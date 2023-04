NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 59,110,931 .11 +.01 B2goldCpg 11,826,188 3.05 Tellurian 9,192,668 1.23 +.03 UraniumEng 4,638,036 1.64 Ur-Energy 4,561,203 1.06 +.07 Globalstar 3,951,425 1.21 GranTierrag 3,532,163 2.83 FrankStProp 3,430,933 10.36 EquinoxGld 3,240,185 5.15 —.22 DenisonMing 3,102,340 .55 —————————