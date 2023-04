NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 77.97 79.18 76.72 78.76 +.89 Jul 77.82 79.00 76.57 78.60 +.89 Aug 77.31 78.62 76.20 78.23 +.91 Sep 76.77 78.10 75.71 77.72 +.92 Oct 76.20 77.52 75.17 77.18 +.94 Nov 75.59 76.99 74.66 76.64 +.93 Dec 75.20 76.50 74.19 76.15 +.93 Jan 74.40 75.99 73.78 75.66 +.91 Feb 73.64 75.38 73.38 75.21 +.90 Mar 73.25 75.09 72.98 74.78 +.88 Apr 73.39 74.59 72.61 74.38 +.86 May 74.00 +.82 Jun 72.86 73.98 71.96 73.67 +.82 Jul 73.29 +.80 Aug 72.92 +.78 Sep 72.56 +.75 Oct 72.23 +.72 Nov 71.79 71.94 71.77 71.94 +.70 Dec 70.99 71.95 70.20 71.65 +.67 Jan 71.29 +.64 Feb 70.95 +.63 Mar 70.61 +.60 Apr 70.30 +.58 May 70.02 +.56 Jun 68.74 69.76 68.74 69.76 +.54 Jul 69.47 +.52 Aug 69.20 +.51 Sep 68.90 +.49 Oct 68.62 +.47 Nov 68.43 +.45 Dec 67.67 68.42 67.16 68.20 +.44 Jan 67.89 +.43 Feb 67.65 +.45 Mar 67.37 +.45 Apr 67.11 +.44 May 66.90 +.44 Jun 66.69 66.69 66.66 66.66 +.41 Jul 66.40 +.39 Aug 66.20 +.39 Sep 65.98 +.37 Oct 65.78 +.35 Nov 65.58 +.33 Dec 65.44 65.50 65.37 65.37 +.32 Jan 65.07 +.31 Feb 64.82 +.30 Mar 64.62 +.30 Apr 64.43 +.30 May 64.24 +.29 Jun 64.03 +.29 Jul 63.77 +.29 Aug 63.57 +.28 Sep 63.37 +.28 Oct 63.20 +.28 Nov 63.06 +.27 Dec 62.65 62.99 62.65 62.91 +.27 Jan 62.67 +.28 Feb 62.44 +.28 Mar 62.24 +.29 Apr 62.03 +.29 May 61.86 +.30 Jun 61.68 +.30 Jul 61.49 +.31 Aug 61.29 +.31 Sep 61.15 +.32 Oct 60.98 +.32 Nov 60.79 +.33 Dec 60.70 60.70 60.50 60.67 +.33 Jan 60.47 +.33 Feb 60.23 +.33 Mar 60.04 +.33 Apr 59.86 +.33 May 59.61 +.33 Jun 59.43 +.33 Jul 59.26 +.33 Aug 59.04 +.33 Sep 58.84 +.33 Oct 58.68 +.33 Nov 58.54 +.33 Dec 58.42 +.33 Jan 58.19 +.33 Feb 57.95 +.33 Mar 57.75 +.33 Apr 57.58 +.33 May 57.44 +.33 Jun 57.30 +.33 Jul 57.11 +.33 Aug 56.91 +.33 Sep 56.69 +.33 Oct 56.55 +.33 Nov 56.42 +.33 Dec 56.28 +.33 Jan 56.07 +.33 Feb 55.88 +.33 Mar 55.74 +.33 Apr 55.59 +.33 May 55.46 +.33 Jun 55.31 +.33 Jul 55.21 +.33 Aug 55.08 +.33 Sep 54.96 +.33 Oct 54.82 +.33 Nov 54.66 +.33 Dec 54.51 +.33 Jan 54.34 +.33 Feb 54.24 +.33 Mar 54.14 +.33 Apr 54.04 +.33 May 53.93 +.33 Jun 53.79 +.33 Jul 53.69 +.33 Aug 53.57 +.33 Sep 53.44 +.33 Oct 53.32 +.33 Nov 53.20 +.33 Dec 53.04 +.33 Jan 52.90 +.33 Feb 52.81 +.33 Mar 52.70 +.33 Apr 52.60 +.33 May 52.53 +.33 Jun 52.45 +.33 Jul 52.35 +.33 Aug 52.26 +.33 Sep 52.19 +.33 Oct 52.11 +.33 Nov 52.01 +.33 Dec 51.92 +.33 Jan 51.85 +.33 Feb 51.79 +.33 Est. sales 567,480. Fri.'s sales 641,403 Fri.'s open int 1,865,927 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal May 250.42 254.36 246.18 253.10 +4.24 Jun 249.08 253.63 244.70 252.26 +4.34 Jul 248.00 253.32 244.51 251.97 +4.25 Aug 247.58 253.49 245.13 252.24 +4.10 Sep 248.88 253.76 245.43 252.60 +3.98 Oct 247.99 253.93 245.88 252.76 +3.86 Nov 248.00 253.68 248.00 252.52 +3.77 Dec 248.60 253.25 245.34 252.09 +3.71 Jan 245.98 252.99 245.33 251.92 +3.64 Feb 246.00 251.98 245.23 251.26 +3.50 Mar 244.00 250.06 244.00 249.80 +3.33 Apr 244.12 248.47 244.12 247.49 +3.23 May 245.00 246.17 245.00 246.17 +3.15 Jun 241.75 245.31 241.75 245.00 +3.05 Jul 244.33 +2.98 Aug 242.35 243.75 242.35 243.75 +2.90 Sep 243.27 +2.88 Oct 241.25 242.77 241.25 242.77 +2.87 Nov 242.17 +2.90 Dec 235.98 241.60 235.98 241.51 +2.94 Jan 240.82 +2.91 Feb 240.52 +2.87 Mar 240.28 +2.87 Apr 239.36 +2.87 May 238.54 +2.87 Jun 237.54 +2.87 Jul 237.78 +2.87 Aug 237.40 +2.87 Sep 236.82 +2.87 Oct 236.25 +2.87 Nov 235.32 +2.87 Dec 233.82 +2.87 Jan 234.53 +2.87 Feb 234.35 +2.87 Mar 233.85 +2.87 Apr 232.55 +2.87 May 231.36 +2.87 Jun 229.70 +2.87 Jul 229.90 +2.87 Aug 229.61 +2.87 Sep 229.07 +2.87 Oct 228.85 +2.87 Nov 228.12 +2.87 Dec 226.42 +2.87 Jan 227.11 +2.87 Est. sales 105,035. Fri.'s sales 101,209 Fri.'s open int 263,755, up 1,015 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon May 2.6016 2.6456 2.5516 2.6318 +302 Jun 2.5839 2.6215 2.5268 2.6100 +347 Jul 2.5317 2.5839 2.4899 2.5735 +364 Aug 2.4902 2.5407 2.4527 2.5315 +359 Sep 2.4490 2.4916 2.4069 2.4828 +335 Oct 2.2797 2.3248 2.2658 2.3165 +312 Nov 2.2087 2.2738 2.2087 2.2688 +292 Dec 2.1888 2.2420 2.1742 2.2358 +277 Jan 2.1850 2.2214 2.1805 2.2214 +268 Feb 2.1849 2.2209 2.1849 2.2209 +260 Mar 2.2017 2.2303 2.2017 2.2303 +248 Apr 2.3957 +238 May 2.3925 +234 Jun 2.3650 2.3803 2.3650 2.3803 +232 Jul 2.3580 +226 Aug 2.3200 2.3277 2.3200 2.3277 +213 Sep 2.2800 2.2893 2.2800 2.2893 +219 Oct 2.1224 +236 Nov 2.0950 +233 Dec 2.0600 2.0747 2.0600 2.0747 +233 Jan 2.0601 +255 Feb 2.0622 +255 Mar 2.0744 +255 Apr 2.2509 +255 May 2.2615 +255 Jun 2.2611 +255 Jul 2.2415 +255 Aug 2.2154 +255 Sep 2.1692 +255 Oct 2.0317 +255 Nov 1.9898 +255 Dec 1.9528 +255 Jan 1.9392 +255 Feb 1.9429 +255 Mar 1.9587 +255 Apr 2.1399 +255 May 2.1565 +255 Jun 2.1504 +255 Jul 2.1354 +255 Aug 2.1142 +255 Sep 2.0728 +255 Oct 1.9407 +255 Nov 1.9036 +255 Dec 1.8703 +255 Jan 1.8502 +255 Est. sales 128,352. Fri.'s sales 183,702 Fri.'s open int 299,969 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu May 2.220 2.286 2.181 2.273 +40 Jun 2.395 2.484 2.364 2.471 +63 Jul 2.582 2.682 2.555 2.668 +71 Aug 2.662 2.755 2.632 2.743 +72 Sep 2.640 2.732 2.607 2.723 +70 Oct 2.749 2.822 2.700 2.814 +67 Nov 3.141 3.244 3.129 3.242 +74 Dec 3.618 3.713 3.598 3.713 +77 Jan 3.849 3.953 3.842 3.949 +76 Feb 3.746 3.846 3.741 3.846 +75 Mar 3.425 3.520 3.417 3.518 +71 Apr 3.144 3.234 3.130 3.232 +70 May 3.150 3.226 3.128 3.225 +70 Jun 3.294 3.367 3.276 3.367 +69 Jul 3.433 3.512 3.433 3.512 +67 Aug 3.472 3.550 3.472 3.550 +67 Sep 3.435 3.512 3.426 3.512 +65 Oct 3.504 3.594 3.504 3.594 +66 Nov 3.932 3.995 3.932 3.995 +69 Dec 4.400 4.481 4.400 4.481 +75 Jan 4.709 4.810 4.709 4.809 +80 Feb 4.675 +72 Mar 4.232 4.269 4.232 4.269 +65 Apr 3.790 3.854 3.790 3.854 +64 May 3.828 +62 Jun 3.966 +61 Jul 4.102 +59 Aug 4.137 +58 Sep 4.060 4.098 4.060 4.098 +57 Oct 4.166 +55 Nov 4.520 4.520 4.491 4.491 +47 Dec 4.820 4.900 4.820 4.866 +53 Jan 5.118 +53 Feb 4.920 +52 Mar 4.496 +51 Apr 3.925 +50 May 3.895 +41 Jun 3.985 +40 Jul 4.097 +39 Aug 4.119 +39 Sep 4.084 +34 Oct 4.153 +33 Nov 4.484 +32 Dec 4.845 4.866 4.845 4.866 +32 Jan 5.097 +23 Feb 4.909 +26 Mar 4.459 +25 Apr 3.884 +25 May 3.849 +11 Jun 3.910 +11 Jul 3.991 +11 Aug 4.025 +11 Sep 4.008 +11 Oct 4.110 +11 Nov 4.459 +11 Dec 4.888 +11 Jan 5.044 +11 Feb 4.864 +11 Mar 4.421 +11 Apr 3.894 +11 May 3.852 +11 Jun 3.937 +11 Jul 4.027 +11 Aug 4.054 +11 Sep 4.054 +11 Oct 4.157 +11 Nov 4.496 +11 Dec 4.915 +11 Jan 5.115 — 9 Feb 4.935 — 9 Mar 4.514 — 9 Apr 3.931 — 9 May 3.920 — 9 Jun 4.009 — 9 Jul 4.109 — 9 Aug 4.135 — 9 Sep 4.139 — 9 Oct 4.219 — 9 Nov 4.574 — 9 Dec 4.993 — 9 Jan 5.198 — 50 Feb 4.998 — 50 Mar 4.524 — 50 Apr 3.950 — 50 May 3.928 — 50 Jun 3.988 — 50 Jul 4.058 — 50 Aug 4.098 — 50 Sep 4.113 — 50 Oct 4.159 — 50 Nov 4.469 — 50 Dec 4.855 — 50 Jan 5.065 — 90 Feb 4.895 — 90 Mar 4.495 — 90 Apr 3.996 — 90 May 3.974 — 90 Jun 4.009 — 90 Jul 4.049 — 90 Aug 4.089 — 90 Sep 4.104 — 90 Oct 4.174 — 90 Nov 4.494 — 90 Dec 4.874 — 90 Jan 5.090 — 90 Feb 4.920 — 90 Mar 4.520 — 90 Apr 4.075 — 90 May 4.053 — 90 Jun 4.088 — 90 Jul 4.128 — 90 Aug 4.168 — 90 Sep 4.183 — 90 Oct 4.229 — 90 Nov 4.434 — 90 Dec 4.834 — 90 Jan 5.069 — 90 Feb 4.909 — 90 Mar 4.559 — 90 Apr 4.229 — 90 May 4.207 — 90 Jun 4.242 — 90 Jul 4.282 — 90 Aug 4.322 — 90 Sep 4.337 — 90 Oct 4.383 — 90 Nov 4.558 — 90 Dec 4.958 — 90 Jan 5.183 — 90 Feb 5.023 — 90 Mar 4.748 — 90 Apr 4.418 — 90 May 4.396 — 90 Jun 4.431 — 90 Jul 4.471 — 90 Aug 4.511 — 90 Sep 4.526 — 90 Oct 4.572 — 90 Nov 4.722 — 90 Dec 4.972 — 90 Jan 5.172 — 90 Feb 5.107 — 90 Mar 5.007 — 90 Apr 4.677 — 90 May 4.655 — 90 Jun 4.690 — 90 Jul 4.730 — 90 Aug 4.770 — 90 Sep 4.785 — 90 Oct 4.831 — 90 Nov 4.903 — 90 Dec 5.058 — 90 Est. sales 287,056. Fri.'s sales 293,286 Fri.'s open int 1,284,036