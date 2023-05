NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 71.89 73.05 71.49 72.67 +.84 Aug 71.99 73.12 71.59 72.76 +.83 Sep 71.76 72.90 71.40 72.57 +.82 Oct 71.45 72.52 71.05 72.24 +.83 Nov 70.99 72.14 70.77 71.84 +.81 Dec 70.61 71.72 70.27 71.44 +.81 Jan 70.15 71.26 70.07 71.04 +.80 Feb 69.54 70.80 69.51 70.65 +.80 Mar 69.43 70.49 69.36 70.30 +.79 Apr 69.44 70.10 69.10 69.96 +.80 May 69.14 69.79 69.14 69.66 +.81 Jun 68.60 69.57 68.22 69.36 +.78 Jul 68.80 69.05 68.80 69.05 +.78 Aug 68.67 68.74 68.67 68.74 +.77 Sep 68.33 68.55 68.25 68.46 +.77 Oct 68.13 68.20 68.13 68.20 +.76 Nov 67.85 67.96 67.85 67.96 +.76 Dec 66.92 67.89 66.67 67.73 +.76 Jan 67.43 +.75 Feb 67.16 +.76 Mar 66.90 +.76 Apr 66.65 +.75 May 66.41 +.73 Jun 65.53 66.26 65.53 66.19 +.72 Jul 65.94 +.71 Aug 65.71 +.71 Sep 65.50 +.71 Oct 65.30 +.70 Nov 65.12 +.68 Dec 64.12 65.12 64.08 64.94 +.66 Jan 64.69 +.64 Feb 64.48 +.66 Mar 64.25 +.65 Apr 64.05 +.64 May 63.89 +.65 Jun 63.71 +.63 Jul 63.50 +.62 Aug 63.32 +.62 Sep 63.15 +.61 Oct 62.99 +.60 Nov 62.84 +.58 Dec 62.75 62.85 62.65 62.65 +.56 Jan 62.38 +.56 Feb 62.15 +.55 Mar 62.01 +.55 Apr 61.89 +.55 May 61.74 +.54 Jun 61.59 +.54 Jul 61.39 +.54 Aug 61.22 +.53 Sep 61.06 +.53 Oct 60.94 +.53 Nov 60.83 +.52 Dec 60.74 +.52 Jan 60.56 +.52 Feb 60.38 +.52 Mar 60.21 +.52 Apr 60.06 +.52 May 59.94 +.52 Jun 59.82 +.52 Jul 59.65 +.52 Aug 59.52 +.52 Sep 59.42 +.52 Oct 59.30 +.52 Nov 59.19 +.52 Dec 59.09 +.52 Jan 58.96 +.52 Feb 58.79 +.52 Mar 58.67 +.52 Apr 58.53 +.52 May 58.35 +.52 Jun 58.25 +.53 Jul 58.14 +.53 Aug 58.00 +.53 Sep 57.84 +.53 Oct 57.74 +.53 Nov 57.66 +.53 Dec 57.58 +.53 Jan 57.43 +.53 Feb 57.23 +.53 Mar 57.08 +.53 Apr 56.95 +.53 May 56.85 +.53 Jun 56.76 +.53 Jul 56.63 +.53 Aug 56.50 +.53 Sep 56.39 +.53 Oct 56.29 +.53 Nov 56.21 +.53 Dec 56.12 +.53 Jan 55.94 +.53 Feb 55.78 +.53 Mar 55.67 +.53 Apr 55.55 +.53 May 55.45 +.53 Jun 55.33 +.53 Jul 55.26 +.53 Aug 55.16 +.53 Sep 55.08 +.53 Oct 54.98 +.53 Nov 54.85 +.53 Dec 54.74 +.53 Jan 54.58 +.53 Feb 54.49 +.53 Mar 54.39 +.53 Apr 54.30 +.53 May 54.20 +.53 Jun 54.07 +.53 Jul 53.97 +.53 Aug 53.86 +.53 Sep 53.74 +.53 Oct 53.63 +.53 Nov 53.51 +.53 Dec 53.36 +.53 Jan 53.22 +.53 Feb 53.13 +.53 Mar 53.02 +.53 Apr 52.92 +.53 May 52.85 +.53 Jun 52.77 +.53 Jul 52.67 +.53 Aug 52.58 +.53 Sep 52.51 +.53 Oct 52.43 +.53 Nov 52.33 +.53 Dec 52.24 +.53 Jan 52.17 +.53 Feb 52.11 +.53 Est. sales 449,460. Thu.'s sales 956,934 Thu.'s open int 1,903,067, up 37,986 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 234.13 239.13 233.12 236.93 +2.31 Jul 233.40 237.80 232.10 235.54 +1.88 Aug 233.37 237.64 232.34 235.61 +1.78 Sep 233.35 238.29 233.35 236.42 +1.75 Oct 234.79 238.72 234.45 236.99 +1.75 Nov 234.52 238.66 234.52 237.10 +1.78 Dec 234.50 238.34 234.10 236.76 +1.81 Jan 237.34 238.15 236.56 236.83 +1.85 Feb 237.35 237.74 236.10 236.42 +1.88 Mar 235.25 236.48 235.25 235.25 +1.87 Apr 233.32 234.42 233.32 233.34 +1.84 May 233.31 233.40 232.16 232.26 +1.80 Jun 231.21 232.62 231.21 231.43 +1.76 Jul 232.00 232.00 231.06 231.06 +1.76 Aug 231.88 232.50 230.78 230.78 +1.75 Sep 231.70 231.70 230.54 230.54 +1.67 Oct 231.50 231.50 230.47 230.47 +1.66 Nov 231.50 231.50 230.37 230.37 +1.72 Dec 231.15 231.25 230.04 230.19 +1.76 Jan 229.93 +1.75 Feb 229.71 +1.73 Mar 229.12 +1.72 Apr 227.63 +1.70 May 226.92 +1.69 Jun 226.06 +1.68 Jul 226.22 +1.66 Aug 226.09 +1.65 Sep 225.62 +1.63 Oct 225.21 +1.62 Nov 224.45 +1.60 Dec 223.33 +1.59 Jan 223.98 +1.59 Feb 223.88 +1.59 Mar 223.46 +1.59 Apr 222.38 +1.59 May 221.14 +1.59 Jun 219.70 +1.59 Jul 219.99 +1.59 Aug 219.78 +1.59 Sep 219.32 +1.59 Oct 219.19 +1.59 Nov 218.54 +1.59 Dec 217.08 +1.59 Jan 217.77 +1.59 Est. sales 100,153. Thu.'s sales 118,756 Thu.'s open int 305,748 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.6712 2.7342 2.6617 2.7034 +299 Jul 2.5514 2.6089 2.5397 2.5913 +387 Aug 2.4785 2.5310 2.4665 2.5175 +371 Sep 2.4032 2.4534 2.3996 2.4425 +337 Oct 2.2064 2.2534 2.2064 2.2440 +307 Nov 2.1414 2.1808 2.1414 2.1751 +284 Dec 2.0978 2.1375 2.0939 2.1292 +258 Jan 2.0969 2.1159 2.0969 2.1128 +256 Feb 2.1092 2.1173 2.1050 2.1102 +257 Mar 2.1212 2.1212 2.1136 2.1168 +250 Apr 2.2758 2.2758 2.2716 2.2716 +246 May 2.2735 2.2735 2.2611 2.2684 +238 Jun 2.2393 2.2625 2.2244 2.2542 +218 Jul 2.2313 +208 Aug 2.2018 +208 Sep 2.1623 +203 Oct 2.0088 +198 Nov 1.9789 +198 Dec 1.9550 1.9592 1.9476 1.9592 +198 Jan 1.9458 +198 Feb 1.9489 +198 Mar 1.9620 +198 Apr 2.1375 +198 May 2.1499 +198 Jun 2.1509 +198 Jul 2.1339 +198 Aug 2.1104 +198 Sep 2.0665 +198 Oct 1.9314 +198 Nov 1.8922 +198 Dec 1.8603 +198 Jan 1.8455 +198 Feb 1.8503 +198 Mar 1.8673 +198 Apr 2.0496 +198 May 2.0674 +198 Jun 2.0623 +198 Jul 2.0487 +198 Aug 2.0287 +198 Sep 1.9884 +198 Oct 1.8575 +198 Nov 1.8215 +198 Dec 1.7918 +198 Jan 1.7717 +198 Est. sales 156,872. Thu.'s sales 175,250 Thu.'s open int 313,508, up 473 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.292 2.298 2.143 2.181 —126 Jul 2.463 2.479 2.381 2.417 — 59 Aug 2.554 2.562 2.466 2.505 — 54 Sep 2.539 2.554 2.462 2.503 — 51 Oct 2.636 2.650 2.561 2.613 — 40 Nov 3.073 3.100 3.000 3.073 — 13 Dec 3.528 3.560 3.471 3.539 — 9 Jan 3.778 3.814 3.729 3.791 — 11 Feb 3.698 3.734 3.652 3.714 — 7 Mar 3.400 3.439 3.357 3.418 — 6 Apr 3.128 3.135 3.066 3.130 + 5 May 3.089 3.123 3.056 3.123 +10 Jun 3.231 3.253 3.184 3.247 +10 Jul 3.346 3.376 3.309 3.363 +13 Aug 3.395 3.420 3.359 3.409 +11 Sep 3.359 3.387 3.331 3.380 + 8 Oct 3.434 3.470 3.416 3.467 + 6 Nov 3.826 3.845 3.801 3.844 +12 Dec 4.273 4.313 4.273 4.312 +18 Jan 4.579 4.614 4.579 4.612 +19 Feb 4.468 4.499 4.450 4.499 +21 Mar 4.090 4.128 4.073 4.122 +21 Apr 3.650 3.710 3.650 3.691 +26 May 3.618 3.690 3.618 3.663 +27 Jun 3.798 3.822 3.795 3.795 +30 Jul 3.890 3.915 3.890 3.915 +27 Aug 3.935 +19 Sep 3.882 +15 Oct 3.910 3.948 3.910 3.948 +15 Nov 4.210 4.249 4.210 4.249 +14 Dec 4.550 4.593 4.550 4.593 +14 Jan 4.835 +14 Feb 4.635 +13 Mar 4.160 +13 Apr 3.730 3.730 3.695 3.695 +28 May 3.640 3.659 3.640 3.659 +28 Jun 3.760 +28 Jul 3.860 3.868 3.860 3.868 +28 Aug 3.877 +28 Sep 3.829 +28 Oct 3.893 +28 Nov 4.206 +28 Dec 4.591 +28 Jan 4.800 4.826 4.800 4.826 +28 Feb 4.616 +28 Mar 4.171 +28 Apr 3.661 +28 May 3.634 +28 Jun 3.704 +28 Jul 3.784 +28 Aug 3.818 +28 Sep 3.800 +28 Oct 3.902 +28 Nov 4.236 +28 Dec 4.626 +28 Jan 4.802 +28 Feb 4.615 +28 Mar 4.167 +28 Apr 3.637 +28 May 3.593 +28 Jun 3.666 +28 Jul 3.744 +28 Aug 3.768 +28 Sep 3.767 +28 Oct 3.867 +28 Nov 4.181 +28 Dec 4.568 +28 Jan 4.767 +28 Feb 4.577 +28 Mar 4.127 +28 Apr 3.572 +28 May 3.527 +28 Jun 3.604 +28 Jul 3.689 +28 Aug 3.715 +28 Sep 3.719 +28 Oct 3.799 +28 Nov 4.154 +28 Dec 4.573 +28 Jan 4.803 +28 Feb 4.603 +28 Mar 4.143 +28 Apr 3.593 +28 May 3.571 +28 Jun 3.631 +28 Jul 3.701 +28 Aug 3.741 +28 Sep 3.756 +28 Oct 3.802 +28 Nov 4.122 +28 Dec 4.532 +28 Jan 4.742 +28 Feb 4.572 +28 Mar 4.172 +28 Apr 3.673 +28 May 3.651 +28 Jun 3.686 +28 Jul 3.726 +28 Aug 3.766 +28 Sep 3.781 +28 Oct 3.851 +28 Nov 4.171 +28 Dec 4.551 +28 Jan 4.767 +28 Feb 4.597 +28 Mar 4.197 +28 Apr 3.752 +28 May 3.730 +28 Jun 3.765 +28 Jul 3.805 +28 Aug 3.845 +28 Sep 3.860 +28 Oct 3.906 +28 Nov 4.111 +28 Dec 4.511 +28 Jan 4.746 +28 Feb 4.586 +28 Mar 4.236 +28 Apr 3.906 +28 May 3.884 +28 Jun 3.919 +28 Jul 3.959 +28 Aug 3.999 +28 Sep 4.014 +28 Oct 4.060 +28 Nov 4.235 +28 Dec 4.635 +28 Jan 4.860 +28 Feb 4.700 +28 Mar 4.425 +28 Apr 4.095 +28 May 4.073 +28 Jun 4.108 +28 Jul 4.148 +28 Aug 4.188 +28 Sep 4.203 +28 Oct 4.249 +28 Nov 4.399 +28 Dec 4.649 +28 Jan 4.849 +28 Feb 4.784 +28 Mar 4.684 +28 Apr 4.354 +28 May 4.332 +28 Jun 4.367 +28 Jul 4.407 +28 Aug 4.447 +28 Sep 4.462 +28 Oct 4.508 +28 Nov 4.580 +28 Dec 4.735 +28 Est. sales 294,463. Thu.'s sales 373,363 Thu.'s open int 1,336,278