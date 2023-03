NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Apr 67.62 69.60 66.77 69.33 +1.69 May 67.83 69.77 66.90 69.67 +1.85 Jun 67.99 69.85 67.10 69.77 +1.78 Jul 68.04 69.79 67.14 69.72 +1.71 Aug 67.85 69.57 67.07 69.53 +1.63 Sep 67.75 69.30 66.90 69.26 +1.55 Oct 67.00 69.00 66.70 68.96 +1.47 Nov 66.60 68.69 66.51 68.66 +1.40 Dec 67.00 68.39 66.25 68.34 +1.30 Jan 66.46 68.08 66.17 68.04 +1.23 Feb 65.92 67.76 65.92 67.75 +1.16 Mar 66.11 67.52 66.11 67.50 +1.10 Apr 67.28 +1.04 May 66.25 67.09 66.25 67.09 +.99 Jun 65.76 66.98 65.25 66.90 +.95 Jul 66.67 +.91 Aug 66.45 +.87 Sep 65.10 66.26 64.91 66.26 +.84 Oct 66.09 +.81 Nov 65.94 +.77 Dec 64.85 65.86 64.39 65.78 +.74 Jan 65.59 65.59 65.55 65.55 +.71 Feb 65.35 +.65 Mar 65.15 +.63 Apr 64.97 +.61 May 64.81 +.57 Jun 63.65 64.80 63.65 64.68 +.54 Jul 64.50 +.50 Aug 64.31 +.49 Sep 64.14 +.46 Oct 63.99 +.44 Nov 63.87 +.42 Dec 63.15 63.90 62.85 63.74 +.39 Jan 63.54 +.36 Feb 63.35 +.33 Mar 63.18 +.32 Apr 63.02 +.30 May 62.88 +.26 Jun 62.90 62.90 62.75 62.75 +.25 Jul 62.58 +.25 Aug 62.43 +.25 Sep 62.30 +.22 Oct 62.20 +.20 Nov 62.06 +.17 Dec 61.36 61.94 61.36 61.94 +.15 Jan 61.75 +.14 Feb 61.55 +.13 Mar 61.39 +.13 Apr 61.25 +.12 May 61.16 +.11 Jun 61.02 +.10 Jul 60.83 +.09 Aug 60.69 +.08 Sep 60.55 +.07 Oct 60.43 +.05 Nov 60.36 +.04 Dec 60.26 60.35 59.99 60.27 +.03 Jan 60.10 +.03 Feb 59.92 +.03 Mar 59.76 +.04 Apr 59.61 +.04 May 59.50 +.04 Jun 59.37 +.04 Jul 59.22 +.03 Aug 59.07 +.02 Sep 58.96 +.01 Oct 58.83 Nov 58.70 —.01 Dec 58.61 —.02 Jan 58.47 Feb 58.29 +.01 Mar 58.16 +.03 Apr 58.02 +.05 May 57.84 +.06 Jun 57.71 +.08 Jul 57.58 +.08 Aug 57.43 +.08 Sep 57.26 +.08 Oct 57.15 +.07 Nov 57.01 +.07 Dec 56.95 +.07 Jan 56.78 +.08 Feb 56.57 +.08 Mar 56.43 +.09 Apr 56.31 +.10 May 56.20 +.10 Jun 56.12 +.11 Jul 55.99 +.12 Aug 55.82 +.12 Sep 55.68 +.13 Oct 55.54 +.14 Nov 55.41 +.14 Dec 55.60 55.60 55.30 55.30 +.15 Jan 55.09 +.15 Feb 54.98 +.16 Mar 54.87 +.16 Apr 54.75 +.16 May 54.65 +.17 Jun 54.52 +.17 Jul 54.42 +.17 Aug 54.30 +.18 Sep 54.18 +.18 Oct 54.05 +.18 Nov 53.95 +.19 Dec 54.50 54.50 53.75 53.75 +.19 Jan 53.60 +.19 Feb 53.52 +.19 Mar 53.44 +.19 Apr 53.37 +.19 May 53.28 +.19 Jun 53.18 +.19 Jul 53.06 +.19 Aug 52.95 +.19 Sep 52.82 +.19 Oct 52.71 +.19 Nov 52.59 +.19 Dec 52.44 +.19 Jan 52.22 +.19 Feb 52.16 +.19 Mar 52.10 +.19 Apr 52.05 +.19 May 51.98 +.19 Jun 51.90 +.19 Jul 51.80 +.19 Aug 51.71 +.19 Sep 51.60 +.19 Oct 51.51 +.19 Nov 51.41 +.19 Dec 51.32 +.19 Jan 51.25 +.19 Feb 51.19 +.19 Est. sales 835,062. Mon.'s sales 972,108 Mon.'s open int 1,788,446 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Apr 268.56 269.59 263.63 269.02 +.31 May 255.71 257.70 251.12 257.29 +1.51 Jun 248.89 250.71 244.92 250.35 +1.47 Jul 246.62 248.35 243.07 248.11 +1.66 Aug 246.37 247.83 242.83 247.70 +1.65 Sep 243.78 248.06 243.76 247.88 +1.60 Oct 246.62 248.17 244.93 248.06 +1.60 Nov 246.48 248.19 245.12 247.97 +1.61 Dec 243.37 247.72 243.26 247.48 +1.58 Jan 245.79 247.24 244.39 247.24 +1.55 Feb 245.21 246.76 243.86 246.76 +1.53 Mar 244.18 245.74 242.78 245.74 +1.51 Apr 243.24 244.14 242.45 244.14 +1.50 May 243.10 243.36 243.10 243.36 +1.45 Jun 238.43 242.74 238.35 242.74 +1.39 Jul 242.40 242.58 242.40 242.58 +1.40 Aug 242.30 242.42 242.30 242.42 +1.41 Sep 242.10 242.16 242.10 242.16 +1.37 Oct 241.80 241.86 241.80 241.86 +1.34 Nov 241.30 241.30 241.28 241.28 +1.30 Dec 236.75 240.60 236.75 240.60 +1.26 Jan 239.00 240.03 239.00 240.03 +1.23 Feb 239.93 +1.23 Mar 239.93 +1.13 Apr 239.36 +.98 May 238.87 +.98 Jun 238.18 +.96 Jul 238.78 +.92 Aug 238.63 +.95 Sep 238.16 +.95 Oct 238.29 +.94 Nov 237.91 +.96 Dec 236.32 +.96 Jan 237.06 +.96 Feb 236.86 +.97 Mar 236.35 +.97 Apr 235.03 +.98 May 233.83 +.98 Jun 232.16 +.99 Jul 232.34 +.99 Aug 232.04 +.99 Sep 231.48 +1.00 Oct 231.25 +1.00 Nov 230.50 +1.01 Dec 228.57 +1.01 Jan 229.26 +1.01 Est. sales 118,440. Mon.'s sales 134,578 Mon.'s open int 271,665, up 1,455 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Apr 2.5360 2.5708 2.5055 2.5389 +29 May 2.4968 2.5321 2.4721 2.5063 +95 Jun 2.4403 2.4775 2.4208 2.4573 +164 Jul 2.3757 2.4231 2.3757 2.4107 +202 Aug 2.3400 2.3731 2.3281 2.3627 +202 Sep 2.2870 2.3191 2.2870 2.3118 +195 Oct 2.1491 2.1592 2.1298 2.1511 +183 Nov 2.1050 2.1065 2.0818 2.1033 +183 Dec 2.0450 2.0703 2.0280 2.0677 +178 Jan 2.0455 2.0513 2.0352 2.0507 +176 Feb 2.0409 2.0495 2.0409 2.0495 +175 Mar 2.0610 +170 Apr 2.2412 +173 May 2.2462 +163 Jun 2.2427 +168 Jul 2.2301 +163 Aug 2.2109 +157 Sep 2.1817 +156 Oct 2.0414 +155 Nov 2.0150 +152 Dec 1.9943 +152 Jan 1.9843 +150 Feb 1.9917 +148 Mar 2.0091 +146 Apr 2.1899 +144 May 2.2047 +142 Jun 2.2085 +141 Jul 2.1930 +139 Aug 2.1711 +137 Sep 2.1291 +135 Oct 1.9959 +133 Nov 1.9582 +131 Dec 1.9268 +127 Jan 1.9116 +127 Feb 1.9153 +127 Mar 1.9311 +127 Apr 2.1123 +127 May 2.1289 +127 Jun 2.1228 +127 Jul 2.1078 +127 Aug 2.0866 +127 Sep 2.0453 +127 Oct 1.9132 +127 Nov 1.8760 +127 Dec 1.8430 +127 Jan 1.8229 +127 Est. sales 131,869. Mon.'s sales 129,841 Mon.'s open int 303,294 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Apr 2.246 2.358 2.127 2.348 +125 May 2.339 2.493 2.240 2.485 +154 Jun 2.566 2.729 2.473 2.721 +165 Jul 2.788 2.964 2.698 2.957 +185 Aug 2.844 3.000 2.745 2.993 +179 Sep 2.795 2.959 2.714 2.952 +174 Oct 2.883 3.046 2.800 3.037 +175 Nov 3.249 3.411 3.178 3.402 +178 Dec 3.677 3.837 3.598 3.831 +198 Jan 3.847 4.029 3.785 4.020 +204 Feb 3.733 3.907 3.677 3.900 +199 Mar 3.427 3.581 3.357 3.574 +186 Apr 3.145 3.292 3.075 3.280 +178 May 3.121 3.282 3.080 3.276 +171 Jun 3.288 3.444 3.252 3.435 +163 Jul 3.422 3.586 3.412 3.582 +155 Aug 3.470 3.618 3.440 3.615 +151 Sep 3.430 3.589 3.415 3.574 +149 Oct 3.500 3.661 3.488 3.645 +150 Nov 3.874 4.014 3.869 4.014 +151 Dec 4.340 4.473 4.333 4.473 +148 Jan 4.610 4.737 4.603 4.737 +151 Feb 4.492 4.620 4.481 4.620 +149 Mar 4.154 4.268 4.154 4.268 +146 Apr 3.810 3.861 3.805 3.861 +138 May 3.842 +138 Jun 3.965 +138 Jul 4.085 +122 Aug 4.110 +108 Sep 4.074 +108 Oct 4.150 +107 Nov 4.490 +103 Dec 4.868 +102 Jan 5.115 +101 Feb 4.930 +96 Mar 4.520 +121 Apr 4.005 +78 May 3.973 +93 Jun 4.050 +87 Jul 4.141 +89 Aug 4.159 +83 Sep 4.124 +77 Oct 4.191 +72 Nov 4.540 +66 Dec 4.931 +60 Jan 5.171 +107 Feb 4.984 +101 Mar 4.543 +95 Apr 3.983 +24 May 3.948 +49 Jun 3.999 +49 Jul 4.070 +49 Aug 4.093 +49 Sep 4.067 +49 Oct 4.151 +49 Nov 4.500 +49 Dec 4.930 +49 Jan 5.086 +49 Feb 4.906 +49 Mar 4.464 +49 Apr 3.937 +49 May 3.895 +49 Jun 3.981 +49 Jul 4.071 +49 Aug 4.098 +49 Sep 4.099 +49 Oct 4.202 +49 Nov 4.541 +49 Dec 4.961 +49 Jan 5.151 +49 Feb 4.971 +49 Mar 4.551 +49 Apr 3.968 +49 May 3.957 +49 Jun 4.047 +49 Jul 4.147 +49 Aug 4.173 +49 Sep 4.178 +49 Oct 4.258 +49 Nov 4.613 +49 Dec 5.033 +49 Jan 5.291 +49 Feb 5.091 +49 Mar 4.617 +49 Apr 4.027 +49 May 4.005 +49 Jun 4.065 +49 Jul 4.135 +49 Aug 4.175 +49 Sep 4.190 +49 Oct 4.236 +49 Nov 4.546 +49 Dec 4.932 +49 Jan 5.182 +49 Feb 5.012 +49 Mar 4.612 +49 Apr 4.122 +49 May 4.100 +49 Jun 4.135 +49 Jul 4.175 +49 Aug 4.215 +49 Sep 4.230 +49 Oct 4.300 +49 Nov 4.620 +49 Dec 5.000 +49 Jan 5.216 +49 Feb 5.046 +49 Mar 4.646 +49 Apr 4.201 +49 May 4.179 +49 Jun 4.214 +49 Jul 4.254 +49 Aug 4.294 +49 Sep 4.309 +49 Oct 4.355 +49 Nov 4.560 +49 Dec 4.960 +49 Jan 5.195 +49 Feb 5.035 +49 Mar 4.685 +49 Apr 4.355 +49 May 4.333 +49 Jun 4.368 +49 Jul 4.408 +49 Aug 4.448 +49 Sep 4.463 +49 Oct 4.509 +49 Nov 4.684 +49 Dec 5.084 +49 Jan 5.309 +49 Feb 5.149 +49 Mar 4.874 +49 Apr 4.544 +49 May 4.522 +49 Jun 4.557 +49 Jul 4.597 +49 Aug 4.637 +49 Sep 4.652 +49 Oct 4.698 +49 Nov 4.848 +49 Dec 5.098 +49 Jan 5.298 +49 Feb 5.233 +49 Mar 5.133 +49 Apr 4.803 +49 May 4.781 +49 Jun 4.816 +49 Jul 4.856 +49 Aug 4.896 +49 Sep 4.911 +49 Oct 4.957 +49 Nov 5.029 +49 Dec 5.184 +49 Est. sales 390,037. Mon.'s sales 319,498 Mon.'s open int 1,262,180, up 10,507