.50 233.99 232.40 233.99 +5.33 Oct 233.50 233.65 231.80 233.65 +5.19 Nov 232.50 233.21 232.50 233.21 +5.05 Dec 227.50 232.73 227.50 232.73 +4.89 Jan 231.05 232.38 231.05 232.38 +4.84 Feb 231.30 232.18 231.30 232.18 +4.81 Mar 231.94 +4.77 Apr 230.50 230.68 230.50 230.68 +4.71 May 230.20 +4.65 Jun 229.45 +4.58 Jul 229.85 +4.33 Aug 229.89 +4.35 Sep 229.53 +4.17 Oct 229.26 +4.00 Nov 228.62 +3.82 Dec 227.57 +3.65 Jan 228.22 +3.65 Feb 228.12 +3.65 Mar 227.70 +3.65 Apr 226.62 +3.65 May 225.38 +3.65 Jun 223.94 +3.65 Jul 224.23 +3.65 Aug 224.02 +3.65 Sep 223.56 +3.65 Oct 223.43 +3.65 Nov 222.78 +3.65 Dec 221.32 +3.65 Jan 222.01 +3.65 Est. sales 92,207. Fri.'s sales 120,207 Fri.'s open int 291,110, up 3,448 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.3821 2.4698 2.3770 2.4616 +826 Jul 2.3481 2.4297 2.3420 2.4216 +766 Aug 2.3166 2.3868 2.3047 2.3798 +727 Sep 2.2695 2.3401 2.2690 2.3346 +689 Oct 2.1200 2.1788 2.1121 2.1751 +646 Nov 2.0752 2.1278 2.0752 2.1256 +616 Dec 2.0408 2.0946 2.0386 2.0918 +585 Jan 2.0579 2.0811 2.0528 2.0806 +572 Feb 2.0667 2.0793 2.0657 2.0793 +564 Mar 2.0852 +555 Apr 2.2287 2.2415 2.2287 2.2415 +488 May 2.2307 2.2466 2.2307 2.2432 +473 Jun 2.2197 2.2380 2.2169 2.2352 +472 Jul 2.2163 +461 Aug 2.1902 +455 Sep 2.1538 +416 Oct 2.0093 +416 Nov 1.9801 +415 Dec 1.9460 1.9589 1.9435 1.9589 +396 Jan 1.9457 +392 Feb 1.9489 +388 Mar 1.9621 +384 Apr 2.1395 +379 May 2.1513 +375 Jun 2.1518 +371 Jul 2.1342 +367 Aug 2.1102 +363 Sep 2.0658 +359 Oct 1.9302 +354 Nov 1.8904 +350 Dec 1.8573 +346 Jan 1.8425 +346 Feb 1.8473 +346 Mar 1.8643 +346 Apr 2.0466 +346 May 2.0644 +346 Jun 2.0593 +346 Jul 2.0457 +346 Aug 2.0257 +346 Sep 1.9854 +346 Oct 1.8545 +346 Nov 1.8185 +346 Dec 1.7888 +346 Jan 1.7687 +346 Est. sales 121,314. Fri.'s sales 155,128 Fri.'s open int 308,209, up 6,624 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.148 2.248 2.140 2.238 +101 Jul 2.329 2.422 2.320 2.412 +91 Aug 2.418 2.507 2.402 2.498 +94 Sep 2.406 2.501 2.395 2.493 +93 Oct 2.532 2.608 2.518 2.598 +79 Nov 2.993 3.058 2.993 3.047 +55 Dec 3.493 3.544 3.493 3.537 +51 Jan 3.747 3.797 3.747 3.783 +49 Feb 3.670 3.707 3.667 3.695 +48 Mar 3.359 3.398 3.355 3.381 +38 Apr 3.070 3.114 3.070 3.087 +23 May 3.084 3.107 3.061 3.080 +21 Jun 3.221 3.251 3.207 3.224 +18 Jul 3.367 3.380 3.345 3.361 +16 Aug 3.407 3.425 3.382 3.398 +13 Sep 3.362 3.362 3.340 3.359 +14 Oct 3.432 3.465 3.418 3.442 +13 Nov 3.849 3.873 3.822 3.847 + 4 Dec 4.336 4.356 4.298 4.325 — 2 Jan 4.670 4.670 4.629 4.652 — 5 Feb 4.557 4.557 4.506 4.535 — 8 Mar 4.133 4.157 4.130 4.157 — 9 Apr 3.755 3.755 3.716 3.746 — 12 May 3.687 3.725 3.684 3.725 — 12 Jun 3.864 — 11 Jul 3.998 — 11 Aug 4.032 — 10 Sep 3.999 3.999 3.989 3.989 — 10 Oct 4.065 4.065 4.056 4.056 — 11 Nov 4.382 — 8 Dec 4.756 — 12 Jan 4.991 — 12 Feb 4.785 — 17 Mar 4.341 — 19 Apr 3.800 3.816 3.800 3.816 — 32 May 3.797 — 32 Jun 3.899 — 32 Jul 4.020 — 32 Aug 4.033 — 32 Sep 3.987 — 32 Oct 4.055 — 32 Nov 4.420 4.420 4.386 4.386 — 32 Dec 4.767 — 32 Jan 4.999 — 32 Feb 4.811 — 32 Mar 4.361 — 32 Apr 3.821 — 32 May 3.786 — 32 Jun 3.879 3.879 3.847 3.847 — 32 Jul 3.960 3.960 3.928 3.928 — 32 Aug 3.994 3.994 3.962 3.962 — 32 Sep 3.977 3.977 3.945 3.945 — 32 Oct 4.047 — 32 Nov 4.396 — 32 Dec 4.825 — 32 Jan 5.005 — 32 Feb 4.817 — 32 Mar 4.370 — 32 Apr 3.843 — 32 May 3.801 — 32 Jun 3.886 — 32 Jul 3.976 — 32 Aug 4.003 — 32 Sep 4.003 — 32 Oct 4.106 — 32 Nov 4.422 — 32 Dec 4.811 — 32 Jan 5.041 — 32 Feb 4.851 — 32 Mar 4.401 — 32 Apr 3.846 — 32 May 3.816 — 32 Jun 3.905 — 32 Jul 4.005 — 32 Aug 4.031 — 32 Sep 4.035 — 32 Oct 4.115 — 32 Nov 4.470 — 32 Dec 4.889 — 32 Jan 5.119 — 32 Feb 4.919 — 32 Mar 4.459 — 32 Apr 3.909 — 32 May 3.887 — 32 Jun 3.947 — 32 Jul 4.017 — 32 Aug 4.057 — 32 Sep 4.072 — 32 Oct 4.118 — 32 Nov 4.438 — 32 Dec 4.848 — 32 Jan 5.058 — 32 Feb 4.888 — 32 Mar 4.488 — 32 Apr 3.989 — 32 May 3.967 — 32 Jun 4.002 — 32 Jul 4.042 — 32 Aug 4.082 — 32 Sep 4.097 — 32 Oct 4.167 — 32 Nov 4.487 — 32 Dec 4.867 — 32 Jan 5.083 — 32 Feb 4.913 — 32 Mar 4.513 — 32 Apr 4.068 — 32 May 4.046 — 32 Jun 4.081 — 32 Jul 4.121 — 32 Aug 4.161 — 32 Sep 4.176 — 32 Oct 4.222 — 32 Nov 4.427 — 32 Dec 4.827 — 32 Jan 5.062 — 32 Feb 4.902 — 32 Mar 4.552 — 32 Apr 4.222 — 32 May 4.200 — 32 Jun 4.235 — 32 Jul 4.275 — 32 Aug 4.315 — 32 Sep 4.330 — 32 Oct 4.376 — 32 Nov 4.551 — 32 Dec 4.951 — 32 Jan 5.176 — 32 Feb 5.016 — 32 Mar 4.741 — 32 Apr 4.411 — 32 May 4.389 — 32 Jun 4.424 — 32 Jul 4.464 — 32 Aug 4.504 — 32 Sep 4.519 — 32 Oct 4.565 — 32 Nov 4.715 — 32 Dec 4.965 — 32 Jan 5.165 — 32 Feb 5.100 — 32 Mar 5.000 — 32 Apr 4.670 — 32 May 4.648 — 32 Jun 4.683 — 32 Jul 4.723 — 32 Aug 4.763 — 32 Sep 4.778 — 32 Oct 4.824 — 32 Nov 4.896 — 32 Dec 5.051 — 32 Est. sales 302,645. Fri.'s sales 337,679 Fri.'s open int 1,356,201, up 7,585