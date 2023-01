Noruega arresta a exmiembro de Wagner Group que pidió asilo

Click to copy

COPENHAGUE (AP) — Un exintegrante de la compañía militar privada rusa Wagner Group que pidió asilo en Noruega está detenido por sospecha de entrar al país escandinavo ilegalmente, informaron autoridades el lunes.

Andrey Medvedev “hay sido arrestado bajo la ley de migración y se considera la posibilidad de remitirlo para su detención”, dijo a The Associated Press Jon Andreas Johansen, de la policía de inmigración noruega. El diario local VG reportó que la detención no se trata de un castigo sino de una medida de seguridad.

Su abogado noruego, Brynjulf Risnes, no estaba de momento disponible para hacer comentarios.

Se ha reportado que Medvedev, quien dice temer por su vida, entró ilegalmente a Noruega tras cruzar la frontera con Rusia, de 198 kilómetros (123 millas), a inicios de enero.

En un video en internet difundido por el grupo ruso disidente Gulagu.net, Medvedev dijo que fuerzas rusas le dispararon antes de cruzar al país escandinavo. La policía noruega indicó que guardias fronterizos rusos le notificaron sobre huellas en la nieve que indicaban que alguien al parecer cruzó la frontera ilegalmente.

El Servicio de Investigaciones Penales de Noruega, que participa en la investigación de crímenes de guerra en Ucrania, dijo que interroga a Medvedev quien “tiene estatus de testigo”.

Se ha reportado que Medvedev, quien estaba prófugo desde que desertó de Wagner Group, le dijo a Gulagu.net que está dispuesto a revelar todo lo que sabe sobre el opaco grupo paramilitar y su dueño Yevgeny Prigozhin, un millonario con vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin.

Medvedev declaró que abandonó al Wagner Group cuando le renovaron su contrato más allá del plazo julio-noviembre sin su consentimiento. Sostuvo que está dispuesto a testificar sobre crímenes de guerra que presenció, aunque niega estar involucrado.

Wagner Group, que ha estado a la cabeza de ataques contra fuerzas ucranianas, incluye un gran número de personas que estaban presas en Rusia. El grupo ha cobrado gran influencia en África.