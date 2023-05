BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1028.10 1046.00 1021.20 1021.90 —6.20 Oct 1034.00 1050.90 1027.70 1028.10 —5.60 Jan 1035.90 1055.00 1033.00 1033.00 —5.90 Apr 1043.90 1052.50 1037.40 1037.50 —5.20 Jul 1041.60 —5.40 Est. sales 23,283. Fri.'s sales 16,228 Fri.'s open int 70,279 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1423.00 1430.00 1371.50 1378.60 —44.90 Jul 1388.90 —28.60 Aug 1382.90 —28.60 Sep 1425.00 1445.00 1386.00 1397.50 —28.60 Dec 1445.00 1456.00 1410.00 1410.80 —27.90 Mar 1424.50 —28.40 Jun 1435.70 —28.40 Est. sales 3,835. Fri.'s sales 6,777 Fri.'s open int 10,646