BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 986.90 986.90 963.70 977.10 —6.80 Jul 993.80 993.90 971.60 982.50 —7.80 Oct 995.00 995.00 978.00 988.40 —6.80 Jan 994.80 994.80 984.70 993.10 —5.90 Apr 990.00 997.40 990.00 997.40 —5.80 Est. sales 24,142. Fri.'s sales 31,920 Fri.'s open int 58,850 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Mar 1392.90 —10.40 Apr 1405.10 —10.30 May 1413.40 —10.30 Jun 1410.50 1422.00 1389.00 1404.10 —10.30 Sep 1431.00 1431.00 1415.30 1415.30 —10.10 Dec 1430.50 —10.20 Mar 1443.50 —10.20 Est. sales 1,216. Fri.'s sales 1,742 Fri.'s open int 11,453, up 24