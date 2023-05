NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 75.76 76.11 71.42 71.66 —4.00 Jul 75.55 75.96 71.32 71.55 —3.96 Aug 75.15 75.56 71.04 71.27 —3.88 Sep 74.64 75.06 70.63 70.85 —3.79 Oct 74.05 74.37 70.20 70.39 —3.69 Nov 73.62 73.89 69.80 69.96 —3.59 Dec 73.07 73.47 69.36 69.59 —3.48 Jan 72.63 72.81 69.12 69.23 —3.39 Feb 71.97 72.42 68.85 68.90 —3.31 Mar 70.89 70.96 68.46 68.60 —3.23 Apr 71.37 71.58 68.24 68.33 —3.15 May 71.44 71.44 68.00 68.09 —3.07 Jun 70.77 71.19 67.61 67.89 —2.96 Jul 67.65 —2.87 Aug 67.42 —2.80 Sep 67.21 —2.72 Oct 67.02 —2.65 Nov 66.86 —2.57 Dec 69.13 69.55 66.37 66.71 —2.48 Jan 67.07 67.07 66.49 66.49 —2.39 Feb 66.27 —2.32 Mar 66.05 —2.26 Apr 65.86 —2.19 May 66.05 66.05 65.71 65.71 —2.11 Jun 67.54 67.89 65.33 65.56 —2.05 Jul 65.39 —1.98 Aug 65.19 —1.93 Sep 65.02 —1.87 Oct 64.87 —1.81 Nov 64.76 —1.76 Dec 66.27 66.57 64.19 64.63 —1.70 Jan 64.43 —1.64 Feb 64.24 —1.59 Mar 64.06 —1.53 Apr 63.90 —1.47 May 63.79 —1.39 Jun 63.67 —1.34 Jul 63.50 —1.31 Aug 63.34 —1.31 Sep 63.22 —1.26 Oct 63.12 —1.20 Nov 63.03 —1.13 Dec 63.20 63.20 62.42 62.91 —1.06 Jan 62.69 —1.01 Feb 62.48 —.98 Mar 62.34 —.95 Apr 62.23 —.92 May 62.11 —.87 Jun 61.98 —.83 Jul 61.81 —.78 Aug 61.68 —.73 Sep 61.55 —.69 Oct 61.46 —.64 Nov 61.42 —.57 Dec 61.34 —.54 Jan 61.16 —.51 Feb 60.96 —.50 Mar 60.80 —.49 Apr 60.64 —.47 May 60.52 —.45 Jun 60.39 —.43 Jul 60.25 —.41 Aug 60.10 —.39 Sep 60.01 —.37 Oct 59.89 —.35 Nov 59.75 —.33 Dec 59.68 —.31 Jan 59.53 —.29 Feb 59.34 —.27 Mar 59.20 —.25 Apr 59.06 —.23 May 58.86 —.21 Jun 58.73 —.19 Jul 58.61 —.17 Aug 58.44 —.15 Sep 58.28 —.13 Oct 58.19 —.10 Nov 58.09 —.08 Dec 58.02 —.06 Jan 57.82 —.05 Feb 57.61 —.04 Mar 57.44 —.03 Apr 57.30 —.02 May 57.19 —.01 Jun 57.08 Jul 56.93 +.03 Aug 56.78 +.06 Sep 56.62 +.10 Oct 56.53 +.13 Nov 56.45 +.16 Dec 56.36 +.19 Jan 56.16 +.20 Feb 55.98 +.21 Mar 55.85 +.22 Apr 55.71 +.23 May 55.59 +.24 Jun 55.45 +.25 Jul 55.35 +.25 Aug 55.23 +.26 Sep 55.12 +.27 Oct 54.99 +.28 Nov 54.84 +.29 Dec 54.70 +.30 Jan 54.53 +.30 Feb 54.43 +.30 Mar 54.33 +.30 Apr 54.23 +.30 May 54.12 +.30 Jun 53.98 +.30 Jul 53.88 +.30 Aug 53.76 +.30 Sep 53.63 +.30 Oct 53.51 +.30 Nov 53.39 +.30 Dec 53.23 +.30 Jan 53.09 +.30 Feb 53.00 +.30 Mar 52.89 +.30 Apr 52.79 +.30 May 52.72 +.30 Jun 52.64 +.30 Jul 52.54 +.30 Aug 52.45 +.30 Sep 52.38 +.30 Oct 52.30 +.30 Nov 52.20 +.30 Dec 52.11 +.30 Jan 52.04 +.30 Feb 51.98 +.30 Est. sales 904,238. Mon.'s sales 443,900 Mon.'s open int 1,886,091, up 4,322 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 238.18 239.74 227.14 228.92 —9.31 Jul 238.42 239.89 227.61 229.15 —9.25 Aug 239.15 240.63 228.48 229.81 —9.30 Sep 239.55 241.15 229.51 230.78 —9.30 Oct 240.37 240.62 230.80 231.71 —9.18 Nov 242.52 242.52 231.12 232.08 —8.97 Dec 240.48 242.15 231.00 232.04 —8.75 Jan 238.22 238.22 231.34 232.37 —8.61 Feb 237.66 237.70 231.85 232.35 —8.48 Mar 239.11 239.11 230.92 231.57 —8.31 Apr 237.48 237.48 229.35 229.86 —8.11 May 233.40 233.40 227.97 228.90 —7.92 Jun 235.21 235.21 227.07 227.98 —7.78 Jul 235.49 235.49 227.00 227.76 —7.64 Aug 228.00 228.25 227.01 227.58 —7.48 Sep 228.00 228.20 225.74 227.33 —7.42 Oct 227.90 227.90 226.70 227.13 —7.26 Nov 227.35 227.50 226.78 226.78 —7.15 Dec 229.16 229.16 225.75 226.33 —6.99 Jan 226.50 226.79 225.97 225.97 —6.77 Feb 225.75 —6.68 Mar 225.45 —6.66 Apr 224.18 —6.64 May 223.68 —6.55 Jun 222.93 —6.46 Jul 223.51 —6.37 Aug 223.46 —6.28 Sep 223.21 —6.19 Oct 222.97 —6.10 Nov 222.37 —6.01 Dec 221.98 222.00 221.21 221.21 —5.92 Jan 222.00 —5.85 Feb 221.90 —5.78 Mar 221.48 —5.71 Apr 220.26 —5.64 May 219.16 —5.57 Jun 217.58 —5.50 Jul 217.87 —5.42 Aug 217.66 —5.35 Sep 217.20 —5.28 Oct 217.07 —5.21 Nov 216.42 —5.14 Dec 214.96 —5.07 Jan 215.65 —5.07 Est. sales 150,604. Mon.'s sales 108,846 Mon.'s open int 279,221 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.5526 2.5600 2.4240 2.4357 —1147 Jul 2.5055 2.5110 2.3793 2.3903 —1125 Aug 2.4504 2.4543 2.3327 2.3440 —1102 Sep 2.3991 2.4072 2.2847 2.2963 —1069 Oct 2.2372 2.2372 2.1213 2.1336 —993 Nov 2.1704 2.1755 2.0769 2.0847 —958 Dec 2.1380 2.1424 2.0425 2.0543 —915 Jan 2.1099 2.1099 2.0348 2.0440 —890 Feb 2.1041 2.1041 2.0441 2.0441 —882 Mar 2.1140 2.1140 2.0453 2.0525 —880 Apr 2.2272 2.2272 2.2109 2.2109 —858 May 2.2095 2.2101 2.2091 2.2101 —836 Jun 2.2170 2.2170 2.2000 2.2005 —817 Jul 2.1826 —792 Aug 2.1577 —765 Sep 2.1246 —739 Oct 1.9746 —676 Nov 1.9470 —668 Dec 1.9500 1.9500 1.9214 1.9286 —645 Jan 1.9158 —639 Feb 1.9193 —632 Mar 1.9328 —626 Apr 2.1107 —620 May 2.1228 —613 Jun 2.1236 —607 Jul 2.1063 —591 Aug 2.0826 —575 Sep 2.0385 —560 Oct 1.9034 —544 Nov 1.8639 —528 Dec 1.8291 —512 Jan 1.8158 —509 Feb 1.8202 —506 Mar 1.8367 —503 Apr 2.0186 —500 May 2.0359 —497 Jun 2.0304 —495 Jul 2.0163 —492 Aug 1.9958 —489 Sep 1.9551 —486 Oct 1.8237 —483 Nov 1.7873 —480 Dec 1.7551 —477 Jan 1.7350 —477 Est. sales 142,372. Mon.'s sales 135,879 Mon.'s open int 293,526 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.314 2.345 2.186 2.214 —104 Jul 2.501 2.524 2.389 2.417 — 81 Aug 2.564 2.591 2.471 2.495 — 71 Sep 2.547 2.573 2.454 2.480 — 66 Oct 2.641 2.668 2.564 2.588 — 57 Nov 3.106 3.129 3.030 3.054 — 52 Dec 3.583 3.604 3.511 3.534 — 48 Jan 3.825 3.847 3.759 3.781 — 43 Feb 3.725 3.740 3.669 3.685 — 41 Mar 3.439 3.439 3.361 3.378 — 46 Apr 3.164 3.169 3.085 3.099 — 52 May 3.172 3.172 3.088 3.101 — 51 Jun 3.315 3.315 3.237 3.250 — 45 Jul 3.452 3.452 3.376 3.392 — 40 Aug 3.494 3.495 3.417 3.434 — 38 Sep 3.454 3.454 3.379 3.396 — 32 Oct 3.520 3.520 3.463 3.477 — 29 Nov 3.897 3.898 3.869 3.885 — 23 Dec 4.391 4.392 4.365 4.374 — 25 Jan 4.718 4.729 4.685 4.699 — 27 Feb 4.601 4.608 4.561 4.575 — 26 Mar 4.205 4.205 4.185 4.185 — 24 Apr 3.805 3.805 3.773 3.773 — 23 May 3.790 3.790 3.740 3.747 — 23 Jun 3.882 — 24 Jul 4.014 — 25 Aug 4.045 — 26 Sep 4.001 — 27 Oct 4.066 — 28 Nov 4.392 — 28 Dec 4.769 — 30 Jan 5.002 — 31 Feb 4.808 — 32 Mar 4.367 — 41 Apr 3.842 — 16 May 3.820 — 11 Jun 3.918 — 6 Jul 4.045 — 1 Aug 4.057 — 2 Sep 4.020 — 3 Oct 4.088 — 4 Nov 4.418 — 4 Dec 4.798 — 4 Jan 5.029 — 4 Feb 4.841 — 4 Mar 4.391 — 4 Apr 3.851 — 4 May 3.816 — 4 Jun 3.877 — 4 Jul 3.958 — 4 Aug 3.992 — 4 Sep 3.975 — 4 Oct 4.077 — 4 Nov 4.426 — 4 Dec 4.855 — 4 Jan 5.011 — 4 Feb 4.831 — 4 Mar 4.388 — 4 Apr 3.861 — 4 May 3.819 — 4 Jun 3.904 — 4 Jul 3.994 — 4 Aug 4.021 — 4 Sep 4.021 — 4 Oct 4.124 — 4 Nov 4.463 — 4 Dec 4.882 — 4 Jan 5.082 — 4 Feb 4.892 — 4 Mar 4.442 — 4 Apr 3.887 — 4 May 3.857 — 4 Jun 3.946 — 4 Jul 4.046 — 4 Aug 4.072 — 4 Sep 4.076 — 4 Oct 4.156 — 4 Nov 4.511 — 4 Dec 4.930 — 4 Jan 5.135 — 4 Feb 4.935 — 4 Mar 4.475 — 4 Apr 3.925 — 4 May 3.903 — 4 Jun 3.963 — 4 Jul 4.033 — 4 Aug 4.073 — 4 Sep 4.088 — 4 Oct 4.134 — 4 Nov 4.454 — 4 Dec 4.864 — 4 Jan 5.074 — 4 Feb 4.904 — 4 Mar 4.504 — 4 Apr 4.005 — 4 May 3.983 — 4 Jun 4.018 — 4 Jul 4.058 — 4 Aug 4.098 — 4 Sep 4.113 — 4 Oct 4.183 — 4 Nov 4.503 — 4 Dec 4.883 — 4 Jan 5.099 — 4 Feb 4.929 — 4 Mar 4.529 — 4 Apr 4.084 — 4 May 4.062 — 4 Jun 4.097 — 4 Jul 4.137 — 4 Aug 4.177 — 4 Sep 4.192 — 4 Oct 4.238 — 4 Nov 4.443 — 4 Dec 4.843 — 4 Jan 5.078 — 4 Feb 4.918 — 4 Mar 4.568 — 4 Apr 4.238 — 4 May 4.216 — 4 Jun 4.251 — 4 Jul 4.291 — 4 Aug 4.331 — 4 Sep 4.346 — 4 Oct 4.392 — 4 Nov 4.567 — 4 Dec 4.967 — 4 Jan 5.192 — 4 Feb 5.032 — 4 Mar 4.757 — 4 Apr 4.427 — 4 May 4.405 — 4 Jun 4.440 — 4 Jul 4.480 — 4 Aug 4.520 — 4 Sep 4.535 — 4 Oct 4.581 — 4 Nov 4.731 — 4 Dec 4.981 — 4 Jan 5.181 — 4 Feb 5.116 — 4 Mar 5.016 — 4 Apr 4.686 — 4 May 4.664 — 4 Jun 4.699 — 4 Jul 4.739 — 4 Aug 4.779 — 4 Sep 4.794 — 4 Oct 4.840 — 4 Nov 4.912 — 4 Dec 5.067 — 4 Est. sales 316,882. Mon.'s sales 251,766 Mon.'s open int 1,305,380, up 1,690