BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 992.50 995.30 962.20 983.90 —9.00 Jul 996.00 998.00 967.10 990.30 —6.70 Oct 999.50 1003.10 972.40 995.20 —6.30 Jan 1003.70 1003.70 999.00 999.00 —6.10 Apr 1003.20 —6.10 Est. sales 31,131. Thu.'s sales 26,909 Thu.'s open int 60,251 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Mar 1403.30 —18.10 Apr 1415.40 —18.40 May 1423.70 —18.40 Jun 1425.00 1434.50 1386.00 1414.40 —18.40 Sep 1424.50 1433.00 1424.00 1425.40 —19.00 Dec 1440.70 —19.40 Mar 1453.70 —19.40 Est. sales 1,686. Thu.'s sales 1,271 Thu.'s open int 11,429