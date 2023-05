NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 14,241,394 .06 —.00 Tellurian 8,190,441 1.25 eMagin 7,119,741 2.00 +.11 B2goldCpg 5,217,850 3.05 Globalstar 3,887,561 1.21 UraniumEng 2,926,204 1.64 ProtalixBio 2,817,990 2.36 +.19 GeniusGrp 2,581,138 .90 —.05 RingEnergy 2,223,251 15.22 i80Goldn 2,095,808 2.25 +.04 —————————