NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Globalstar 7,267,974 1.21 B2goldCpg 5,634,009 3.05 Tellurian 5,193,316 1.36 +.05 ProtalixBio 4,446,893 3.04 —.23 GeniusGrp 4,445,932 1.21 +.09 MultiWaysn 3,522,079 .92 —.01 UraniumEng 3,353,392 1.64 FrankStProp 3,027,742 10.36 AultAllnce 3,002,267 .09 —.00 DenisonMing 2,511,601 .55 —————————