NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. May 69.42 73.10 69.13 72.81 +3.55 Jun 69.75 73.20 69.27 72.93 +3.52 Jul 69.46 73.14 69.24 72.88 +3.48 Aug 69.32 72.91 69.06 72.67 +3.43 Sep 69.49 72.58 68.80 72.35 +3.37 Oct 68.98 72.13 68.86 71.98 +3.30 Nov 68.29 71.76 68.29 71.63 +3.24 Dec 68.40 71.50 67.89 71.30 +3.18 Jan 68.06 71.06 67.63 70.96 +3.12 Feb 68.20 70.63 68.11 70.63 +3.05 Mar 67.83 70.39 67.52 70.33 +2.98 Apr 68.12 70.05 68.12 70.05 +2.91 May 69.80 +2.84 Jun 66.88 69.66 66.57 69.53 +2.76 Jul 69.25 +2.70 Aug 68.97 +2.62 Sep 68.71 +2.54 Oct 68.47 +2.46 Nov 68.26 +2.40 Dec 65.99 68.13 65.35 68.04 +2.33 Jan 67.76 +2.26 Feb 67.50 +2.20 Mar 67.11 67.23 67.11 67.23 +2.13 Apr 66.98 +2.06 May 66.77 +1.98 Jun 65.14 66.58 65.14 66.58 +1.92 Jul 66.34 +1.86 Aug 66.10 +1.81 Sep 65.89 +1.76 Oct 65.70 +1.71 Nov 65.53 +1.65 Dec 63.78 65.40 63.35 65.37 +1.60 Jan 65.14 +1.55 Feb 64.91 +1.50 Mar 64.69 +1.45 Apr 64.50 +1.40 May 64.31 +1.34 Jun 64.14 +1.30 Jul 63.95 +1.28 Aug 63.81 +1.28 Sep 63.65 +1.25 Oct 63.50 +1.20 Nov 63.29 +1.12 Dec 62.25 63.11 62.25 63.11 +1.06 Jan 62.88 +1.01 Feb 62.65 +.99 Mar 62.46 +.95 Apr 62.30 +.92 May 62.17 +.88 Jun 61.97 +.84 Jul 61.75 +.80 Aug 61.58 +.77 Sep 61.41 +.74 Oct 61.25 +.70 Nov 61.15 +.67 Dec 60.23 61.02 60.23 61.02 +.63 Jan 60.82 +.60 Feb 60.59 +.56 Mar 60.40 +.53 Apr 60.21 +.49 May 60.06 +.46 Jun 59.89 +.42 Jul 59.71 +.39 Aug 59.51 +.35 Sep 59.38 +.32 Oct 59.20 +.28 Nov 59.03 +.25 Dec 58.75 58.92 58.75 58.90 +.21 Jan 58.71 +.18 Feb 58.51 +.16 Mar 58.33 +.13 Apr 58.15 +.10 May 57.92 +.07 Jun 57.77 +.05 Jul 57.59 +.02 Aug 57.40 —.01 Sep 57.19 —.04 Oct 57.03 —.07 Nov 56.86 —.09 Dec 56.76 —.12 Jan 56.56 —.14 Feb 56.32 —.16 Mar 56.14 —.18 Apr 56.01 —.19 May 55.87 —.21 Jun 55.76 —.23 Jul 55.60 —.25 Aug 55.40 —.27 Sep 55.22 —.29 Oct 55.05 —.30 Nov 54.90 —.32 Dec 54.90 54.90 54.80 54.80 —.34 Jan 54.51 —.34 Feb 54.38 —.34 Mar 54.24 —.34 Apr 54.09 —.34 May 53.96 —.34 Jun 53.81 —.34 Jul 53.71 —.34 Aug 53.58 —.34 Sep 53.46 —.34 Oct 53.32 —.34 Nov 53.21 —.34 Dec 53.01 —.34 Jan 52.84 —.34 Feb 52.74 —.34 Mar 52.64 —.34 Apr 52.54 —.34 May 52.43 —.34 Jun 52.29 —.34 Jul 52.19 —.34 Aug 52.07 —.34 Sep 51.94 —.34 Oct 51.82 —.34 Nov 51.70 —.34 Dec 51.54 —.34 Jan 51.32 —.34 Feb 51.26 —.34 Mar 51.20 —.34 Apr 51.15 —.34 May 51.08 —.34 Jun 51.00 —.34 Jul 50.90 —.34 Aug 50.81 —.34 Sep 50.70 —.34 Oct 50.61 —.34 Nov 50.51 —.34 Dec 50.60 50.60 50.42 50.42 —.34 Jan 50.35 —.34 Feb 50.29 —.34 Est. sales 719,280. Fri.'s sales 818,044 Fri.'s open int 1,823,159, up 2,867 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Apr 271.50 277.67 268.19 277.04 +7.52 May 258.50 266.08 256.56 265.15 +7.85 Jun 251.24 257.87 248.61 257.15 +7.91 Jul 246.72 255.40 246.25 254.83 +8.07 Aug 246.03 254.63 245.86 254.15 +7.98 Sep 247.47 254.33 246.16 254.05 +7.87 Oct 247.41 254.24 246.31 253.94 +7.77 Nov 247.12 253.89 246.81 253.54 +7.67 Dec 245.75 253.36 245.35 252.86 +7.53 Jan 247.02 252.51 247.02 252.51 +7.42 Feb 247.39 251.91 245.68 251.91 +7.27 Mar 246.42 250.72 244.59 250.72 +7.10 Apr 243.21 248.83 243.21 248.83 +6.86 May 241.04 247.85 241.04 247.85 +6.74 Jun 240.45 247.08 240.45 247.08 +6.63 Jul 241.71 246.93 241.71 246.93 +6.64 Aug 241.61 246.74 241.61 246.74 +6.51 Sep 242.41 246.42 241.75 246.42 +6.42 Oct 242.11 246.02 242.11 246.02 +6.28 Nov 241.61 245.47 241.61 245.47 +6.26 Dec 241.11 244.82 240.61 244.82 +6.21 Jan 240.61 244.25 240.25 244.25 +6.21 Feb 244.09 +6.17 Mar 243.98 +6.13 Apr 243.29 +5.97 May 242.63 +5.82 Jun 241.75 +5.64 Jul 242.23 +5.53 Aug 241.98 +5.44 Sep 241.40 +5.34 Oct 241.37 +5.19 Nov 240.87 +5.08 Dec 239.25 +5.08 Jan 240.01 +5.08 Feb 239.83 +5.08 Mar 239.33 +5.08 Apr 238.03 +5.08 May 236.84 +5.08 Jun 235.18 +5.08 Jul 235.38 +5.08 Aug 235.09 +5.08 Sep 234.55 +5.08 Oct 234.33 +5.08 Nov 233.60 +5.08 Dec 231.85 +5.08 Jan 232.54 +5.08 Est. sales 125,114. Fri.'s sales 155,514 Fri.'s open int 271,572 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Apr 2.5908 2.6940 2.5664 2.6842 +957 May 2.5579 2.6632 2.5347 2.6551 +1003 Jun 2.4986 2.6008 2.4772 2.5937 +987 Jul 2.4490 2.5423 2.4235 2.5360 +960 Aug 2.3830 2.4845 2.3830 2.4784 +933 Sep 2.3200 2.4264 2.3200 2.4212 +906 Oct 2.1933 2.2529 2.1847 2.2495 +868 Nov 2.1338 2.1956 2.1313 2.1924 +837 Dec 2.0703 2.1562 2.0703 2.1517 +828 Jan 2.0805 2.1329 2.0798 2.1329 +824 Feb 2.0786 2.1298 2.0757 2.1298 +820 Mar 2.0900 2.1399 2.0859 2.1399 +816 Apr 2.3180 +807 May 2.3222 +803 Jun 2.3043 2.3168 2.3043 2.3168 +801 Jul 2.3028 +799 Aug 2.2819 +793 Sep 2.2525 +794 Oct 2.1116 +791 Nov 2.0845 +787 Dec 2.0632 +784 Jan 2.0528 +782 Feb 2.0582 +764 Mar 2.0744 +754 Apr 2.2540 +744 May 2.2676 +734 Jun 2.2702 +725 Jul 2.2535 +715 Aug 2.2304 +705 Sep 2.1872 +695 Oct 2.0528 +685 Nov 2.0139 +675 Dec 1.9813 +665 Jan 1.9661 +665 Feb 1.9698 +665 Mar 1.9856 +665 Apr 2.1668 +665 May 2.1834 +665 Jun 2.1773 +665 Jul 2.1623 +665 Aug 2.1411 +665 Sep 2.0998 +665 Oct 1.9677 +665 Nov 1.9305 +665 Dec 1.8975 +665 Jan 1.8774 +665 Est. sales 136,451. Fri.'s sales 165,179 Fri.'s open int 309,497 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Apr 2.130 2.143 2.059 2.088 —128 May 2.288 2.299 2.184 2.215 —146 Jun 2.544 2.544 2.430 2.458 —140 Jul 2.800 2.802 2.703 2.726 —135 Aug 2.844 2.847 2.747 2.772 —134 Sep 2.802 2.807 2.708 2.736 —132 Oct 2.980 2.980 2.804 2.833 —125 Nov 3.364 3.364 3.190 3.217 —112 Dec 3.743 3.752 3.665 3.691 —104 Jan 3.936 3.944 3.861 3.887 —103 Feb 3.825 3.835 3.757 3.782 — 95 Mar 3.512 3.531 3.455 3.481 — 80 Apr 3.223 3.241 3.172 3.203 — 58 May 3.223 3.239 3.176 3.204 — 56 Jun 3.379 3.386 3.349 3.365 — 54 Jul 3.530 3.535 3.494 3.520 — 51 Aug 3.566 3.577 3.526 3.556 — 49 Sep 3.507 3.529 3.500 3.515 — 50 Oct 3.602 3.604 3.557 3.590 — 49 Nov 3.961 3.966 3.938 3.950 — 48 Dec 4.411 4.423 4.381 4.407 — 46 Jan 4.679 4.688 4.655 4.680 — 42 Feb 4.561 4.571 4.561 4.568 — 38 Mar 4.207 4.216 4.207 4.209 — 30 Apr 3.817 — 16 May 3.798 — 15 Jun 3.966 3.970 3.945 3.945 — 13 Jul 4.076 4.087 4.076 4.087 — 9 Aug 4.101 — 12 Sep 4.066 4.099 4.063 4.063 — 13 Oct 4.134 — 15 Nov 4.474 — 17 Dec 4.845 — 18 Jan 5.083 — 20 Feb 4.881 — 22 Mar 4.441 — 24 Apr 3.876 — 39 May 3.856 — 39 Jun 3.938 — 39 Jul 4.035 — 39 Aug 4.057 — 39 Sep 4.027 — 39 Oct 4.097 — 39 Nov 4.429 — 39 Dec 4.816 — 39 Jan 5.052 — 39 Feb 4.852 — 39 Mar 4.417 — 39 Apr 3.855 — 21 May 3.833 — 21 Jun 3.892 — 21 Jul 3.971 — 21 Aug 4.003 — 21 Sep 3.985 — 21 Oct 4.083 — 21 Nov 4.432 — 21 Dec 4.861 — 21 Jan 5.038 5.038 5.017 5.017 — 21 Feb 4.837 — 21 Mar 4.394 — 21 Apr 3.867 — 21 May 3.825 — 21 Jun 3.910 — 21 Jul 4.000 — 21 Aug 4.027 — 21 Sep 4.027 — 21 Oct 4.130 — 21 Nov 4.469 — 21 Dec 4.888 — 21 Jan 5.078 — 21 Feb 4.898 — 21 Mar 4.477 — 21 Apr 3.894 — 21 May 3.883 — 21 Jun 3.972 — 21 Jul 4.072 — 21 Aug 4.098 — 21 Sep 4.102 — 21 Oct 4.182 — 21 Nov 4.537 — 21 Dec 4.956 — 21 Jan 5.202 — 21 Feb 5.002 — 21 Mar 4.528 — 21 Apr 3.938 — 21 May 3.916 — 21 Jun 3.976 — 21 Jul 4.046 — 21 Aug 4.086 — 21 Sep 4.101 — 21 Oct 4.147 — 21 Nov 4.457 — 21 Dec 4.843 — 21 Jan 5.093 — 21 Feb 4.923 — 21 Mar 4.523 — 21 Apr 4.033 — 21 May 4.011 — 21 Jun 4.046 — 21 Jul 4.086 — 21 Aug 4.126 — 21 Sep 4.141 — 21 Oct 4.211 — 21 Nov 4.531 — 21 Dec 4.911 — 21 Jan 5.127 — 21 Feb 4.957 — 21 Mar 4.557 — 21 Apr 4.112 — 21 May 4.090 — 21 Jun 4.125 — 21 Jul 4.165 — 21 Aug 4.205 — 21 Sep 4.220 — 21 Oct 4.266 — 21 Nov 4.471 — 21 Dec 4.871 — 21 Jan 5.106 — 21 Feb 4.946 — 21 Mar 4.596 — 21 Apr 4.266 — 21 May 4.244 — 21 Jun 4.279 — 21 Jul 4.319 — 21 Aug 4.359 — 21 Sep 4.374 — 21 Oct 4.420 — 21 Nov 4.595 — 21 Dec 4.995 — 21 Jan 5.220 — 21 Feb 5.060 — 21 Mar 4.785 — 21 Apr 4.455 — 21 May 4.433 — 21 Jun 4.468 — 21 Jul 4.508 — 21 Aug 4.548 — 21 Sep 4.563 — 21 Oct 4.609 — 21 Nov 4.759 — 21 Dec 5.009 — 21 Jan 5.209 — 21 Feb 5.144 — 21 Mar 5.044 — 21 Apr 4.714 — 21 May 4.692 — 21 Jun 4.727 — 21 Jul 4.767 — 21 Aug 4.807 — 21 Sep 4.822 — 21 Oct 4.868 — 21 Nov 4.940 — 21 Dec 5.095 — 21 Est. sales 269,684. Fri.'s sales 284,505 Fri.'s open int 1,269,128