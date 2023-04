BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 984.20 997.00 979.40 994.10 +8.90 Jul 997.60 1005.00 983.00 1003.10 +6.20 Oct 1001.10 1010.70 989.20 1009.10 +6.70 Jan 1013.50 1013.50 1013.50 1013.50 +6.70 Apr 1017.80 +6.70 Est. sales 14,902. Thu.'s sales 18,061 Thu.'s open int 57,352, up 624 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1466.00 +1.40 May 1477.30 +4.40 Jun 1464.50 1503.50 1458.50 1468.00 +4.40 Sep 1501.50 1501.50 1475.50 1478.50 +4.30 Dec 1493.80 +4.30 Mar 1506.80 +4.30 Jun 1518.00 +4.30 Est. sales 1,378. Thu.'s sales 1,941 Thu.'s open int 11,581, up 11