BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1054.50 1069.50 1043.60 1068.30 +18.00 Oct 1060.30 1073.90 1050.50 1073.80 +17.50 Jan 1061.10 1077.00 1059.00 1077.00 +16.70 Apr 1068.30 1080.30 1068.30 1080.30 +15.80 Jul 1089.20 +15.80 Est. sales 17,412. Thu.'s sales 18,368 Thu.'s open int 72,001 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1494.80 +45.20 Jun 1443.00 1502.00 1435.50 1486.80 +45.20 Jul 1480.80 +45.20 Sep 1466.00 1515.50 1450.00 1501.30 +44.70 Dec 1514.90 +44.70 Mar 1528.70 +44.00 Jun 1539.90 +44.00 Est. sales 3,096. Thu.'s sales 2,593 Thu.'s open int 13,820, up 332