BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 988.40 989.00 956.30 968.00 —19.30 Oct 992.30 993.00 960.90 971.90 —20.10 Jan 992.30 995.90 968.00 977.70 —20.00 Apr 998.00 998.00 974.50 984.00 —19.20 Jul 1001.00 1001.00 986.30 988.70 —19.00 Est. sales 41,161. Fri.'s sales 26,423 Fri.'s open int 69,509, up 527 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1366.50 1366.50 1361.50 1363.20 —38.60 Jul 1370.50 —37.10 Aug 1364.50 —37.10 Sep 1415.00 1417.00 1351.50 1379.10 —37.10 Dec 1414.00 1419.00 1391.60 1391.60 —36.90 Mar 1405.30 —36.90 Jun 1421.20 —36.90 Est. sales 2,311. Fri.'s sales 1,561 Fri.'s open int 12,262