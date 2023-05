BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1065.90 1079.70 1052.70 1078.30 +13.60 Oct 1072.10 1085.00 1060.00 1083.90 +13.10 Jan 1084.80 1087.70 1084.80 1087.70 +12.70 Apr 1074.90 1092.10 1070.60 1092.10 +12.50 Jul 1101.00 +12.50 Est. sales 18,819. Mon.'s sales 15,391 Mon.'s open int 73,325, up 219 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1429.00 —25.80 Jun 1446.50 1460.00 1416.00 1421.00 —25.80 Jul 1447.00 1447.00 1415.00 1415.00 —22.70 Sep 1465.00 1467.00 1435.50 1437.70 —26.10 Dec 1450.00 1451.60 1450.00 1451.60 —26.10 Mar 1467.10 —26.10 Jun 1478.30 —26.10 Est. sales 2,871. Mon.'s sales 2,064 Mon.'s open int 12,872, up 351