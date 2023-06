Tras el éxito de “La bebé”, Yng Lvcas busca impulsar nuevos talentos

Click to copy

En esta portada proporcionada por Warner Music México, "Six Jewels 23" de Yng Lvcas. (Warner Music México vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El músico urbano mexicano Yng Lvcas ha llegado a las listas de popularidad internacionales este 2023, pero tras años en la industria quiere ser quien impulse a nuevos artistas a través de su EP “Six Jewels 23”.

Lvcas es más conocido por “La bebé (remix)” que interpreta con Peso Pluma y, que tras su lanzamiento en marzo, ha llegado a los primeros cinco puestos de la lista global de Spotify, además de acumular más de 300 millones de reproducciones en YouTube. La canción fue lanzada originalmente por Lvcas de manera independiente en diciembre de 2021. Su remix con Peso Pluma está incluido en su nuevo EP.

“Mi tema ya estaba pegando, tenía 40 milloncitos o 30 (de reproducciones) fue cuando Peso Pluma la escuchó, le gustó y lo conocí en la Ciudad de México”, dijo Lvcas en una entrevista reciente por videollamada desde el estado central de Querétaro, donde reside. Lvcas es originario de Guadalajara, Jalisco, al igual que Peso Pluma.

“Es muy chistoso porque él iba a una escuela en la que yo tenía muchos amigos, y no sé, nunca coincidí con él y somos de la edad”, dijo.

El jueves estrenó el remix de “La bebé” realizado por el DJ y productor francés David Guetta en el que también participa Peso Pluma.

“Estoy emocionado de colaborar con David y espero la oportunidad de conocerlo en persona y trabajar juntos en algún momento”, dijo Lvcas en un comunicado enviado tras el debut del remix.

La inspiración de “La bebé” fue claramente la pista de baile.

“Una bebé me bailó hasta abajo y se la dediqué”, dijo Lvcas durante la entrevista. “En el perreo, de ahí salen todas las inspiraciones, bueno no todas, también hay desamor y cosas personales, pero si hablo de perreo es porque estaba en el perreo”.

A los 15 años empezó a componer influido por el hip hop. No se considera propiamente rapero, pero sí músico urbano. En su lista de artistas de inspiración están Tito Torbellino, Ariel Camacho, Cartel de Santa, Gerardo Ortiz, Arcángel, Anuel AA, Bad Bunny y Yung Beef.

Previo a “Six Jewels 23”, lanzó los álbumes “Wup? Mixtape1” y “LPM”. En su nueva producción tiene como invitado al músico emergente Sleezy O en “Erótica” y a los productores Bounce Bosses en “Bandolero”.

“Yo estoy trabajando con mucho morro (joven) que viene también desde abajo, como yo”, dijo. “Yo colaboro, a mi me valen los números, yo mientras haya talento y créeme que hay talento... Nomás como que faltaba que agarraran esa confianza y me gusta que mucha gente me diga que gracias a mí se está agarrando esa confianza. Ése era mi plan, yo quería ser el exponente para empezar a empujar a todos los morros, para que se suelten y les valga (grosería), saquen sus rolas”.

Su nombre artístico viene de su apellido, su nombre completo es Daniel Osvaldo Donlucas Martínez, nació el 24 de octubre de 1999. Pasó por otros nombres, hasta que consciente de su juventud, pensó en la palabra young, o joven en inglés.

Además de los artistas mencionados, Lvcas convocó al artista de origen puertorriqueño Justin Quiles para “Wazap”, otro de los temas de “Six Jewels 23”. La grabaron en Miami y su respectivo video fue filmado en Colombia en una jornada larga.

“Es una bomba; a mí me encanta esta canción, la escucho y la escucho, es muy sensual”, dijo Lvcas. “Es un reggaetón muy pasado de lanza, es algo muy fresón”.

En el caso del video de “Bandolero”, los productores usaron Inteligencia Artificial para hacer ver a Lvcas con efectos de animación. El video fue filmado en un hospital abandonado de Querétaro para evocar un ambiente sudoroso y empolvado en el que aparece rodeado de bailarinas y modelos.

“No hay que promover las drogas, pero si usas algo sí te vas a maltripear (mal viajar) con el video”, dijo Lvcas. “Es una película ese video”.

Uno de los temas sensuales del EP es “Esa nena”.

“Creo que entre más explícito sea, a algunos les va a gustar, algunos me van a decir corriente, algunas me van a decir ‘ven y dímelo al oído’, entonces aquí ganan y pierden otras”, dijo sobre esa canción.