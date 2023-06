BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1010.00 1021.00 1002.00 1003.50 —6.60 Oct 1015.60 1026.40 1008.80 1009.90 —6.30 Jan 1023.90 1030.00 1015.00 1015.00 —6.30 Apr 1028.60 1033.00 1018.90 1018.90 —7.20 Jul 1021.60 —8.40 Est. sales 17,222. Thu.'s sales 21,102 Thu.'s open int 68,726 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1386.80 +10.90 Jul 1394.90 +12.80 Aug 1388.90 +12.80 Sep 1396.00 1440.50 1386.50 1403.50 +12.80 Dec 1452.00 1452.00 1416.70 1416.70 +13.00 Mar 1430.40 +13.00 Jun 1441.60 +13.00 Est. sales 1,605. Thu.'s sales 2,309 Thu.'s open int 11,336, up 330