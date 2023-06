BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1007.70 1043.00 1006.70 1036.40 +32.90 Oct 1017.30 1046.80 1013.50 1041.30 +31.40 Jan 1017.50 1048.70 1017.50 1045.10 +30.10 Apr 1023.60 1052.30 1023.60 1047.60 +28.70 Jul 1051.60 +30.00 Est. sales 28,681. Fri.'s sales 18,056 Fri.'s open int 68,461 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1391.00 1395.50 1389.00 1395.50 +8.70 Jul 1401.70 +6.80 Aug 1395.70 +6.80 Sep 1426.50 1448.50 1391.00 1410.30 +6.80 Dec 1428.00 1428.00 1423.70 1423.70 +7.00 Mar 1437.40 +7.00 Jun 1448.60 +7.00 Est. sales 1,810. Fri.'s sales 1,665 Fri.'s open int 11,332