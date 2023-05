NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 71.42 71.78 69.93 70.04 —.83 Jul 71.47 71.74 69.93 70.02 —.86 Aug 71.26 71.54 69.75 69.83 —.88 Sep 70.95 71.19 69.43 69.50 —.89 Oct 70.03 70.75 69.05 69.11 —.88 Nov 69.40 70.33 68.68 68.73 —.87 Dec 69.67 69.99 68.28 68.38 —.87 Jan 69.35 69.62 67.99 68.05 —.86 Feb 68.35 69.12 67.73 67.73 —.86 Mar 67.91 68.81 67.44 67.45 —.84 Apr 67.81 68.40 67.19 67.19 —.82 May 67.67 68.41 66.94 66.96 —.81 Jun 67.89 68.21 66.69 66.75 —.81 Jul 66.51 —.80 Aug 66.27 —.78 Sep 66.13 66.17 66.05 66.05 —.77 Oct 65.86 —.76 Nov 65.84 65.84 65.69 65.69 —.74 Dec 66.48 66.89 65.46 65.52 —.73 Jan 65.63 65.63 65.28 65.28 —.72 Feb 65.06 —.69 Mar 64.85 —.67 Apr 64.66 —.66 May 64.50 —.64 Jun 64.80 65.49 64.35 64.35 —.62 Jul 64.18 —.60 Aug 64.01 —.59 Sep 63.82 —.59 Oct 63.67 —.58 Nov 63.57 —.56 Dec 64.16 64.61 63.39 63.45 —.55 Jan 63.26 —.54 Feb 63.09 —.51 Mar 62.90 —.52 Apr 62.74 —.52 May 62.61 —.51 Jun 62.50 —.48 Jul 62.34 —.47 Aug 62.23 —.47 Sep 62.11 —.46 Oct 62.02 —.45 Nov 61.90 —.43 Dec 62.11 62.69 61.75 61.75 —.41 Jan 61.53 —.40 Feb 61.33 —.40 Mar 61.21 —.39 Apr 61.12 —.38 May 61.01 —.37 Jun 60.90 —.36 Jul 60.74 —.35 Aug 60.60 —.34 Sep 60.45 —.34 Oct 60.34 —.34 Nov 60.32 —.32 Dec 60.25 —.31 Jan 60.09 —.31 Feb 59.91 —.31 Mar 59.76 —.31 Apr 59.63 —.31 May 59.53 —.31 Jun 59.42 —.31 Jul 59.29 —.31 Aug 59.16 —.31 Sep 59.07 —.31 Oct 58.96 —.31 Nov 58.84 —.31 Dec 58.78 —.31 Jan 58.66 —.31 Feb 58.51 —.31 Mar 58.39 —.31 Apr 58.28 —.31 May 58.11 —.31 Jun 58.02 —.31 Jul 57.92 —.31 Aug 57.78 —.31 Sep 57.63 —.31 Oct 57.55 —.31 Nov 57.48 —.31 Dec 57.43 —.31 Jan 57.26 —.31 Feb 57.08 —.31 Mar 56.94 —.31 Apr 56.83 —.31 May 56.75 —.31 Jun 56.67 —.31 Jul 56.55 —.31 Aug 56.42 —.31 Sep 56.29 —.31 Oct 56.23 —.31 Nov 56.18 —.31 Dec 56.11 —.31 Jan 55.93 —.31 Feb 55.77 —.31 Mar 55.66 —.31 Apr 55.54 —.31 May 55.44 —.31 Jun 55.32 —.31 Jul 55.25 —.31 Aug 55.15 —.31 Sep 55.07 —.31 Oct 54.97 —.31 Nov 54.84 —.31 Dec 54.73 —.31 Jan 54.57 —.31 Feb 54.48 —.31 Mar 54.38 —.31 Apr 54.29 —.31 May 54.19 —.31 Jun 54.06 —.31 Jul 53.96 —.31 Aug 53.85 —.31 Sep 53.73 —.31 Oct 53.62 —.31 Nov 53.50 —.31 Dec 53.35 —.31 Jan 53.21 —.31 Feb 53.12 —.31 Mar 53.01 —.31 Apr 52.91 —.31 May 52.84 —.31 Jun 52.76 —.31 Jul 52.66 —.31 Aug 52.57 —.31 Sep 52.50 —.31 Oct 52.42 —.31 Nov 52.32 —.31 Dec 52.23 —.31 Jan 52.16 —.31 Feb 52.10 —.31 Est. sales 596,981. Thu.'s sales 877,057 Thu.'s open int 1,878,335 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 235.88 236.17 230.10 230.55 —4.40 Jul 235.22 235.22 229.36 229.76 —4.54 Aug 235.09 235.09 229.69 230.05 —4.54 Sep 233.96 235.65 230.47 230.78 —4.46 Oct 233.84 236.07 231.00 231.44 —4.38 Nov 236.31 236.35 231.16 231.63 —4.29 Dec 235.73 236.19 230.88 231.36 —4.24 Jan 235.05 236.03 231.05 231.50 —4.16 Feb 233.95 235.09 231.04 231.27 —4.06 Mar 233.21 234.98 229.98 230.42 —3.91 Apr 231.59 232.99 228.51 228.82 —3.77 May 230.00 231.03 227.83 227.96 —3.62 Jun 230.04 231.38 227.00 227.43 —3.39 Jul 227.86 227.86 226.96 227.27 —3.23 Aug 228.00 228.00 227.09 227.11 —3.14 Sep 228.39 228.39 226.38 226.97 —3.09 Oct 227.49 227.49 226.81 226.81 —3.04 Nov 226.51 —2.98 Dec 228.66 229.00 225.65 226.13 —2.94 Jan 225.92 —2.86 Feb 225.90 —2.70 Mar 225.60 —2.68 Apr 224.27 —2.66 May 223.81 —2.64 Jun 223.08 —2.62 Jul 223.50 —2.60 Aug 223.56 —2.58 Sep 223.22 —2.56 Oct 222.97 —2.54 Nov 222.35 —2.52 Dec 221.44 —2.38 Jan 222.09 —2.38 Feb 221.99 —2.38 Mar 221.57 —2.38 Apr 220.49 —2.38 May 219.25 —2.38 Jun 217.81 —2.38 Jul 218.10 —2.38 Aug 217.89 —2.38 Sep 217.43 —2.38 Oct 217.30 —2.38 Nov 216.65 —2.38 Dec 215.19 —2.38 Jan 215.88 —2.38 Est. sales 89,537. Thu.'s sales 118,750 Thu.'s open int 301,614, up 7,834 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.4678 2.4783 2.4156 2.4302 —275 Jul 2.4167 2.4266 2.3668 2.3811 —282 Aug 2.3690 2.3773 2.3201 2.3326 —295 Sep 2.3199 2.3276 2.2720 2.2822 —308 Oct 2.1413 2.1595 2.1039 2.1124 —340 Nov 2.0946 2.1063 2.0556 2.0609 —357 Dec 2.0623 2.0731 2.0207 2.0282 —357 Jan 2.0576 2.0600 2.0166 2.0194 —351 Feb 2.0608 2.0608 2.0213 2.0213 —339 Mar 2.0690 2.0704 2.0311 2.0311 —326 Apr 2.2232 2.2232 2.1852 2.1852 —328 May 2.2149 2.2203 2.1814 2.1814 —335 Jun 2.2045 2.2045 2.1693 2.1693 —334 Jul 2.1700 2.1700 2.1495 2.1495 —330 Aug 2.1200 2.1236 2.1200 2.1236 —319 Sep 2.0881 —310 Oct 1.9477 —275 Nov 1.9206 —261 Dec 1.8990 1.9007 1.8990 1.9007 —260 Jan 1.8872 —256 Feb 1.8903 —252 Mar 1.9034 —249 Apr 2.0789 —245 May 2.0913 —241 Jun 2.0923 —237 Jul 2.0753 —233 Aug 2.0518 —229 Sep 2.0079 —226 Oct 1.8728 —222 Nov 1.8336 —218 Dec 1.8017 —214 Jan 1.7869 —214 Feb 1.7917 —214 Mar 1.8087 —214 Apr 1.9910 —214 May 2.0088 —214 Jun 2.0037 —214 Jul 1.9901 —214 Aug 1.9701 —214 Sep 1.9298 —214 Oct 1.7989 —214 Nov 1.7629 —214 Dec 1.7332 —214 Jan 1.7131 —214 Est. sales 146,206. Thu.'s sales 128,033 Thu.'s open int 317,030, up 823 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.191 2.335 2.147 2.266 +76 Jul 2.342 2.495 2.310 2.438 +93 Aug 2.424 2.584 2.390 2.529 +99 Sep 2.423 2.583 2.391 2.527 +102 Oct 2.533 2.689 2.500 2.632 +102 Nov 2.968 3.119 2.935 3.068 +100 Dec 3.459 3.610 3.426 3.558 +94 Jan 3.715 3.869 3.686 3.820 +100 Feb 3.628 3.789 3.602 3.740 +105 Mar 3.320 3.461 3.291 3.414 +90 Apr 2.988 3.097 2.963 3.064 +70 May 2.975 3.085 2.960 3.057 +66 Jun 3.121 3.212 3.110 3.189 +52 Jul 3.250 3.333 3.249 3.308 +35 Aug 3.282 3.360 3.282 3.344 +30 Sep 3.280 3.326 3.244 3.306 +30 Oct 3.327 3.411 3.327 3.386 +27 Nov 3.743 3.801 3.743 3.798 +21 Dec 4.235 4.283 4.235 4.283 +18 Jan 4.567 4.630 4.560 4.608 +10 Feb 4.465 4.510 4.463 4.503 +11 Mar 4.111 4.142 4.099 4.142 +10 Apr 3.702 3.729 3.691 3.721 — 6 May 3.679 3.697 3.669 3.697 — 5 Jun 3.828 — 8 Jul 3.957 — 8 Aug 3.992 — 8 Sep 3.946 — 8 Oct 4.016 — 8 Nov 4.351 — 8 Dec 4.711 — 8 Jan 4.951 — 8 Feb 4.742 — 10 Mar 4.306 — 10 Apr 3.786 — 10 May 3.771 — 10 Jun 3.868 — 10 Jul 3.977 — 10 Aug 3.988 — 10 Sep 3.941 — 10 Oct 4.017 4.017 4.007 4.007 — 10 Nov 4.322 — 10 Dec 4.720 4.720 4.712 4.712 — 10 Jan 4.929 — 10 Feb 4.741 — 10 Mar 4.291 — 10 Apr 3.781 — 10 May 3.756 — 10 Jun 3.826 — 10 Jul 3.907 — 10 Aug 3.941 — 10 Sep 3.924 — 10 Oct 4.026 — 10 Nov 4.362 — 23 Dec 4.752 — 23 Jan 4.932 — 23 Feb 4.744 — 23 Mar 4.297 — 23 Apr 3.770 — 23 May 3.728 — 23 Jun 3.803 — 23 Jul 3.883 — 23 Aug 3.910 — 23 Sep 3.910 — 23 Oct 4.013 — 23 Nov 4.329 — 23 Dec 4.718 — 23 Jan 4.948 — 23 Feb 4.758 — 23 Mar 4.308 — 23 Apr 3.753 — 23 May 3.708 — 23 Jun 3.785 — 23 Jul 3.870 — 23 Aug 3.896 — 23 Sep 3.900 — 23 Oct 3.980 — 23 Nov 4.335 — 23 Dec 4.754 — 23 Jan 4.984 — 23 Feb 4.784 — 23 Mar 4.324 — 23 Apr 3.774 — 23 May 3.752 — 23 Jun 3.812 — 23 Jul 3.882 — 23 Aug 3.922 — 23 Sep 3.937 — 23 Oct 3.983 — 23 Nov 4.303 — 23 Dec 4.713 — 23 Jan 4.923 — 23 Feb 4.753 — 23 Mar 4.353 — 23 Apr 3.854 — 23 May 3.832 — 23 Jun 3.867 — 23 Jul 3.907 — 23 Aug 3.947 — 23 Sep 3.962 — 23 Oct 4.032 — 23 Nov 4.352 — 23 Dec 4.732 — 23 Jan 4.948 — 23 Feb 4.778 — 23 Mar 4.378 — 23 Apr 3.933 — 23 May 3.911 — 23 Jun 3.946 — 23 Jul 3.986 — 23 Aug 4.026 — 23 Sep 4.041 — 23 Oct 4.087 — 23 Nov 4.292 — 23 Dec 4.692 — 23 Jan 4.927 — 23 Feb 4.767 — 23 Mar 4.417 — 23 Apr 4.087 — 23 May 4.065 — 23 Jun 4.100 — 23 Jul 4.140 — 23 Aug 4.180 — 23 Sep 4.195 — 23 Oct 4.241 — 23 Nov 4.416 — 23 Dec 4.816 — 23 Jan 5.041 — 23 Feb 4.881 — 23 Mar 4.606 — 23 Apr 4.276 — 23 May 4.254 — 23 Jun 4.289 — 23 Jul 4.329 — 23 Aug 4.369 — 23 Sep 4.384 — 23 Oct 4.430 — 23 Nov 4.580 — 23 Dec 4.830 — 23 Jan 5.030 — 23 Feb 4.965 — 23 Mar 4.865 — 23 Apr 4.535 — 23 May 4.513 — 23 Jun 4.548 — 23 Jul 4.588 — 23 Aug 4.628 — 23 Sep 4.643 — 23 Oct 4.689 — 23 Nov 4.761 — 23 Dec 4.916 — 23 Est. sales 459,938. Thu.'s sales 361,853 Thu.'s open int 1,372,006, up 2,985