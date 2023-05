BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1090.00 1103.80 1062.30 1064.70 —25.40 Oct 1094.10 1108.70 1068.80 1070.80 —24.80 Jan 1098.00 1100.00 1075.00 1075.00 —24.10 Apr 1110.00 1110.00 1079.60 1079.60 —23.90 Jul 1088.50 —23.90 Est. sales 13,836. Fri.'s sales 13,585 Fri.'s open int 73,106 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1454.80 —63.10 Jun 1505.00 1514.00 1439.00 1446.80 —63.10 Jul 1437.70 —63.40 Sep 1510.00 1516.00 1456.50 1463.80 —63.60 Dec 1477.70 —63.50 Mar 1493.20 —63.50 Jun 1504.40 —63.50 Est. sales 2,010. Fri.'s sales 1,950 Fri.'s open int 12,521, up 62