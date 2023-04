BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1050.40 +5.80 Jul 1058.50 1069.90 1050.20 1059.60 +5.60 Oct 1059.70 1076.00 1057.00 1066.30 +5.80 Jan 1076.80 1076.80 1070.80 1070.80 +6.20 Apr 1075.10 +6.20 Est. sales 20,336. Fri.'s sales 19,346 Fri.'s open int 61,277 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1557.20 +64.20 May 1490.00 1568.50 1490.00 1568.50 +64.20 Jun 1500.50 1573.50 1483.50 1560.50 +64.20 Sep 1508.00 1582.50 1508.00 1575.10 +64.10 Dec 1567.00 1588.40 1567.00 1588.40 +63.60 Mar 1605.80 +63.60 Jun 1617.00 +63.60 Est. sales 2,354. Fri.'s sales 2,082 Fri.'s open int 12,209