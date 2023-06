BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 923.60 931.60 919.40 923.70 —2.80 Oct 930.90 934.30 923.50 926.90 —2.20 Jan 934.90 938.70 930.40 933.30 —2.10 Apr 938.70 943.30 936.30 937.40 —3.40 Jul 943.20 943.20 942.00 942.00 —3.60 Est. sales 34,150. Thu.'s sales 49,324 Thu.'s open int 67,802 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1268.10 +6.40 Jul 1270.40 +6.40 Aug 1264.40 +6.40 Sep 1283.00 1292.50 1268.00 1279.00 +6.40 Dec 1290.00 1304.50 1290.00 1292.40 +6.50 Mar 1306.00 +6.00 Jun 1321.90 +6.00 Est. sales 2,074. Thu.'s sales 3,180 Thu.'s open int 13,387, up 760