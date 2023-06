Cuatro heridos en tiroteo contra procesión fúnebre en Illinois

Click to copy

OAK PARK, Illinois, EE.UU. (AP) — Cuatro personas resultaron heridas en un ataque a tiros a vehículos que participaban en una procesión fúnebre en un suburbio de Chicago, informó la policía.

El hecho ocurrió a eso de las 1 p.m. del sábado cuando alguien en un camión blanco disparó contra un vehículo que participaba en la procesión desde Chicago al suburbio de Oak Park, indicó la agencia.

Añadió que dos de los heridos fueron llevados al hospital en condición crítica. Otras dos personas, en otro vehículo que también era parte de la procesión, también fueron alcanzadas por las balas y fueron tratadas en el hospital pero sus heridas no eran graves.

No fue herido ningún transeúnte y la policía de inmediato no hizo arrestos. La policía dijo que no había recibido advertencias sobre algún riesgo en esa procesión fúnebre.

La jefa policial Shatonya Johnson dijo que el departamento no cree que haya más riesgo al público.