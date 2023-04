Florida: Jurado delibera en juicio a Gillum por corrupción

Click to copy

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El jurado inició deliberaciones el viernes en el juicio por corrupción contra el excandidato demócrata a gobernador de Florida, Andrew Gillum, quien estuvo a punto de derrotar al republicano Ron DeSantis en las elecciones de 2018.

Los fiscales federales y los abogados defensores presentaron sus alegatos finales el viernes por la mañana tras un juicio que duró casi dos semanas.

Los fiscales acusan a Gillum de usar un empleo falso en la agencia de relaciones públicas de un amigo para canalizar decenas de miles de dólares de fondos de campaña a cuentas personales. Dicen que Gillum tenía problemas financieros desde que renunció a un puesto en el grupo People for the American Way, en el que ganaba 120.000 dólares anuales.

La defensa argumenta que el trabajo de relaciones públicas era legítimo.

También se acusa a Gillum de mentir a agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por empresarios que le pagaron un viaje a Nueva York con su hermano en 2016, el que incluyó una entrada al espectáculo “Hamilton”.

Gillum enfrenta un periodo en prisión posiblemente largo, aunque bajo las normas federales quizá será mucho menor que la pena máxima.

Una directiva de relaciones públicas y asesora de Gillum, Sharon Lettman-Hicks, también está acusada en el caso.

Gillum, de 43 años, exalcalde de la capital estatal Tallahassee, quiso ser el primer gobernador negro de Florida. DeSantis le ganó por menos de 34.000 votos, lo que dio lugar a un recuento automático.