BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 994.80 1002.60 977.90 987.30 —4.60 Oct 998.00 1006.20 982.90 992.00 —4.30 Jan 1003.50 1007.20 991.20 997.70 —3.80 Apr 1007.60 1008.10 997.00 1003.20 —3.10 Jul 1007.70 —3.20 Est. sales 25,567. Thu.'s sales 29,649 Thu.'s open int 68,982 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1401.80 +18.80 Jul 1407.60 +18.90 Aug 1385.00 1401.60 1385.00 1401.60 +18.90 Sep 1389.50 1426.00 1387.50 1416.20 +18.90 Dec 1414.50 1430.00 1414.50 1428.50 +18.40 Mar 1442.20 +18.40 Jun 1458.10 +18.40 Est. sales 1,491. Thu.'s sales 1,724 Thu.'s open int 12,500