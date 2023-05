BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1067.70 1086.10 1067.40 1082.60 +15.70 Oct 1074.60 1089.70 1072.40 1086.40 +15.90 Jan 1081.20 1091.00 1081.20 1089.40 +15.50 Apr 1089.30 1092.60 1089.30 1092.60 +15.40 Jul 1096.70 +15.30 Est. sales 12,795. Tue.'s sales 13,595 Tue.'s open int 73,410 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1492.90 —14.70 Jun 1493.50 1505.00 1475.50 1484.90 —14.70 Jul 1478.90 —14.70 Sep 1509.00 1512.50 1483.50 1493.40 —15.30 Dec 1508.00 1508.00 1499.00 1506.90 —14.40 Mar 1520.60 —14.40 Jun 1531.80 —14.40 Est. sales 2,866. Tue.'s sales 2,175 Tue.'s open int 12,761