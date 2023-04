NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. May 78.87 78.89 76.97 77.29 —1.87 Jun 79.03 79.07 76.97 77.37 —1.87 Jul 78.74 78.77 76.72 77.11 —1.85 Aug 78.27 78.27 76.27 76.64 —1.81 Sep 77.49 77.58 75.70 76.06 —1.77 Oct 76.82 76.83 75.13 75.46 —1.73 Nov 75.88 75.97 74.63 74.90 —1.68 Dec 75.77 75.80 74.07 74.38 —1.64 Jan 74.80 74.80 73.65 73.88 —1.61 Feb 74.40 74.40 73.27 73.43 —1.55 Mar 74.29 74.29 72.95 73.01 —1.51 Apr 73.39 73.39 72.46 72.60 —1.48 May 72.43 72.60 72.02 72.24 —1.45 Jun 73.10 73.10 71.65 71.88 —1.42 Jul 71.50 —1.39 Aug 71.13 —1.36 Sep 70.78 —1.33 Oct 70.45 —1.31 Nov 70.18 —1.28 Dec 70.97 70.99 69.70 69.91 —1.24 Jan 69.56 —1.21 Feb 69.21 —1.18 Mar 68.89 —1.15 Apr 68.58 —1.12 May 68.27 68.30 68.27 68.30 —1.10 Jun 68.94 68.94 67.99 68.06 —1.08 Jul 67.79 —1.04 Aug 67.50 —1.03 Sep 67.21 —1.02 Oct 66.94 —1.00 Nov 66.75 —.98 Dec 67.26 67.27 66.40 66.52 —.97 Jan 66.21 —.95 Feb 65.93 —.93 Mar 65.64 —.91 Apr 65.38 —.90 May 65.17 —.88 Jun 64.95 —.87 Jul 64.70 —.85 Aug 64.48 —.83 Sep 64.27 —.82 Oct 64.08 —.80 Nov 63.88 —.78 Dec 64.05 64.05 63.67 63.67 —.76 Jan 63.37 —.74 Feb 63.12 —.73 Mar 62.91 —.71 Apr 62.71 —.69 May 62.53 —.68 Jun 62.31 —.66 Jul 62.04 —.64 Aug 61.84 —.63 Sep 61.63 —.61 Oct 61.46 —.59 Nov 61.32 —.58 Dec 61.16 —.56 Jan 60.90 —.55 Feb 60.67 —.55 Mar 60.45 —.55 Apr 60.23 —.54 May 60.05 —.54 Jun 59.86 —.53 Jul 59.65 —.53 Aug 59.45 —.52 Sep 59.29 —.52 Oct 59.11 —.51 Nov 58.91 —.51 Dec 59.32 59.32 58.78 58.78 —.50 Jan 58.58 —.50 Feb 58.34 —.50 Mar 58.15 —.50 Apr 57.97 —.50 May 57.72 —.50 Jun 57.54 —.50 Jul 57.37 —.50 Aug 57.15 —.50 Sep 56.95 —.50 Oct 56.79 —.50 Nov 56.65 —.50 Dec 56.53 —.50 Jan 56.30 —.50 Feb 56.06 —.50 Mar 55.86 —.50 Apr 55.69 —.50 May 55.55 —.50 Jun 55.41 —.50 Jul 55.22 —.50 Aug 55.02 —.50 Sep 54.80 —.50 Oct 54.66 —.50 Nov 54.53 —.50 Dec 54.39 —.50 Jan 54.18 —.50 Feb 53.99 —.50 Mar 53.85 —.50 Apr 53.70 —.50 May 53.57 —.50 Jun 53.42 —.50 Jul 53.32 —.50 Aug 53.19 —.50 Sep 53.07 —.50 Oct 52.93 —.50 Nov 52.77 —.50 Dec 52.62 —.50 Jan 52.45 —.50 Feb 52.35 —.50 Mar 52.25 —.50 Apr 52.15 —.50 May 52.04 —.50 Jun 51.90 —.50 Jul 51.80 —.50 Aug 51.68 —.50 Sep 51.55 —.50 Oct 51.43 —.50 Nov 51.31 —.50 Dec 51.15 —.50 Jan 51.01 —.50 Feb 50.92 —.50 Mar 50.81 —.50 Apr 50.71 —.50 May 50.64 —.50 Jun 50.56 —.50 Jul 50.46 —.50 Aug 50.37 —.50 Sep 50.30 —.50 Oct 50.22 —.50 Nov 50.12 —.50 Dec 50.03 —.50 Jan 49.96 —.50 Feb 49.90 —.50 Est. sales 673,143. Wed.'s sales 689,477 Wed.'s open int 1,894,743 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal May 255.25 255.25 247.12 249.49 —6.28 Jun 253.46 253.46 246.08 248.08 —5.93 Jul 252.75 252.75 245.98 247.79 —5.71 Aug 252.76 252.76 246.36 248.09 —5.44 Sep 252.62 252.62 246.83 248.47 —5.21 Oct 252.54 252.54 247.11 248.65 —5.04 Nov 251.23 251.23 247.16 248.42 —4.92 Dec 251.64 251.85 246.50 247.97 —4.85 Jan 250.52 250.52 246.57 247.79 —4.76 Feb 249.39 249.39 246.50 247.21 —4.55 Mar 247.98 248.04 245.00 245.88 —4.29 Apr 245.74 245.74 242.89 243.65 —4.08 May 243.00 243.80 242.00 242.42 —3.91 Jun 242.39 242.39 240.50 241.34 —3.77 Jul 241.23 241.25 240.00 240.69 —3.65 Aug 239.50 240.10 239.50 240.10 —3.56 Sep 240.00 240.00 239.00 239.58 —3.46 Oct 239.03 —3.46 Nov 239.25 239.25 237.79 238.37 —3.41 Dec 240.00 240.00 237.10 237.66 —3.35 Jan 237.32 237.32 237.00 237.00 —3.29 Feb 236.69 —3.23 Mar 236.40 —3.16 Apr 235.44 —3.10 May 234.57 —3.04 Jun 233.52 —2.98 Jul 233.71 —2.92 Aug 233.28 —2.86 Sep 232.65 —2.79 Oct 232.04 —2.73 Nov 231.06 —2.67 Dec 229.51 —2.56 Jan 230.22 —2.61 Feb 230.04 —2.61 Mar 229.54 —2.61 Apr 228.24 —2.61 May 227.05 —2.61 Jun 225.39 —2.61 Jul 225.59 —2.61 Aug 225.30 —2.61 Sep 224.76 —2.61 Oct 224.54 —2.61 Nov 223.81 —2.61 Dec 222.11 —2.56 Jan 222.80 —2.56 Est. sales 120,864. Wed.'s sales 112,782 Wed.'s open int 261,850, up 1,391 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon May 2.6447 2.6447 2.5571 2.5864 —591 Jun 2.6121 2.6121 2.5310 2.5600 —531 Jul 2.5672 2.5672 2.4945 2.5175 —557 Aug 2.5239 2.5239 2.4564 2.4734 —589 Sep 2.4723 2.4754 2.4145 2.4270 —608 Oct 2.2932 2.2932 2.2502 2.2617 —569 Nov 2.2615 2.2615 2.2049 2.2156 —555 Dec 2.2360 2.2360 2.1741 2.1844 —552 Jan 2.1865 2.1865 2.1678 2.1707 —550 Feb 2.1707 —541 Mar 2.1942 2.1942 2.1784 2.1807 —529 Apr 2.3579 2.3579 2.3465 2.3465 —529 May 2.3429 —521 Jun 2.3500 2.3500 2.3250 2.3297 —513 Jul 2.3084 —491 Aug 2.2781 —465 Sep 2.2382 —451 Oct 2.0692 —436 Nov 2.0402 —417 Dec 2.0245 2.0245 2.0150 2.0194 —418 Jan 2.0029 —414 Feb 2.0049 —410 Mar 2.0170 —406 Apr 2.1934 —401 May 2.2039 —397 Jun 2.2034 —393 Jul 2.1837 —389 Aug 2.1575 —385 Sep 2.1112 —381 Oct 1.9736 —376 Nov 1.9316 —372 Dec 1.8944 —368 Jan 1.8807 —363 Feb 1.8843 —358 Mar 1.9000 —352 Apr 2.0811 —347 May 2.0976 —342 Jun 2.0914 —337 Jul 2.0763 —331 Aug 2.0550 —326 Sep 2.0135 —321 Oct 1.8813 —316 Nov 1.8441 —310 Dec 1.8094 —305 Jan 1.7893 —305 Est. sales 169,594. Wed.'s sales 218,279 Wed.'s open int 316,214 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu May 2.179 2.271 2.140 2.249 +27 Jun 2.361 2.436 2.316 2.427 +32 Jul 2.554 2.638 2.521 2.625 +36 Aug 2.637 2.710 2.596 2.697 +36 Sep 2.603 2.689 2.577 2.676 +39 Oct 2.710 2.779 2.666 2.769 +42 Nov 3.117 3.202 3.077 3.196 +61 Dec 3.587 3.669 3.548 3.664 +61 Jan 3.833 3.900 3.783 3.894 +53 Feb 3.721 3.792 3.680 3.788 +53 Mar 3.406 3.461 3.355 3.457 +51 Apr 3.117 3.169 3.067 3.168 +51 May 3.118 3.160 3.063 3.160 +53 Jun 3.252 3.301 3.207 3.301 +48 Jul 3.393 3.446 3.364 3.446 +43 Aug 3.430 3.479 3.403 3.479 +42 Sep 3.355 3.440 3.355 3.440 +40 Oct 3.475 3.520 3.438 3.520 +37 Nov 3.881 3.915 3.855 3.915 +37 Dec 4.333 4.392 4.333 4.392 +37 Jan 4.660 4.714 4.650 4.714 +37 Feb 4.560 4.581 4.560 4.581 +36 Mar 4.164 4.184 4.164 4.184 +28 Apr 3.750 3.775 3.750 3.775 +23 May 3.752 +22 Jun 3.893 +21 Jul 4.005 4.034 4.005 4.034 +21 Aug 4.069 +20 Sep 4.034 +17 Oct 4.087 4.104 4.087 4.104 +17 Nov 4.437 +17 Dec 4.778 4.806 4.778 4.806 +17 Jan 5.058 +18 Feb 4.861 +18 Mar 4.415 4.438 4.415 4.438 +19 Apr 3.820 3.868 3.820 3.868 +32 May 3.847 +32 Jun 3.938 +32 Jul 4.051 +32 Aug 4.073 +32 Sep 4.043 +32 Oct 4.113 +32 Nov 4.445 +32 Dec 4.827 +32 Jan 5.067 +32 Feb 4.876 +32 Mar 4.427 +32 Apr 3.852 +32 May 3.831 +32 Jun 3.892 +32 Jul 3.973 +32 Aug 4.007 +32 Sep 3.990 +32 Oct 4.092 +32 Nov 4.441 +32 Dec 4.870 +32 Jan 5.026 +32 Feb 4.846 +32 Mar 4.403 +32 Apr 3.876 +32 May 3.834 +32 Jun 3.919 +32 Jul 4.009 +32 Aug 4.036 +32 Sep 4.036 +32 Oct 4.139 +32 Nov 4.478 +32 Dec 4.897 +32 Jan 5.117 +32 Feb 4.937 +32 Mar 4.516 +32 Apr 3.933 +32 May 3.922 +32 Jun 4.011 +32 Jul 4.111 +32 Aug 4.137 +32 Sep 4.141 +32 Oct 4.221 +32 Nov 4.576 +32 Dec 4.995 +32 Jan 5.241 +32 Feb 5.041 +32 Mar 4.567 +32 Apr 3.993 +32 May 3.971 +32 Jun 4.031 +32 Jul 4.101 +32 Aug 4.141 +32 Sep 4.156 +32 Oct 4.202 +32 Nov 4.512 +32 Dec 4.898 +32 Jan 5.148 +32 Feb 4.978 +32 Mar 4.578 +32 Apr 4.079 +32 May 4.057 +32 Jun 4.092 +32 Jul 4.132 +32 Aug 4.172 +32 Sep 4.187 +32 Oct 4.257 +32 Nov 4.577 +32 Dec 4.957 +32 Jan 5.173 +32 Feb 5.003 +32 Mar 4.603 +32 Apr 4.158 +32 May 4.136 +32 Jun 4.171 +32 Jul 4.211 +32 Aug 4.251 +32 Sep 4.266 +32 Oct 4.312 +32 Nov 4.517 +32 Dec 4.917 +32 Jan 5.152 +32 Feb 4.992 +32 Mar 4.642 +32 Apr 4.312 +32 May 4.290 +32 Jun 4.325 +32 Jul 4.365 +32 Aug 4.405 +32 Sep 4.420 +32 Oct 4.466 +32 Nov 4.641 +32 Dec 5.041 +32 Jan 5.266 +32 Feb 5.106 +32 Mar 4.831 +32 Apr 4.501 +32 May 4.479 +32 Jun 4.514 +32 Jul 4.554 +32 Aug 4.594 +32 Sep 4.609 +32 Oct 4.655 +32 Nov 4.805 +32 Dec 5.055 +32 Jan 5.255 +32 Feb 5.190 +32 Mar 5.090 +32 Apr 4.760 +32 May 4.738 +32 Jun 4.773 +32 Jul 4.813 +32 Aug 4.853 +32 Sep 4.868 +32 Oct 4.914 +32 Nov 4.986 +32 Dec 5.141 +32 Est. sales 313,999. Wed.'s sales 441,746 Wed.'s open int 1,311,982