NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 72.84 73.78 71.34 73.71 +.55 Jul 72.72 73.69 71.28 73.62 +.55 Aug 72.48 73.45 71.07 73.39 +.58 Sep 72.21 73.08 70.74 73.02 +.60 Oct 71.77 72.65 70.35 72.59 +.61 Nov 71.33 72.21 69.96 72.16 +.62 Dec 70.88 71.80 69.56 71.75 +.64 Jan 70.48 71.36 69.30 71.35 +.66 Feb 70.07 70.97 69.00 70.97 +.67 Mar 69.55 70.62 68.67 70.61 +.66 Apr 68.99 70.29 68.99 70.29 +.64 May 69.02 70.01 68.57 70.01 +.64 Jun 68.87 69.76 67.83 69.75 +.66 Jul 69.45 +.66 Aug 69.16 +.66 Sep 68.85 68.88 68.85 68.88 +.66 Oct 68.63 +.66 Nov 68.41 +.67 Dec 67.28 68.18 66.43 68.18 +.67 Jan 67.69 67.88 67.69 67.88 +.66 Feb 66.80 67.61 66.80 67.61 +.67 Mar 67.35 +.67 Apr 67.11 +.67 May 66.91 +.67 Jun 65.69 66.73 65.55 66.73 +.68 Jul 66.51 +.68 Aug 66.29 +.68 Sep 66.09 +.68 Oct 65.91 +.68 Nov 65.77 +.68 Dec 64.73 65.62 64.15 65.62 +.68 Jan 65.39 +.67 Feb 65.18 +.67 Mar 64.99 +.68 Apr 64.81 +.68 May 64.66 +.70 Jun 64.52 +.69 Jul 64.35 +.68 Aug 64.24 +.69 Sep 64.11 +.69 Oct 63.99 +.69 Nov 63.82 +.68 Dec 63.00 63.63 62.67 63.63 +.67 Jan 63.39 +.66 Feb 63.18 +.66 Mar 63.04 +.66 Apr 62.92 +.65 May 62.80 +.65 Jun 62.66 +.64 Jul 62.49 +.64 Aug 62.33 +.63 Sep 62.19 +.63 Oct 62.08 +.62 Nov 62.03 +.62 Dec 61.35 61.94 61.35 61.94 +.61 Jan 61.77 +.60 Feb 61.58 +.59 Mar 61.43 +.58 Apr 61.29 +.57 May 61.18 +.56 Jun 61.06 +.55 Jul 60.94 +.54 Aug 60.81 +.53 Sep 60.73 +.52 Oct 60.63 +.51 Nov 60.51 +.50 Dec 60.46 +.49 Jan 60.33 +.49 Feb 60.17 +.49 Mar 60.05 +.49 Apr 59.93 +.48 May 59.75 +.48 Jun 59.65 +.48 Jul 59.56 +.48 Aug 59.42 +.48 Sep 59.28 +.48 Oct 59.21 +.47 Nov 59.14 +.47 Dec 59.10 +.47 Jan 58.93 +.48 Feb 58.75 +.48 Mar 58.61 +.49 Apr 58.50 +.49 May 58.42 +.50 Jun 58.34 +.50 Jul 58.22 +.51 Aug 58.09 +.51 Sep 57.96 +.52 Oct 57.90 +.52 Nov 57.85 +.53 Dec 57.78 +.53 Jan 57.60 +.53 Feb 57.44 +.53 Mar 57.33 +.53 Apr 57.21 +.53 May 57.11 +.53 Jun 56.99 +.53 Jul 56.92 +.53 Aug 56.82 +.53 Sep 56.74 +.53 Oct 56.64 +.53 Nov 56.51 +.53 Dec 56.40 +.53 Jan 56.24 +.53 Feb 56.15 +.53 Mar 56.05 +.53 Apr 55.96 +.53 May 55.86 +.53 Jun 55.73 +.53 Jul 55.63 +.53 Aug 55.52 +.53 Sep 55.40 +.53 Oct 55.29 +.53 Nov 55.17 +.53 Dec 55.02 +.53 Jan 54.88 +.53 Feb 54.79 +.53 Mar 54.68 +.53 Apr 54.58 +.53 May 54.51 +.53 Jun 54.43 +.53 Jul 54.33 +.53 Aug 54.24 +.53 Sep 54.17 +.53 Oct 54.09 +.53 Nov 53.99 +.53 Dec 53.90 +.53 Jan 53.83 +.53 Feb 53.77 +.53 Est. sales 668,284. Mon.'s sales 693,376 Mon.'s open int 1,880,511 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 236.39 239.20 232.20 239.02 +1.25 Jul 236.55 239.37 232.58 239.19 +1.25 Aug 237.07 239.87 233.19 239.74 +1.25 Sep 238.42 240.66 234.12 240.55 +1.27 Oct 239.04 241.34 234.92 241.20 +1.26 Nov 239.01 241.34 236.14 241.27 +1.26 Dec 239.05 241.06 234.72 240.89 +1.24 Jan 237.50 241.05 234.92 240.94 +1.20 Feb 237.74 240.68 236.00 240.68 +1.13 Mar 236.63 239.77 234.60 239.75 +1.09 Apr 235.19 238.13 233.66 238.03 +1.08 May 233.51 237.12 232.52 237.00 +1.09 Jun 233.21 236.31 231.40 236.18 +1.13 Jul 232.50 236.00 232.50 235.81 +1.12 Aug 235.52 +1.18 Sep 235.23 +1.24 Oct 235.50 235.50 234.94 234.94 +1.29 Nov 233.50 235.00 233.50 234.49 +1.28 Dec 231.10 234.26 229.04 233.97 +1.24 Jan 233.63 +1.25 Feb 233.43 +1.25 Mar 230.30 233.19 230.30 233.19 +1.25 Apr 231.00 231.93 231.00 231.93 +1.25 May 231.45 +1.25 Jun 230.70 +1.25 Jul 231.10 +1.25 Aug 231.14 +1.25 Sep 230.78 +1.25 Oct 230.51 +1.25 Nov 229.87 +1.25 Dec 228.82 +1.25 Jan 229.47 +1.25 Feb 229.37 +1.25 Mar 228.95 +1.25 Apr 227.87 +1.25 May 226.63 +1.25 Jun 225.19 +1.25 Jul 225.48 +1.25 Aug 225.27 +1.25 Sep 224.81 +1.25 Oct 224.68 +1.25 Nov 224.03 +1.25 Dec 222.57 +1.25 Jan 223.26 +1.25 Est. sales 76,678. Mon.'s sales 107,508 Mon.'s open int 291,029 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.4451 2.4825 2.4121 2.4799 +183 Jul 2.4155 2.4419 2.3726 2.4392 +176 Aug 2.3729 2.4006 2.3326 2.3983 +185 Sep 2.3289 2.3556 2.2871 2.3538 +192 Oct 2.1676 2.1971 2.1298 2.1957 +206 Nov 2.0932 2.1470 2.0807 2.1466 +210 Dec 2.0824 2.1134 2.0488 2.1131 +213 Jan 2.0610 2.1018 2.0431 2.1018 +212 Feb 2.0569 2.1002 2.0559 2.1002 +209 Mar 2.0660 2.1058 2.0640 2.1058 +206 Apr 2.2225 2.2601 2.2205 2.2601 +186 May 2.2263 2.2571 2.2263 2.2571 +139 Jun 2.2220 2.2454 2.2116 2.2454 +102 Jul 2.2256 +93 Aug 2.1982 +80 Sep 2.1342 2.1614 2.1342 2.1614 +76 Oct 2.0173 +80 Nov 1.9884 +83 Dec 1.9420 1.9679 1.9252 1.9679 +90 Jan 1.9538 +81 Feb 1.9564 +75 Mar 1.9690 +69 Apr 2.1440 +45 May 2.1558 +45 Jun 2.1563 +45 Jul 2.1387 +45 Aug 2.1147 +45 Sep 2.0703 +45 Oct 1.9347 +45 Nov 1.8949 +45 Dec 1.8618 +45 Jan 1.8470 +45 Feb 1.8518 +45 Mar 1.8688 +45 Apr 2.0511 +45 May 2.0689 +45 Jun 2.0638 +45 Jul 2.0502 +45 Aug 2.0302 +45 Sep 1.9899 +45 Oct 1.8590 +45 Nov 1.8230 +45 Dec 1.7933 +45 Jan 1.7732 +45 Est. sales 142,248. Mon.'s sales 145,711 Mon.'s open int 308,079 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.249 2.297 2.184 2.267 +29 Jul 2.416 2.463 2.360 2.427 +15 Aug 2.499 2.548 2.447 2.511 +13 Sep 2.492 2.541 2.443 2.505 +12 Oct 2.588 2.642 2.546 2.608 +10 Nov 3.046 3.081 2.990 3.051 + 4 Dec 3.512 3.566 3.483 3.541 + 4 Jan 3.762 3.812 3.731 3.788 + 5 Feb 3.669 3.723 3.641 3.700 + 5 Mar 3.361 3.405 3.335 3.381 Apr 3.070 3.107 3.044 3.071 — 16 May 3.062 3.098 3.037 3.063 — 17 Jun 3.200 3.238 3.184 3.208 — 16 Jul 3.335 3.372 3.333 3.346 — 15 Aug 3.402 3.420 3.367 3.385 — 13 Sep 3.366 3.366 3.330 3.349 — 10 Oct 3.418 3.455 3.405 3.434 — 8 Nov 3.824 3.845 3.809 3.840 — 7 Dec 4.299 4.337 4.295 4.322 — 3 Jan 4.629 4.669 4.620 4.650 — 2 Feb 4.536 4.537 4.525 4.537 + 2 Mar 4.159 4.169 4.131 4.168 +11 Apr 3.739 3.768 3.712 3.765 +19 May 3.715 3.744 3.715 3.744 +19 Jun 3.830 3.882 3.830 3.882 +18 Jul 3.970 4.016 3.970 4.016 +18 Aug 4.020 4.050 4.000 4.050 +18 Sep 3.950 4.006 3.950 4.006 +17 Oct 4.020 4.073 4.020 4.073 +17 Nov 4.340 4.395 4.340 4.395 +13 Dec 4.790 4.790 4.760 4.760 + 4 Jan 4.997 + 6 Feb 4.790 + 5 Mar 4.344 + 3 Apr 3.790 3.814 3.778 3.814 — 2 May 3.760 3.794 3.760 3.794 — 3 Jun 3.850 3.893 3.850 3.893 — 6 Jul 3.980 4.003 3.980 4.003 — 17 Aug 3.990 4.016 3.990 4.016 — 17 Sep 3.950 3.970 3.950 3.970 — 17 Oct 4.010 4.038 4.010 4.038 — 17 Nov 4.369 — 17 Dec 4.750 — 17 Jan 4.982 — 17 Feb 4.794 — 17 Mar 4.344 — 17 Apr 3.790 3.804 3.790 3.804 — 17 May 3.740 3.769 3.740 3.769 — 17 Jun 3.830 — 17 Jul 3.911 — 17 Aug 3.945 — 17 Sep 3.928 — 17 Oct 4.000 4.030 4.000 4.030 — 17 Nov 4.379 — 17 Dec 4.808 — 17 Jan 4.988 — 17 Feb 4.800 — 17 Mar 4.353 — 17 Apr 3.826 — 17 May 3.784 — 17 Jun 3.869 — 17 Jul 3.959 — 17 Aug 3.986 — 17 Sep 3.986 — 17 Oct 4.089 — 17 Nov 4.405 — 17 Dec 4.794 — 17 Jan 5.024 — 17 Feb 4.834 — 17 Mar 4.384 — 17 Apr 3.829 — 17 May 3.799 — 17 Jun 3.888 — 17 Jul 3.988 — 17 Aug 4.014 — 17 Sep 4.018 — 17 Oct 4.098 — 17 Nov 4.453 — 17 Dec 4.872 — 17 Jan 5.102 — 17 Feb 4.902 — 17 Mar 4.442 — 17 Apr 3.892 — 17 May 3.870 — 17 Jun 3.930 — 17 Jul 4.000 — 17 Aug 4.040 — 17 Sep 4.055 — 17 Oct 4.101 — 17 Nov 4.421 — 17 Dec 4.831 — 17 Jan 5.041 — 17 Feb 4.871 — 17 Mar 4.471 — 17 Apr 3.972 — 17 May 3.950 — 17 Jun 3.985 — 17 Jul 4.025 — 17 Aug 4.065 — 17 Sep 4.080 — 17 Oct 4.150 — 17 Nov 4.470 — 17 Dec 4.850 — 17 Jan 5.066 — 17 Feb 4.896 — 17 Mar 4.496 — 17 Apr 4.051 — 17 May 4.029 — 17 Jun 4.064 — 17 Jul 4.104 — 17 Aug 4.144 — 17 Sep 4.159 — 17 Oct 4.205 — 17 Nov 4.410 — 17 Dec 4.810 — 17 Jan 5.045 — 17 Feb 4.885 — 17 Mar 4.535 — 17 Apr 4.205 — 17 May 4.183 — 17 Jun 4.218 — 17 Jul 4.258 — 17 Aug 4.298 — 17 Sep 4.313 — 17 Oct 4.359 — 17 Nov 4.534 — 17 Dec 4.934 — 17 Jan 5.159 — 17 Feb 4.999 — 17 Mar 4.724 — 17 Apr 4.394 — 17 May 4.372 — 17 Jun 4.407 — 17 Jul 4.447 — 17 Aug 4.487 — 17 Sep 4.502 — 17 Oct 4.548 — 17 Nov 4.698 — 17 Dec 4.948 — 17 Jan 5.148 — 17 Feb 5.083 — 17 Mar 4.983 — 17 Apr 4.653 — 17 May 4.631 — 17 Jun 4.666 — 17 Jul 4.706 — 17 Aug 4.746 — 17 Sep 4.761 — 17 Oct 4.807 — 17 Nov 4.879 — 17 Dec 5.034 — 17 Est. sales 332,409. Mon.'s sales 358,629 Mon.'s open int 1,353,365