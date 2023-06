NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 69.62 69.69 67.03 68.09 —1.37 Aug 69.67 69.81 67.21 68.24 —1.36 Sep 69.59 69.65 67.14 68.14 —1.34 Oct 69.30 69.36 66.95 67.92 —1.31 Nov 68.86 69.01 66.78 67.64 —1.30 Dec 68.66 68.72 66.48 67.34 —1.29 Jan 68.25 68.34 66.27 67.04 —1.27 Feb 67.64 68.00 66.05 66.75 —1.25 Mar 67.65 67.65 65.75 66.48 —1.23 Apr 65.64 67.12 65.64 66.23 —1.20 May 67.01 67.01 65.52 66.00 —1.18 Jun 66.90 67.01 65.14 65.76 —1.18 Jul 65.52 —1.16 Aug 65.28 —1.14 Sep 66.19 66.19 65.06 65.06 —1.13 Oct 64.87 —1.11 Nov 64.70 —1.08 Dec 65.56 65.74 64.05 64.53 —1.06 Jan 65.00 65.00 64.30 64.30 —1.04 Feb 64.08 —1.03 Mar 63.88 —1.02 Apr 63.69 —1.01 May 64.56 64.56 63.52 63.52 —.98 Jun 64.18 64.50 63.07 63.35 —.96 Jul 63.15 —.94 Aug 62.96 —.94 Sep 62.79 —.93 Oct 62.64 —.92 Nov 62.51 —.91 Dec 63.13 63.54 62.07 62.39 —.89 Jan 62.20 —.87 Feb 62.02 —.86 Mar 61.83 —.85 Apr 61.67 —.84 May 61.57 —.83 Jun 61.42 —.82 Jul 61.22 —.83 Aug 61.05 —.82 Sep 60.91 —.81 Oct 60.80 —.80 Nov 60.73 —.76 Dec 61.25 61.25 60.59 60.61 —.74 Jan 60.39 —.72 Feb 60.17 —.72 Mar 60.06 —.71 Apr 59.97 —.70 May 59.85 —.69 Jun 59.72 —.69 Jul 59.55 —.68 Aug 59.41 —.67 Sep 59.28 —.66 Oct 59.19 —.65 Nov 59.11 —.64 Dec 59.87 59.87 59.05 59.05 —.63 Jan 58.89 —.62 Feb 58.71 —.61 Mar 58.55 —.61 Apr 58.41 —.60 May 58.30 —.59 Jun 58.19 —.58 Jul 58.04 —.57 Aug 57.92 —.56 Sep 57.82 —.56 Oct 57.71 —.55 Nov 57.62 —.54 Dec 57.53 —.53 Jan 57.40 —.53 Feb 57.24 —.52 Mar 57.12 —.52 Apr 56.98 —.52 May 56.81 —.51 Jun 56.71 —.51 Jul 56.60 —.51 Aug 56.47 —.50 Sep 56.31 —.50 Oct 56.21 —.50 Nov 56.14 —.49 Dec 56.06 —.49 Jan 55.91 —.49 Feb 55.71 —.49 Mar 55.56 —.49 Apr 55.43 —.49 May 55.33 —.49 Jun 55.24 —.49 Jul 55.11 —.49 Aug 54.98 —.49 Sep 54.87 —.49 Oct 54.77 —.49 Nov 54.69 —.49 Dec 54.60 —.49 Jan 54.42 —.49 Feb 54.26 —.49 Mar 54.15 —.49 Apr 54.03 —.49 May 53.93 —.49 Jun 53.81 —.49 Jul 53.74 —.49 Aug 53.64 —.49 Sep 53.56 —.49 Oct 53.46 —.49 Nov 53.33 —.49 Dec 53.22 —.49 Jan 53.06 —.49 Feb 52.97 —.49 Mar 52.87 —.49 Apr 52.78 —.49 May 52.68 —.49 Jun 52.55 —.49 Jul 52.45 —.49 Aug 52.34 —.49 Sep 52.22 —.49 Oct 52.11 —.49 Nov 51.99 —.49 Dec 51.84 —.49 Jan 51.70 —.49 Feb 51.61 —.49 Mar 51.50 —.49 Apr 51.40 —.49 May 51.33 —.49 Jun 51.25 —.49 Jul 51.15 —.49 Aug 51.06 —.49 Sep 50.99 —.49 Oct 50.91 —.49 Nov 50.81 —.49 Dec 50.72 —.49 Jan 50.65 —.49 Feb 50.59 —.49 Est. sales 886,017. Tue.'s sales 889,010 Tue.'s open int 1,920,740, up 20,486 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 226.52 228.79 223.67 225.96 —2.12 Jul 228.32 228.39 222.68 225.09 —1.81 Aug 227.54 228.65 223.01 225.39 —1.89 Sep 229.24 229.50 223.95 226.21 —2.01 Oct 228.31 230.15 224.77 226.88 —2.08 Nov 229.95 230.35 225.00 227.08 —2.14 Dec 229.74 230.14 224.93 226.89 —2.12 Jan 229.98 230.28 225.22 227.11 —2.09 Feb 225.97 229.79 225.00 226.89 —2.03 Mar 227.14 228.87 224.00 225.89 —1.99 Apr 225.90 227.11 224.07 224.07 —2.03 May 224.88 225.41 222.89 223.01 —2.13 Jun 221.25 225.47 221.25 222.24 —2.23 Jul 224.00 224.96 221.90 222.00 —2.13 Aug 223.00 224.81 221.89 221.89 —2.04 Sep 224.55 224.95 221.94 221.94 —1.93 Oct 224.81 224.81 222.12 222.12 —1.87 Nov 224.90 224.90 222.05 222.05 —1.91 Dec 221.49 225.13 220.75 221.87 —1.95 Jan 221.84 —1.95 Feb 221.63 —1.95 Mar 221.04 —1.95 Apr 219.55 —1.95 May 218.84 —1.95 Jun 217.98 —1.95 Jul 218.14 —1.95 Aug 218.01 —1.95 Sep 217.86 —1.63 Oct 217.66 —1.42 Nov 217.01 —1.31 Dec 217.00 217.00 215.89 215.89 —1.31 Jan 216.54 —1.31 Feb 216.44 —1.31 Mar 216.02 —1.31 Apr 214.94 —1.31 May 213.70 —1.31 Jun 212.26 —1.31 Jul 212.55 —1.31 Aug 212.34 —1.31 Sep 211.88 —1.31 Oct 211.75 —1.31 Nov 211.10 —1.31 Dec 209.64 —1.31 Jan 210.33 —1.31 Est. sales 97,555. Tue.'s sales 157,249 Tue.'s open int 309,819 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.6038 2.6057 2.5314 2.5599 —360 Jul 2.4855 2.5353 2.4168 2.4438 —354 Aug 2.4270 2.4552 2.3507 2.3756 —365 Sep 2.3710 2.3896 2.2860 2.3084 —362 Oct 2.1428 2.1506 2.0969 2.1202 —314 Nov 2.0733 2.0824 2.0327 2.0536 —307 Dec 2.0437 2.0437 1.9912 2.0124 —296 Jan 2.0161 2.0248 1.9775 1.9983 —290 Feb 2.0138 2.0215 1.9975 1.9975 —286 Mar 2.0200 2.0299 1.9830 2.0064 —281 Apr 2.1822 2.1900 2.1676 2.1676 —252 May 2.1757 2.1757 2.1660 2.1660 —241 Jun 2.1364 2.1797 2.1364 2.1546 —224 Jul 2.1337 —214 Aug 2.1100 2.1100 2.1000 2.1064 —202 Sep 2.0700 2.0974 2.0600 2.0716 —185 Oct 1.9286 —173 Nov 1.8999 —171 Dec 1.8990 1.8990 1.8669 1.8818 —169 Jan 1.8693 —168 Feb 1.8735 —166 Mar 1.8876 —164 Apr 2.0641 —162 May 2.0775 —161 Jun 2.0785 —161 Jul 2.0635 —157 Aug 2.0411 —155 Sep 1.9982 —153 Oct 1.8640 —152 Nov 1.8259 —150 Dec 1.7996 —144 Jan 1.7808 —146 Feb 1.7862 —144 Mar 1.8038 —142 Apr 1.9868 —140 May 2.0052 —138 Jun 2.0007 —136 Jul 1.9878 —133 Aug 1.9684 —131 Sep 1.9288 —129 Oct 1.7985 —127 Nov 1.7631 —125 Dec 1.7369 —119 Jan 1.7168 —119 Est. sales 165,242. Tue.'s sales 202,179 Tue.'s open int 304,174 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.320 2.410 2.247 2.266 — 61 Aug 2.395 2.492 2.340 2.358 — 58 Sep 2.404 2.482 2.342 2.358 — 57 Oct 2.509 2.594 2.461 2.478 — 54 Nov 2.954 3.034 2.910 2.926 — 61 Dec 3.440 3.501 3.383 3.404 — 58 Jan 3.700 3.765 3.642 3.662 — 66 Feb 3.618 3.684 3.564 3.588 — 62 Mar 3.329 3.386 3.286 3.307 — 55 Apr 3.044 3.105 3.002 3.019 — 61 May 3.047 3.095 2.995 3.012 — 65 Jun 3.176 3.221 3.116 3.133 — 75 Jul 3.285 3.333 3.234 3.250 — 79 Aug 3.339 3.374 3.280 3.293 — 80 Sep 3.304 3.339 3.244 3.260 — 79 Oct 3.387 3.426 3.329 3.344 — 79 Nov 3.774 3.800 3.717 3.722 — 87 Dec 4.230 4.251 4.181 4.189 — 92 Jan 4.535 4.554 4.475 4.489 — 87 Feb 4.433 4.436 4.371 4.371 — 84 Mar 4.046 4.046 3.965 3.985 — 82 Apr 3.600 3.620 3.535 3.551 — 85 May 3.572 3.600 3.519 3.519 — 88 Jun 3.705 3.724 3.651 3.651 — 88 Jul 3.777 — 83 Aug 3.802 — 79 Sep 3.749 — 80 Oct 3.812 — 84 Nov 4.132 — 70 Dec 4.492 — 58 Jan 4.737 — 58 Feb 4.537 — 58 Mar 4.056 4.077 4.056 4.077 — 43 Apr 3.620 — 35 May 3.584 — 35 Jun 3.685 — 35 Jul 3.793 — 35 Aug 3.802 — 35 Sep 3.754 — 35 Oct 3.818 — 35 Nov 4.131 — 35 Dec 4.443 4.516 4.443 4.516 — 35 Jan 4.751 — 35 Feb 4.541 — 35 Mar 4.056 4.096 4.056 4.096 — 35 Apr 3.586 — 35 May 3.559 — 35 Jun 3.629 — 35 Jul 3.709 — 35 Aug 3.743 — 35 Sep 3.725 — 35 Oct 3.827 — 35 Nov 4.161 — 35 Dec 4.551 — 35 Jan 4.727 — 35 Feb 4.540 — 35 Mar 4.092 — 35 Apr 3.562 — 35 May 3.518 — 35 Jun 3.591 — 35 Jul 3.669 — 35 Aug 3.693 — 35 Sep 3.692 — 35 Oct 3.792 — 35 Nov 4.056 4.106 4.056 4.106 — 35 Dec 4.493 — 35 Jan 4.692 — 35 Feb 4.502 — 35 Mar 4.052 — 35 Apr 3.497 — 35 May 3.452 — 35 Jun 3.529 — 35 Jul 3.614 — 35 Aug 3.640 — 35 Sep 3.644 — 35 Oct 3.724 — 35 Nov 4.079 — 35 Dec 4.498 — 35 Jan 4.728 — 35 Feb 4.528 — 35 Mar 4.068 — 35 Apr 3.518 — 35 May 3.496 — 35 Jun 3.556 — 35 Jul 3.626 — 35 Aug 3.666 — 35 Sep 3.681 — 35 Oct 3.727 — 35 Nov 4.047 — 35 Dec 4.457 — 35 Jan 4.667 — 35 Feb 4.497 — 35 Mar 4.097 — 35 Apr 3.598 — 35 May 3.576 — 35 Jun 3.611 — 35 Jul 3.651 — 35 Aug 3.691 — 35 Sep 3.706 — 35 Oct 3.776 — 35 Nov 4.096 — 35 Dec 4.476 — 35 Jan 4.692 — 35 Feb 4.522 — 35 Mar 4.122 — 35 Apr 3.677 — 35 May 3.655 — 35 Jun 3.690 — 35 Jul 3.730 — 35 Aug 3.770 — 35 Sep 3.785 — 35 Oct 3.831 — 35 Nov 4.036 — 35 Dec 4.436 — 35 Jan 4.671 — 35 Feb 4.511 — 35 Mar 4.161 — 35 Apr 3.831 — 35 May 3.809 — 35 Jun 3.844 — 35 Jul 3.884 — 35 Aug 3.924 — 35 Sep 3.939 — 35 Oct 3.985 — 35 Nov 4.160 — 35 Dec 4.560 — 35 Jan 4.785 — 35 Feb 4.625 — 35 Mar 4.350 — 35 Apr 4.020 — 35 May 3.998 — 35 Jun 4.033 — 35 Jul 4.073 — 35 Aug 4.113 — 35 Sep 4.128 — 35 Oct 4.174 — 35 Nov 4.324 — 35 Dec 4.574 — 35 Jan 4.774 — 35 Feb 4.709 — 35 Mar 4.609 — 35 Apr 4.279 — 35 May 4.257 — 35 Jun 4.292 — 35 Jul 4.332 — 35 Aug 4.372 — 35 Sep 4.387 — 35 Oct 4.433 — 35 Nov 4.505 — 35 Dec 4.660 — 35 Est. sales 319,436. Tue.'s sales 401,854 Tue.'s open int 1,359,496, up 16,443