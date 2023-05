NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Tellurian 6,251,104 1.32 +.07 B2goldCpg 5,975,495 3.05 ProtalixBio 4,434,480 2.14 —.22 eMagin 3,450,550 2.01 +.01 NewGoldg 3,367,809 3.11 Globalstar 3,125,574 1.21 UraniumEng 2,928,504 1.64 EquinoxGld 2,370,548 4.83 —.25 iShsIndiabt 2,338,075 37.44 NoDynMing 1,994,010 1.71 —————————