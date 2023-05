NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 68.70 71.81 68.48 71.34 +2.78 Jul 68.63 71.72 68.46 71.27 +2.76 Aug 68.44 71.46 68.28 71.03 +2.71 Sep 68.18 71.05 67.99 70.65 +2.65 Oct 67.82 70.55 67.80 70.23 +2.61 Nov 67.88 70.11 67.85 69.82 +2.56 Dec 67.18 69.76 66.99 69.43 +2.50 Jan 67.23 69.23 67.23 69.06 +2.45 Feb 66.56 68.81 66.56 68.71 +2.39 Mar 66.60 68.59 66.60 68.39 +2.34 Apr 67.48 68.19 67.48 68.10 +2.29 May 65.70 68.00 65.70 67.84 +2.24 Jun 65.73 67.82 65.46 67.60 +2.20 Jul 67.33 +2.16 Aug 67.06 +2.11 Sep 66.80 +2.07 Oct 66.57 +2.03 Nov 66.36 +1.98 Dec 64.36 66.33 64.26 66.16 +1.93 Jan 65.90 +1.89 Feb 65.64 +1.84 Mar 65.40 +1.80 Apr 65.18 +1.75 May 65.00 +1.72 Jun 63.53 64.85 63.53 64.83 +1.70 Jul 64.63 +1.67 Aug 64.42 +1.62 Sep 64.24 +1.60 Oct 64.09 +1.58 Nov 63.96 +1.55 Dec 62.31 63.95 62.31 63.83 +1.52 Jan 63.62 +1.49 Feb 63.42 +1.47 Mar 63.24 +1.45 Apr 63.08 +1.43 May 62.94 +1.41 Jun 62.82 +1.39 Jul 62.67 +1.38 Aug 62.55 +1.38 Sep 62.43 +1.36 Oct 62.32 +1.34 Nov 62.18 +1.30 Dec 61.59 62.15 61.59 62.02 +1.27 Jan 61.80 +1.24 Feb 61.60 +1.23 Mar 61.47 +1.21 Apr 61.37 +1.19 May 61.26 +1.18 Jun 61.14 +1.16 Jul 60.98 +1.15 Aug 60.84 +1.13 Sep 60.71 +1.12 Oct 60.62 +1.11 Nov 60.58 +1.09 Dec 59.80 60.72 59.53 60.51 +1.08 Jan 60.35 +1.08 Feb 60.18 +1.08 Mar 60.04 +1.08 Apr 59.91 +1.08 May 59.82 +1.08 Jun 59.71 +1.08 Jul 59.60 +1.08 Aug 59.49 +1.08 Sep 59.42 +1.08 Oct 59.33 +1.08 Nov 59.23 +1.08 Dec 58.50 59.19 58.50 59.19 +1.08 Jan 59.06 +1.08 Feb 58.90 +1.08 Mar 58.78 +1.08 Apr 58.67 +1.08 May 58.49 +1.08 Jun 58.39 +1.08 Jul 58.30 +1.08 Aug 58.16 +1.08 Sep 58.02 +1.08 Oct 57.96 +1.08 Nov 57.89 +1.08 Dec 57.85 +1.08 Jan 57.67 +1.08 Feb 57.49 +1.08 Mar 57.34 +1.08 Apr 57.23 +1.08 May 57.14 +1.08 Jun 57.06 +1.08 Jul 56.93 +1.08 Aug 56.80 +1.08 Sep 56.66 +1.08 Oct 56.60 +1.08 Nov 56.54 +1.08 Dec 56.47 +1.08 Jan 56.29 +1.08 Feb 56.13 +1.08 Mar 56.02 +1.08 Apr 55.90 +1.08 May 55.80 +1.08 Jun 55.68 +1.08 Jul 55.61 +1.08 Aug 55.51 +1.08 Sep 55.43 +1.08 Oct 55.33 +1.08 Nov 55.20 +1.08 Dec 55.09 +1.08 Jan 54.93 +1.08 Feb 54.84 +1.08 Mar 54.74 +1.08 Apr 54.65 +1.08 May 54.55 +1.08 Jun 54.42 +1.08 Jul 54.32 +1.08 Aug 54.21 +1.08 Sep 54.09 +1.08 Oct 53.98 +1.08 Nov 53.86 +1.08 Dec 53.71 +1.08 Jan 53.57 +1.08 Feb 53.48 +1.08 Mar 53.37 +1.08 Apr 53.27 +1.08 May 53.20 +1.08 Jun 53.12 +1.08 Jul 53.02 +1.08 Aug 52.93 +1.08 Sep 52.86 +1.08 Oct 52.78 +1.08 Nov 52.68 +1.08 Dec 52.59 +1.08 Jan 52.52 +1.08 Feb 52.46 +1.08 Est. sales 686,877. Thu.'s sales 1,084,609 Thu.'s open int 1,881,729, up 668 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 224.09 232.58 223.07 231.47 +7.60 Jul 224.44 232.87 223.47 231.89 +7.61 Aug 225.01 233.49 224.61 232.53 +7.52 Sep 226.32 234.25 225.50 233.34 +7.42 Oct 230.14 234.84 230.14 234.04 +7.31 Nov 231.89 234.97 231.24 234.18 +7.14 Dec 227.38 234.67 226.43 233.88 +6.94 Jan 231.78 234.34 230.73 234.07 +6.80 Feb 231.28 234.28 231.28 234.03 +6.75 Mar 232.66 233.50 232.36 233.29 +6.70 Apr 229.01 231.66 229.01 231.66 +6.65 May 229.86 231.10 229.75 230.66 +6.61 Jun 225.74 230.45 225.74 229.73 +6.59 Jul 229.00 229.33 228.68 229.33 +6.54 Aug 227.89 228.96 227.89 228.96 +6.47 Sep 228.00 228.66 227.90 228.66 +6.42 Oct 228.75 228.75 228.46 228.46 +6.33 Nov 228.16 +6.25 Dec 224.13 228.00 224.13 227.84 +6.19 Jan 227.54 +6.18 Feb 228.00 228.00 227.37 227.37 +6.16 Mar 227.17 +6.15 Apr 225.97 +6.08 May 225.55 +6.02 Jun 224.87 +5.95 Jul 225.52 +5.88 Aug 225.54 +5.82 Sep 225.36 +5.75 Oct 225.26 +5.75 Nov 224.80 +5.75 Dec 218.88 223.92 218.88 223.92 +5.75 Jan 224.57 +5.75 Feb 224.47 +5.75 Mar 224.05 +5.75 Apr 222.97 +5.75 May 221.73 +5.75 Jun 220.29 +5.75 Jul 220.58 +5.75 Aug 220.37 +5.75 Sep 219.91 +5.75 Oct 219.78 +5.75 Nov 219.13 +5.75 Dec 217.67 +5.75 Jan 218.36 +5.75 Est. sales 98,191. Thu.'s sales 133,362 Thu.'s open int 287,662 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.3255 2.4000 2.3208 2.3790 +531 Jul 2.2891 2.3645 2.2848 2.3450 +552 Aug 2.2491 2.3244 2.2447 2.3071 +563 Sep 2.2065 2.2809 2.2050 2.2657 +571 Oct 2.0518 2.1214 2.0518 2.1105 +576 Nov 2.0372 2.0719 2.0346 2.0640 +599 Dec 2.0000 2.0405 1.9989 2.0333 +604 Jan 2.0000 2.0300 1.9982 2.0234 +601 Feb 2.0229 +592 Mar 2.0127 2.0299 2.0127 2.0297 +583 Apr 2.1720 2.1927 2.1720 2.1927 +605 May 2.1970 2.1970 2.1959 2.1959 +605 Jun 2.1840 2.1937 2.1785 2.1880 +604 Jul 2.1702 +599 Aug 2.1447 +577 Sep 2.1122 +560 Oct 1.9677 +546 Nov 1.9386 +530 Dec 1.9009 1.9193 1.9000 1.9193 +519 Jan 1.9065 +515 Feb 1.9101 +511 Mar 1.9237 +507 Apr 2.1016 +502 May 2.1138 +498 Jun 2.1147 +494 Jul 2.0975 +490 Aug 2.0739 +486 Sep 2.0299 +482 Oct 1.8948 +477 Nov 1.8554 +473 Dec 1.8227 +469 Jan 1.8079 +469 Feb 1.8127 +469 Mar 1.8297 +469 Apr 2.0120 +469 May 2.0298 +469 Jun 2.0247 +469 Jul 2.0111 +469 Aug 1.9911 +469 Sep 1.9508 +469 Oct 1.8199 +469 Nov 1.7839 +469 Dec 1.7542 +469 Jan 1.7341 +469 Est. sales 127,350. Thu.'s sales 200,158 Thu.'s open int 301,585 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.086 2.167 2.031 2.137 +36 Jul 2.281 2.349 2.233 2.321 +24 Aug 2.365 2.425 2.318 2.404 +29 Sep 2.360 2.417 2.310 2.400 +34 Oct 2.483 2.538 2.436 2.519 +29 Nov 2.944 3.012 2.918 2.992 +27 Dec 3.432 3.503 3.404 3.486 +33 Jan 3.683 3.750 3.661 3.734 +34 Feb 3.603 3.661 3.576 3.647 +37 Mar 3.291 3.355 3.291 3.343 +29 Apr 3.021 3.088 3.020 3.064 +18 May 3.022 3.086 3.022 3.059 +14 Jun 3.179 3.227 3.179 3.206 +10 Jul 3.321 3.367 3.321 3.345 + 5 Aug 3.362 3.398 3.361 3.385 + 4 Sep 3.320 3.345 3.319 3.345 + 4 Oct 3.402 3.443 3.399 3.429 + 4 Nov 3.816 3.852 3.816 3.843 + 6 Dec 4.327 + 4 Jan 4.635 4.662 4.634 4.657 + 4 Feb 4.530 4.543 4.530 4.543 +12 Mar 4.166 +26 Apr 3.758 +28 May 3.737 +29 Jun 3.875 +30 Jul 3.998 4.009 3.998 4.009 +31 Aug 4.042 +31 Sep 3.999 +32 Oct 4.067 +33 Nov 4.390 +27 Dec 4.768 +26 Jan 5.003 +14 Feb 4.802 +10 Mar 4.360 + 6 Apr 3.848 + 9 May 3.829 +11 Jun 3.931 +14 Jul 4.052 + 7 Aug 4.065 + 7 Sep 4.019 — 3 Oct 4.087 — 3 Nov 4.418 — 3 Dec 4.799 — 3 Jan 5.031 — 3 Feb 4.843 — 3 Mar 4.393 — 3 Apr 3.853 — 3 May 3.818 — 3 Jun 3.879 — 3 Jul 3.960 — 3 Aug 3.994 — 3 Sep 3.977 — 3 Oct 4.079 — 3 Nov 4.428 — 3 Dec 4.857 — 3 Jan 5.037 — 3 Feb 4.849 — 11 Mar 4.402 — 15 Apr 3.875 — 15 May 3.833 — 15 Jun 3.918 — 15 Jul 4.008 — 15 Aug 4.035 — 15 Sep 4.035 — 15 Oct 4.138 — 15 Nov 4.454 — 38 Dec 4.843 — 68 Jan 5.073 — 68 Feb 4.883 — 68 Mar 4.433 — 68 Apr 3.878 — 68 May 3.848 — 68 Jun 3.937 — 68 Jul 4.037 — 68 Aug 4.063 — 68 Sep 4.067 — 68 Oct 4.147 — 68 Nov 4.502 — 68 Dec 4.921 — 68 Jan 5.151 — 68 Feb 4.951 — 68 Mar 4.491 — 68 Apr 3.941 — 68 May 3.919 — 68 Jun 3.979 — 68 Jul 4.049 — 68 Aug 4.089 — 68 Sep 4.104 — 68 Oct 4.150 — 68 Nov 4.470 — 68 Dec 4.880 — 68 Jan 5.090 — 68 Feb 4.920 — 68 Mar 4.520 — 68 Apr 4.021 — 68 May 3.999 — 68 Jun 4.034 — 68 Jul 4.074 — 68 Aug 4.114 — 68 Sep 4.129 — 68 Oct 4.199 — 68 Nov 4.519 — 68 Dec 4.899 — 68 Jan 5.115 — 68 Feb 4.945 — 68 Mar 4.545 — 68 Apr 4.100 — 68 May 4.078 — 68 Jun 4.113 — 68 Jul 4.153 — 68 Aug 4.193 — 68 Sep 4.208 — 68 Oct 4.254 — 68 Nov 4.459 — 68 Dec 4.859 — 68 Jan 5.094 — 68 Feb 4.934 — 68 Mar 4.584 — 68 Apr 4.254 — 68 May 4.232 — 68 Jun 4.267 — 68 Jul 4.307 — 68 Aug 4.347 — 68 Sep 4.362 — 68 Oct 4.408 — 68 Nov 4.583 — 68 Dec 4.983 — 68 Jan 5.208 — 68 Feb 5.048 — 68 Mar 4.773 — 68 Apr 4.443 — 68 May 4.421 — 68 Jun 4.456 — 68 Jul 4.496 — 68 Aug 4.536 — 68 Sep 4.551 — 68 Oct 4.597 — 68 Nov 4.747 — 68 Dec 4.997 — 68 Jan 5.197 — 68 Feb 5.132 — 68 Mar 5.032 — 68 Apr 4.702 — 68 May 4.680 — 68 Jun 4.715 — 68 Jul 4.755 — 68 Aug 4.795 — 68 Sep 4.810 — 68 Oct 4.856 — 68 Nov 4.928 — 68 Dec 5.083 — 68 Est. sales 287,925. Thu.'s sales 312,278 Thu.'s open int 1,348,616, up 7,697