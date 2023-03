Técnico de Angers renuncia por comentarios sexistas

Click to copy

Click to copy

ANGERS, Francia (AP) — El técnico de Angers Abdel Bouhazama renunció tras proferir unos comentarios sexistas, anunció el martes el club que marcha último en la liga francesa.

Bouhazama habría expresado frases inapropiadas al referirse a la situación de un jugador al que se le acusa de manosear a una mujer. El episodio ocurrió en la antesala de la derrota 5-0 ante Montpellier el domingo.

Angers insistió que Bouhazama consideró presentar la renuncia antes que los comentarios se hicieran públicos.

“El lunes se generó un polémica luego que comentarios, tomados fuera de contexto, durante la charla previa al partido, fueron filtrados a la prensa local y nacional”, dijo Angers en una nota de prensa. “Ante la presión mediática, y para preservar la imagen del club y la serenidad en el vestuario, Abdel Bouhazama comunicó al presidente Said Chabane que había decidido apartarse de su posición de técnico del club”.

ADVERTISEMENT

Angers condenó las palabras de Bouhazama.

“El club no acepta ningún tipo de discriminación y condena el sexismo y la misoginia”, dijo. “Abdel Bouhazama pidió disculpas a sus colegas, especialmente mujeres, y por lo tanto prefirió asumir las consecuencias de tanto su récord y sus errores”.

Bouhazama reemplazó a Gerard Baticle en diciembre, acumulando nueve derrotas y dos derrotas.

Angers apenas suma 10 puntos en 26 partidos de la Ligue 1. Se encuentra en el fondo de la tabla, a 12 unidades de la salvación.

Según el diario L’Equipe, que citó a un jugador no identificado, Bouhazama señaló: “No es malo, todos hemos tocado a chicas” al querer justificar mantener como titular al lateral izquierdo Ilyes Chetti.

L’Equipe dijo que tal descripción fue confirmada por otras personas que estaban presentes.

El diario local Ouest France informó a inicios de este mes que Chetti había sido imputado por agresión sexual por toquetear a una mujer en un club nocturno en Angers durante la pausa por el Mundial el año pasado.

L’Equipe indicó que logró contactar a Bouhazama, quien reconoció haber pronunciado las palabras pero que su intención era animar al jugador.

“También tengo que decir que lo cometido por el jugador no estuvo bien”, afirmó. “Pero también debo decir que todos cometemos errores o estupideces. ¿Quién no ha cometido errores como Ilyes? No estoy de acuerdo con lo que hizo. Soy padre y tengo dos hijas. Previo al partido, quise animarle, bajar la tensión”.

Hace tres años, Chabane fue interrogado por la policía tras una denuncia de haber agredido sexualmente a una empleada.