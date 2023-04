EEUU: Tornados destruyen viviendas y dejan 4 muertos

Click to copy

Click to copy

1 of 2

1 of 2

1 of 2

1 of 2

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Un gigantesco sistema de tormentas se abrió paso el viernes por el sur y el centro-norte de Estados Unidos, generando tornados letales que desbarataron casas y centros comerciales en Arkansas y provocaron la caída del techo de un teatro durante un concierto de heavy metal en Illinois.

Al menos una persona perdió la vida y más de una veintena resultaron heridas en el área de Little Rock, algunas de ellas de gravedad, indicaron las autoridades. El poblado de Wynne en el noreste de Arkansas también quedó devastado, y funcionarios reportaron que allí había dos muertos, además de viviendas destruidas y personas atrapadas entre escombros.

Las autoridades informaron que el techo de un teatro se vino abajo durante un tornado en Belvidere, Illinois, lo que provocó la muerte de una persona y dejó 28 heridos. El Departamento de Policía de Belvidere informó que el derrumbe se produjo cuando una fuerte tormenta azotaba la zona y que las llamadas comenzaron a llegar desde el teatro a las 19:48 horas. Indicó que en una evaluación inicial se determinó que los daños fueron causados por un tornado.

ADVERTISEMENT

El desplome ocurrió en el Teatro Apollo durante un concierto de heavy metal en esta localidad situada a unos 113 kilómetros (70 millas) al noroeste de Chicago.

El jefe del Departamento de Bomberos de Belvidere, Shawn Schadle, dijo que había 260 personas en la sala en ese momento. Indicó que los equipos de emergencias también rescataron a alguien de un elevador y tuvieron que hacer frente a líneas eléctricas derribadas frente al teatro.

Shane Woody, jefe de la policía de Belvidere, dijo que la escena tras la caída del techo era un “caos, un caos absoluto”.

Hubo más tornados confirmados en Iowa e incendios azuzados por el viento en pastizales de Oklahoma, como consecuencia del sistema de tormentas que amenazaba una enorme franja del país en la que viven unos 85 millones de personas.

En tanto, el presidente Joe Biden recorrió el área dañada por un tornado en Mississippi hace una semana y prometió que el gobierno ayudará en la recuperación.

El tornado en Little Rock pasó primero por vecindarios en la parte occidental de la ciudad y desbarató un pequeño centro comercial que incluía un supermercado Kroger. Luego cruzó el río Arkansas en dirección a North Little Rock y ciudades circundantes, donde se reportaron daños generalizados en viviendas, negocios y vehículos.

ADVERTISEMENT

Por la noche, funcionarios del condado Pulasky anunciaron una muerte confirmada en North Little Rock, pero no dieron detalles por el momento.

Funcionarios del Centro Médico Baptist Health de Little Rock le dijeron a la televisora KATV en la tarde que 21 personas habían ingresado allí con lesiones provocadas por tornados, de las cuales cinco se encontraban en condición crítica.

___

Los periodistas de The Associated Press Jill Bleed en Little Rock, Harm Venhuizenin en Madison, Wisconsin, Isabella O’Malley en Filadelfia, Lisa Baumann en Bellingham, Washington, Michael Goldberg en Jackson, Mississippi y Trisha Ahmed en Minneápolis contribuyeron a este despacho.