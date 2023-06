NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. UraniumEng 12,366,806 1.64 DenisonMing 11,996,029 .55 B2goldCpg 8,540,191 3.05 Tellurian 5,497,930 1.22 +.01 NewGoldg 4,581,648 3.11 EngyFuelsgrs 4,059,976 6.32 +.44 Ur-Energy 4,036,938 .97 +.07 iShsIndiabt 2,775,454 37.44 CybinInc 2,750,553 .27 —.00 Globalstar 2,667,490 1.21 —————————