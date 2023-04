NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 53,032,741 .11 +.01 Tellurian 13,761,873 1.25 +.02 B2goldCpg 11,498,512 3.05 RingEnergy 5,837,009 15.22 UraniumEng 4,898,910 1.64 GranTierrag 4,315,683 2.83 Globalstar 3,554,914 1.21 GeniusGrpn 3,342,306 1.38 +.03 NewGoldg 3,297,328 3.11 DenisonMing 3,199,786 .55 —————————