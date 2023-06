NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Tellurian 8,325,745 1.24 +.02 Globalstar 4,919,991 1.21 UraniumEng 4,298,947 1.64 CybinInc 4,080,394 .25 —.02 B2goldCpg 3,870,074 3.05 DenisonMing 3,360,708 .55 GeniusGrp 2,450,068 1.04 +.02 GoldenMin 2,407,585 .11 —.01 ParaGoldNv 1,928,290 .29 +.01 RingEnergy 1,876,100 15.22 —————————