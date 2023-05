NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 73.23 73.55 69.02 69.46 —3.21 Aug 73.22 73.62 69.16 69.60 —3.16 Sep 73.00 73.39 69.05 69.48 —3.09 Oct 72.66 73.00 68.80 69.23 —3.01 Nov 72.39 72.39 68.53 68.94 —2.90 Dec 71.75 72.22 68.23 68.63 —2.81 Jan 71.70 71.70 67.94 68.31 —2.73 Feb 71.00 71.16 67.78 68.00 —2.65 Mar 70.59 70.94 67.44 67.71 —2.59 Apr 70.43 70.43 67.16 67.43 —2.53 May 69.50 69.50 67.15 67.18 —2.48 Jun 69.72 70.03 66.60 66.94 —2.42 Jul 68.15 68.15 66.56 66.68 —2.37 Aug 66.42 —2.32 Sep 66.19 —2.27 Oct 65.98 —2.22 Nov 65.78 —2.18 Dec 68.15 68.25 65.32 65.59 —2.14 Jan 65.34 —2.09 Feb 65.11 —2.05 Mar 64.90 —2.00 Apr 64.70 —1.95 May 64.50 —1.91 Jun 66.00 66.35 64.16 64.31 —1.88 Jul 64.09 —1.85 Aug 63.90 —1.81 Sep 64.00 64.00 63.72 63.72 —1.78 Oct 63.56 —1.74 Nov 63.42 —1.70 Dec 65.16 65.37 63.17 63.28 —1.66 Jan 63.07 —1.62 Feb 62.88 —1.60 Mar 62.68 —1.57 Apr 62.51 —1.54 May 62.40 —1.49 Jun 62.55 62.55 62.24 62.24 —1.47 Jul 62.05 —1.45 Aug 61.87 —1.45 Sep 61.72 —1.43 Oct 61.60 —1.39 Nov 61.49 —1.35 Dec 62.48 62.71 61.26 61.35 —1.30 Jan 61.11 —1.27 Feb 60.89 —1.26 Mar 60.77 —1.24 Apr 60.67 —1.22 May 60.54 —1.20 Jun 60.41 —1.18 Jul 60.23 —1.16 Aug 60.08 —1.14 Sep 59.94 —1.12 Oct 59.84 —1.10 Nov 59.75 —1.08 Dec 59.68 —1.06 Jan 59.51 —1.05 Feb 59.32 —1.06 Mar 59.16 —1.05 Apr 59.01 —1.05 May 58.89 —1.05 Jun 58.77 —1.05 Jul 58.61 —1.04 Aug 58.48 —1.04 Sep 58.38 —1.04 Oct 58.26 —1.04 Nov 58.16 —1.03 Dec 58.06 —1.03 Jan 57.93 —1.03 Feb 57.76 —1.03 Mar 57.64 —1.03 Apr 57.50 —1.03 May 57.32 —1.03 Jun 57.22 —1.03 Jul 57.11 —1.03 Aug 56.97 —1.03 Sep 56.81 —1.03 Oct 56.71 —1.03 Nov 56.63 —1.03 Dec 56.55 —1.03 Jan 56.40 —1.03 Feb 56.20 —1.03 Mar 56.05 —1.03 Apr 55.92 —1.03 May 55.82 —1.03 Jun 55.73 —1.03 Jul 55.60 —1.03 Aug 55.47 —1.03 Sep 55.36 —1.03 Oct 55.26 —1.03 Nov 55.18 —1.03 Dec 55.09 —1.03 Jan 54.91 —1.03 Feb 54.75 —1.03 Mar 54.64 —1.03 Apr 54.52 —1.03 May 54.42 —1.03 Jun 54.30 —1.03 Jul 54.23 —1.03 Aug 54.13 —1.03 Sep 54.05 —1.03 Oct 53.95 —1.03 Nov 53.82 —1.03 Dec 53.71 —1.03 Jan 53.55 —1.03 Feb 53.46 —1.03 Mar 53.36 —1.03 Apr 53.27 —1.03 May 53.17 —1.03 Jun 53.04 —1.03 Jul 52.94 —1.03 Aug 52.83 —1.03 Sep 52.71 —1.03 Oct 52.60 —1.03 Nov 52.48 —1.03 Dec 52.33 —1.03 Jan 52.19 —1.03 Feb 52.10 —1.03 Mar 51.99 —1.03 Apr 51.89 —1.03 May 51.82 —1.03 Jun 51.74 —1.03 Jul 51.64 —1.03 Aug 51.55 —1.03 Sep 51.48 —1.03 Oct 51.40 —1.03 Nov 51.30 —1.03 Dec 51.21 —1.03 Jan 51.14 —1.03 Feb 51.08 —1.03 Est. sales 815,848. Fri.'s sales 507,886 Fri.'s open int 1,900,254 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 238.38 238.74 227.50 228.08 —8.85 Jul 236.77 237.66 226.49 226.90 —8.64 Aug 236.84 237.68 226.86 227.28 —8.33 Sep 237.92 238.32 227.84 228.22 —8.20 Oct 238.02 239.02 228.59 228.96 —8.03 Nov 237.88 238.50 228.89 229.22 —7.88 Dec 238.23 238.71 228.61 229.01 —7.75 Jan 235.21 235.67 228.77 229.20 —7.63 Feb 234.75 235.09 228.52 228.92 —7.50 Mar 233.59 234.12 227.47 227.88 —7.37 Apr 228.31 228.31 225.78 226.10 —7.24 May 231.62 231.62 225.13 225.14 —7.12 Jun 229.92 229.92 224.01 224.47 —6.96 Jul 225.05 226.00 223.18 224.13 —6.93 Aug 225.00 225.68 223.01 223.93 —6.85 Sep 227.00 227.00 223.73 223.87 —6.67 Oct 226.00 226.00 223.99 223.99 —6.48 Nov 226.00 226.00 223.96 223.96 —6.41 Dec 228.79 229.72 223.40 223.82 —6.37 Jan 225.00 225.00 223.79 223.79 —6.14 Feb 226.00 226.00 223.58 223.58 —6.13 Mar 225.50 225.50 222.99 222.99 —6.13 Apr 221.50 —6.13 May 220.79 —6.13 Jun 219.93 —6.13 Jul 220.09 —6.13 Aug 219.96 —6.13 Sep 219.49 —6.13 Oct 219.08 —6.13 Nov 218.32 —6.13 Dec 217.95 217.95 217.20 217.20 —6.13 Jan 217.85 —6.13 Feb 217.75 —6.13 Mar 217.33 —6.13 Apr 216.25 —6.13 May 215.01 —6.13 Jun 213.57 —6.13 Jul 213.86 —6.13 Aug 213.65 —6.13 Sep 213.19 —6.13 Oct 213.06 —6.13 Nov 212.41 —6.13 Dec 210.95 —6.13 Jan 211.64 —6.13 Est. sales 130,257. Fri.'s sales 127,212 Fri.'s open int 310,255, up 4,507 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.7079 2.7186 2.5796 2.5959 —1075 Jul 2.5971 2.6135 2.4638 2.4792 —1121 Aug 2.5225 2.5397 2.3999 2.4121 —1054 Sep 2.4538 2.4538 2.3335 2.3446 —979 Oct 2.2537 2.2537 2.1425 2.1516 —924 Nov 2.1598 2.1744 2.0770 2.0843 —908 Dec 2.1304 2.1304 2.0349 2.0420 —872 Jan 2.0754 2.0777 2.0221 2.0273 —855 Feb 2.0592 2.0609 2.0261 2.0261 —841 Mar 2.0663 2.0664 2.0345 2.0345 —823 Apr 2.2217 2.2217 2.1928 2.1928 —788 May 2.2380 2.2380 2.1901 2.1901 —783 Jun 2.2342 2.2466 2.1770 2.1770 —772 Jul 2.1551 —762 Aug 2.1266 —752 Sep 2.0901 —722 Oct 1.9459 —629 Nov 1.9170 —619 Dec 1.9000 1.9000 1.8985 1.8987 —605 Jan 1.8861 —597 Feb 1.8901 —588 Mar 1.9040 —580 Apr 2.0803 —572 May 2.0936 —563 Jun 2.0946 —563 Jul 2.0792 —547 Aug 2.0566 —538 Sep 2.0135 —530 Oct 1.8792 —522 Nov 1.8409 —513 Dec 1.8140 —463 Jan 1.7954 —501 Feb 1.8006 —497 Mar 1.8180 —493 Apr 2.0008 —488 May 2.0503 2.0503 2.0190 2.0190 —484 Jun 2.0452 2.0452 2.0143 2.0143 —480 Jul 2.0011 —476 Aug 1.9815 —472 Sep 1.9417 —467 Oct 1.8112 —463 Nov 1.7756 —459 Dec 1.7488 —430 Jan 1.7287 —430 Est. sales 168,198. Fri.'s sales 198,549 Fri.'s open int 314,048, up 540 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.417 2.448 2.257 2.327 — 90 Aug 2.502 2.534 2.350 2.416 — 89 Sep 2.504 2.531 2.351 2.415 — 88 Oct 2.625 2.636 2.468 2.532 — 81 Nov 3.082 3.100 2.942 2.987 — 86 Dec 3.546 3.568 3.421 3.462 — 77 Jan 3.804 3.813 3.677 3.728 — 63 Feb 3.678 3.691 3.600 3.650 — 64 Mar 3.440 3.441 3.312 3.362 — 56 Apr 3.149 3.150 3.041 3.080 — 50 May 3.109 3.109 3.039 3.077 — 46 Jun 3.209 3.237 3.177 3.208 — 39 Jul 3.334 3.360 3.297 3.329 — 34 Aug 3.383 3.407 3.347 3.373 — 36 Sep 3.353 3.371 3.313 3.339 — 41 Oct 3.438 3.462 3.396 3.423 — 44 Nov 3.812 3.855 3.791 3.809 — 35 Dec 4.285 4.328 4.263 4.281 — 31 Jan 4.581 4.620 4.555 4.576 — 36 Feb 4.469 4.488 4.450 4.455 — 44 Mar 4.091 4.112 4.060 4.067 — 55 Apr 3.661 3.670 3.630 3.636 — 55 May 3.631 3.637 3.607 3.607 — 56 Jun 3.739 — 56 Jul 3.860 — 55 Aug 3.881 — 54 Sep 3.829 — 53 Oct 3.910 3.910 3.896 3.896 — 52 Nov 4.202 — 47 Dec 4.550 — 43 Jan 4.795 — 40 Feb 4.595 — 40 Mar 4.120 — 40 Apr 3.655 — 40 May 3.619 — 40 Jun 3.720 — 40 Jul 3.828 — 40 Aug 3.837 — 40 Sep 3.789 — 40 Oct 3.853 — 40 Nov 4.166 — 40 Dec 4.551 — 40 Jan 4.786 — 40 Feb 4.576 — 40 Mar 4.131 — 40 Apr 3.621 — 40 May 3.594 — 40 Jun 3.664 — 40 Jul 3.744 — 40 Aug 3.778 — 40 Sep 3.760 — 40 Oct 3.862 — 40 Nov 4.196 — 40 Dec 4.586 — 40 Jan 4.762 — 40 Feb 4.575 — 40 Mar 4.127 — 40 Apr 3.597 — 40 May 3.553 — 40 Jun 3.626 — 40 Jul 3.704 — 40 Aug 3.728 — 40 Sep 3.727 — 40 Oct 3.827 — 40 Nov 4.141 — 40 Dec 4.528 — 40 Jan 4.727 — 40 Feb 4.537 — 40 Mar 4.087 — 40 Apr 3.532 — 40 May 3.487 — 40 Jun 3.564 — 40 Jul 3.649 — 40 Aug 3.675 — 40 Sep 3.679 — 40 Oct 3.759 — 40 Nov 4.114 — 40 Dec 4.533 — 40 Jan 4.763 — 40 Feb 4.563 — 40 Mar 4.103 — 40 Apr 3.553 — 40 May 3.531 — 40 Jun 3.591 — 40 Jul 3.661 — 40 Aug 3.701 — 40 Sep 3.716 — 40 Oct 3.762 — 40 Nov 4.082 — 40 Dec 4.492 — 40 Jan 4.702 — 40 Feb 4.532 — 40 Mar 4.132 — 40 Apr 3.633 — 40 May 3.611 — 40 Jun 3.646 — 40 Jul 3.686 — 40 Aug 3.726 — 40 Sep 3.741 — 40 Oct 3.811 — 40 Nov 4.131 — 40 Dec 4.511 — 40 Jan 4.727 — 40 Feb 4.557 — 40 Mar 4.157 — 40 Apr 3.712 — 40 May 3.690 — 40 Jun 3.725 — 40 Jul 3.765 — 40 Aug 3.805 — 40 Sep 3.820 — 40 Oct 3.866 — 40 Nov 4.071 — 40 Dec 4.471 — 40 Jan 4.706 — 40 Feb 4.546 — 40 Mar 4.196 — 40 Apr 3.866 — 40 May 3.844 — 40 Jun 3.879 — 40 Jul 3.919 — 40 Aug 3.959 — 40 Sep 3.974 — 40 Oct 4.020 — 40 Nov 4.195 — 40 Dec 4.595 — 40 Jan 4.820 — 40 Feb 4.660 — 40 Mar 4.385 — 40 Apr 4.055 — 40 May 4.033 — 40 Jun 4.068 — 40 Jul 4.108 — 40 Aug 4.148 — 40 Sep 4.163 — 40 Oct 4.209 — 40 Nov 4.359 — 40 Dec 4.609 — 40 Jan 4.809 — 40 Feb 4.744 — 40 Mar 4.644 — 40 Apr 4.314 — 40 May 4.292 — 40 Jun 4.327 — 40 Jul 4.367 — 40 Aug 4.407 — 40 Sep 4.422 — 40 Oct 4.468 — 40 Nov 4.540 — 40 Dec 4.695 — 40 Est. sales 355,183. Fri.'s sales 332,387 Fri.'s open int 1,343,053, up 6,775