AP NEWS
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    Tabla de goleadores de la Copa Mundial

    Por The Associated PressDecember 18, 2022 GMT

    Ocho

    Kylian Mbappé, Francia

    Siete

    Lionel Messi, Argentina

    Cuatro

    Julián Álvarez, Argentina

    Olivier Giroud, Francia

    Tres

    Cody Gakpo, Holanda

    Álvaro Morata, España

    Gonçalo Ramos, Portugal

    Marcus Rashford, Inglaterra

    Richarlison, Brasil

    Bukayo Saka, Inglaterra

    Enner Valencia, Ecuador

    Dos

    Vincent Aboubakar, Camerún

    Salem Aldawsari, Arabia Saudí

    Giorgian De Arrascaeta, Uruguay

    Ritsu Doan, Japón

    Breel Embolo, Suiza

    Youssef En-Nesyri, Marruecos

    Bruno Fernandes, Portugal

    Niclas Füllkrug, Alemania

    Cho Geu-sung, Corea del Sur

    Kai Havertz, Alemania

    Harry Kane, Inglaterra

    Mohammed Kudus, Ghana

    Andrej Kramaric, Croacia

    Rafael Leao, Portugal

    Aleksandar Mitrovic, Serbia

    Neymar, Brasil

    Mehdi Taremi, Irán

    Ferran Torres, España

    Wout Weghorst, Holanda

    Uno

    Zakaria Aboukhlal, Marruecos

    Saleh Alshehri, Arabia Saudí

    Takuma Asano, Japón

    Andrew Ayew, Ghana

    Marco Asensio, España

    Gareth Bale, Gales

    Michy Batshuayi, Bélgica

    Jude Bellingham, Inglaterra

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    Danny Blind, Holanda

    Osman Bukari, Ghana

    Moisés Caicedo, Ecuador

    Casemiro, Brasil

    Jean-Charles Castelletto, Camerún

    Luis Chávez, México

    Andreas Christensen, Dinamarca

    Rouzbeh Cheshmi, Irán

    Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

    Achraf Dari, Marruecos

    Alphonso Davies, Canadá

    Frenkie de Jong, Holanda

    Memphis Depay, Holanda

    Boulaye Dia, Senegal

    Famara Diedhiou, Senegal

    Bamba Dieng, Senegal

    Ángel Di María, Argentina

    Mitchell Duke, Australia

    Denzel Dumfries, Holanda

    Gavi, España

    Joao Félix, Portugal

    Enzo Fernández, Argentina

    Phil Foden, Inglaterra

    Remo Freuler, Suiza

    Keysher Fuller, Costa Rica

    Serge Gnabry, Alemania

    Craig Goodwin, Australia

    Jack Grealish, Inglaterra

    Raphael Guerreiro, Portugal

    Josko Gvardiol, Croacia

    Hwang Hee-chan, Corea del Sur

    Jordan Henderson, Inglaterra

    Theo Hernández, Francia

    Ricardo Horta, Portugal

    Wahbi Khazri, Túnez

    Davy Klaassen, Holanda

    Randal Kolo Muani, Francia

    Kalidou Koulibaly, Senegal

    Mathew Leckie, Australia

    Robert Lewandowski, Polonia

    Marko Livaja, Croacia

    Alexis Mac Allister, Argentina

    Daizen Maeda, Japón

    Lovro Majer, Croacia

    Henry Martín, México

    Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

    Nahuel Molina, Argentina

    Mohammed Muntari, Qatar

    Mislav Orsic, Croacia

    Lucas Paquetá, Brasil

    Strahinja Pavlovic, Serbia

    Pepe, Portugal

    Ivan Perisic, Croacia

    Bruno Petkovic, Croacia

    Christian Pulisic, EEUU

    Dani Olmo, España

    Adrien Rabiot, Francia

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    Ramin Rezaeian, Irán

    Cristiano Ronaldo, Portugal

    Abdelhamid Sabiri, Marruecos

    Paik Seung-ho, Japón

    Xherdan Shaqiri, Suiza

    Mohammed Salisu, Ghana

    Ismaila Sarr, Senegal

    Carlos Soler, España

    Raheem Sterling, Inglaterra

    Aurélien Tchouaméni, Francia

    Ao Tanaka, Japón

    Yeltsin Tejeda, Costa Rica

    Juan Vargas, Costa Rica

    Dusan Vlahovic, Serbia

    Vinicius, Brasil

    Timothy Weah, EEUU

    Haji Wright, EEUU

    Kim Young-gwon, Corea del Sur

    Hakim Ziyech, Marruecos

    Piotr Zielinski, Polonia

    En contra

    Nayef Aguerd, Marruecos

    Enzo Fernández, Argentina

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