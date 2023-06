NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. B2goldCpg 8,097,393 3.05 Tellurian 7,887,820 1.24 +.04 UraniumEng 7,201,824 1.64 DenisonMing 6,767,891 .55 ComstockM 5,006,033 .80 +.12 iBiors 4,972,093 .75 +.02 Globalstar 3,657,920 1.21 EngyFuelsgrs 3,093,834 6.51 —.01 iShsIndiabt 2,659,486 37.44 Ur-Energy 2,420,815 1.08 +.01 —————————